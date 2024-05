FIFA-RAT bildet Arbeitsgruppe zur Prüfung möglicher Änderungen am FIFA-Reglement für internationale Spiele

Der FIFA-Rat hat heute die Bildung einer Arbeitsgruppe verabschiedet, die mit Blick auf mögliche Änderungen am FIFA-Reglement für internationale Spiele weitere Daten erheben und dem Rat Empfehlungen abgeben soll. Die Arbeitsgruppe wird 10 bis 15 Vertreter verschiedener Interessengruppen des Fussballs umfassen, u. a. der FIFA-Mitgliedsverbände, Konföderationen, Klubs, Ligen, Spieler, Fanvereinigungen sowie privater Unternehmen, die an der Organisation internationaler Spiele oder Wettbewerbe beteiligt sind. Empfehlungen der Arbeitsgruppe sind in den folgenden Monaten zu erwarten.