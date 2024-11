Hisense Partner für neue FIFA Klub-Weltmeisterschaft™

Partnerschaft von FIFA-Präsident Gianni Infantino und Jia Shaoqian, dem Vorsitzenden der Hisense Group, in feierlichem Rahmen in Schanghai präsentiert

Hisense arbeitet seit 2017 mit der FIFA zusammen. Das Unternehmen wurde damals als erster Heimelektronikanbieter mit Sitz in China Sponsor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™. Das Unternehmen ist in mehr als 160 Ländern tätig und setzt auf eine intelligente und umweltfreundliche Entwicklung von Produkten, von Fernsehern und Laser-Fernsehgeräten bis zu Kühlgeräten und Kühlschränken. Mit der Unterstützung der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ unterstreicht Hisense seine Rolle als visionärer Partner, der die Fans noch näher ans Geschehen heranbringen will.

„Hisense ist ein Pionier im KI-Fernsehen. Die neuen KI-TV-Modelle von Hisense passen perfekt zur FIFA Klub-Weltmeisterschaft. Technologisches Herzstück unseres KI-TV ist das unabhängig entwickelte Grossmodell Xinghai, das in verschiedenen Gerätekategorien nahtlos aufgerüstet werden kann und so ein noch besseres Nutzererlebnis und eine stärkere Marktposition garantiert. Zusammen mit der FIFA wird Hisense dem Publikum weltweit die beste Klub-WM präsentieren.“

Die neue FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ findet alle vier Jahre mit den 32 besten Teams der Welt statt. Die erste Ausgabe startet am 15. Juni 2025 in Miami. Der erste wahre Klub-Weltmeister wird am 13. Juli 2025 in New York/New Jersey gekrönt. Mit innovativer Technologie, einem starken Fanfokus sowie erstklassigen Spielen setzt die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ für den globalen Klubfussball einen Meilenstein und völlig neue Massstäbe für das Fussballerlebnis der Fans. Weitere Informationen sind auf FIFA.com zu finden.