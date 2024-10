Inter Miami CF nimmt nach dem Erhalt des Supporters’ Shield 2024 der MLS an der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ teil

Inter Miami CF qualifiziert sich nach herausragender regulärer MLS-Saison für das Turnier

Das als die Reiher bekannte Team wird am Sonntag, dem 15. Juni 2025, das Eröffnungsspiel der FIFA Klub-WM im Hard Rock Stadium in Miami bestreiten

Mittlerweile sind 31 der 32 Teilnehmer bestätigt

Inter Miami CF hat sich als vorletzter Verein einen Platz bei der neuen FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ gesichert, nachdem das Team den Supporters’ Shield der MLS 2024 erhielt, mit dem jeweils die beste Mannschaft einer regulären Saison der US-Liga ausgezeichnet wird. Dank der hervorragenden und konstanten Leistungen in 34 Matches, mit denen sich Inter Miami bereits zwei Spieltage vor Saisonende den Titel sicherte, qualifizierte sich der Klub als Vertreter des Gastgeberlandes für die Endrunde. Inter Miami wird das Turnier ausserdem als Gastgeberteam eröffnen und im Auftaktspiel der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ in seiner Heimatstadt antreten. Das von FIFA-Weltmeister Lionel Messi angeführte Team brach in diesem Jahr den MLS-Rekord für die meisten Punkte in einer einzigen Saison und beendete die Spielzeit 2024 mit 74 Punkten. Dabei konnte es von Februar bis Oktober 22 Siege und acht Unentschieden verbuchen und musste nur vier Niederlagen hinnehmen.

FIFA-Präsident Gianni Infantino verkündete diese Neuigkeit während einer Fan- und Teamfeier nach dem letzten Spiel der regulären MLS-Saison von Inter Miami gegen New England Revolution, das am Samstag (Ortszeit) im Chase Stadium in Fort Lauderdale stattfand.

FIFA-Präsident Gianni Infantino spricht bei der Bekanntgabe der Teilnahme von Miami an der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ 01:42

„Jeder weiss, mit welcher Begeisterung in Miami Fussball gespielt wird und wie die Fans in ganz Florida und darüber hinaus Inter Miami für seine spannende Spielweise unterstützen“, sagte der FIFA-Präsident. „Herzlichen Glückwunsch zum Erhalt des Supporters’ Shield 2024. Ihr habt gezeigt, dass ihr momentan der beste Verein in den USA seid. „Daher freut es mich, ankündigen zu dürfen, dass ihr als eines der besten Teams der Welt als Vertreter der USA bei der neuen FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 teilnehmen werdet und dort sogar der gastgebende Verein seid.“