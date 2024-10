Rennen um den letzten südamerikanischen Startplatz für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ geht in die heiße Phase

32 Teams, die alle sechs globalen Konföderationen vertreten, werden im nächsten Jahr an 12 Austragungsorten in den Vereinigten Staaten um den Titel des Klubfussball-Weltmeisters kämpfen

Auch der paraguayische Verein Olimpia kann sich qualifizieren, wenn die Ergebnisse für ihn sprechen. Einer der Halbfinalisten, River Plate (ARG), kann sich entspannt zurücklehnen: Sein Platz in der globalen Elite des Vereinsfussballs in den Vereinigten Staaten im nächsten Jahr ist über die Rangliste bereits gesichert. Aber die Giganten aus Buenos Aires können immer noch einen bedeutenden Einfluss darauf haben, welche ihrer kontinentalen Nachbarn sie beim Turnier begleiten werden.

Wenn River am 30. November im Finale in Buenos Aires den Pokal holt, reist der Klub als Südamerikameister zur FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™. Damit würde der Platz in der Rangliste, der derzeit River gehört, an Olimpia übergehen. Sollte River Plate jedoch nicht ins Finale kommen, sind die Hoffnungen von Olimpia bereits Ende Oktober vorbei.