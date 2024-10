Lumen Field in Seattle Schauplatz von sechs Spielen der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™

Die Seattle Sounders bestreiten alle drei Gruppenspiele der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ in ihrem Heimstadion. Beim bislang inklusivsten Klubwettbewerb, der im nächsten Jahr in den USA austragen wird, ist das Lumen Field Austragungsort von insgesamt sechs Spielen.

Bei der Premiere dieses einzigartigen Turniers finden noch drei weitere Partien in dieser fussballbegeisterten Stadt an der Pazifikküste im Norden der USA statt. Die Klub-WM beginnt am Sonntag, 15. Juni 2025, und endet am Sonntag, 13. Juli, mit dem Finale im MetLife-Stadion in New York/New Jersey.