FIFA-Rat verabschiedet internationalen FIFA-Frauenfussballkalender 2026–2029

Verabschiedung wegweisender Änderungen am Reglement bezüglich Status und Transfer von Spielern zum noch besseren Schutz von Spielerinnen und Trainerinnen

Bei seiner Sitzung im Vorfeld des 74. FIFA-Kongresses in Bangkok (Thailand) fasste der FIFA-Rat einige wichtige Beschlüsse, insbesondere zur Zukunft des Frauenfussballs, und verabschiedete einstimmig den internationalen Spielkalender.

Der internationale Frauenfussballkalender (IFFK) 2026–2029 ist das Ergebnis von Konsultationen sowie umfassenden Studien und Analysen in Zusammenarbeit mit den Konföderationen und anderen Interessengruppen.

Der IFFK 2026–2029 trägt den Bedürfnissen der Spielerinnen noch stärker Rechnung, indem er ihnen mehr Ruhe- und Erholungspausen bietet. So wurde etwa die Zahl der Fenster von sechs auf fünf gesenkt, was weniger Unterbrechungen in den nationalen Ligen und weniger Reisen garantiert.