FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™: Evaluationsbericht veröffentlicht – zwei Bewerbungen dem FIFA-Kongress vorgelegt

Erstmalige Vergabe des Turniers beim FIFA-Kongress in einer offenen Abstimmung

Nach einer eingehenden Prüfung jeder Bewerbung, einschliesslich Inspektionen in den Bewerberländern, hat die FIFA heute den Evaluationsbericht für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ veröffentlicht.

Gemäss dem Abstimmungsverfahren werden die beiden Bewerbungen dem 74. FIFA-Kongress vorgelegt, der am 17. Mai 2024 in Bangkok tagen wird. In einer offenen Abstimmung werden die 211 FIFA-Mitgliedsverbände dabei entscheiden, wer die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ veranstalten wird.