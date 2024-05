Wichtiger Kalender für mehr Planungssicherheit sowie zur weiteren Professionalisierung des Frauenfussballs

Die Fenster sind zudem gleichmässiger im Februar/März, April, Mai/Juni, Oktober und November/Dezember verteilt, wobei immer mindestens vier Wochen dazwischenliegen, was ebenfalls für weniger Unterbrechungen sorgt.

Statt drei stehen den Nationalteams ferner nur noch zwei Fenstertypen zur Verfügung. So wird gewährleistet, dass alle Nationalteams in einem Fenstertyp gleichzeitig spielen.

„In vielen Teilen der Welt bietet der internationale Fussball den Spielerinnen die Chance, auf Spitzenniveau zu spielen, vor allem in Nationen, in denen die nationalen Ligen noch nicht vollständig professionalisiert sind. Dieser Kalender garantiert ein Gleichgewicht, damit der Klub- und Nationalteamfussball im Gleichschritt wachsen können und die Spielerinnen mehr Möglichkeiten haben, zwischen Fenstern und nach grossen Turnieren zu pausieren, sich zu erholen und wieder mit dem Training zu beginnen.“

In jedem Jahr sind zwei Fenster vom Typ I vorgesehen (Mai/Juni und Oktober). Jedes dieser Fenster dauert neun Tage, in denen jedes Nationalteam maximal zwei Spiele bestreiten darf.

Hinzukommen drei Fenster vom Typ II (Februar/März, April und November/Dezember). Jedes dieser Fenster dauert zwölf Tage, in denen jedes Nationalteam maximal drei Spiele bestreiten darf.

Die neue Dauer und Struktur der Typ-II-Fenster bieten den Interessengruppen im Frauenfussball mehrere Vorteile. Bei Typ-II-Fenstern, die an einem Dienstag beginnen, können sich die Spielerinnen zwischen den Verpflichtungen mit ihren Klubs und Nationalteams besser erholen, während die FIFA-Mitgliedsverbände ihre Frauennationalteams besser in den Blickpunkt rücken und mehr Länderspiele an Freitagen, Samstagen oder Sonntagen planen können, wenn das Interesse der Fans und Sponsoren grösser ist.