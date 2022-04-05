الاستجابة الإيجابية الفورية والهائلة لجعل FIFA Fan Festival™ بمثابة جزء أساسي من تجربة كأس العالم FIFA 2006™ في ألمانيا، ولّدت طلباً كبيراً على إقامة مثل هذه المبادرة في كأس العالم FIFA جنوب أفريقيا 2010™. للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم FIFA™، تم تنظيم فعالية متزامنة مع البطولة وممتدة لـ 31 يوماً في 16 موقعاً شملت قارات العالم الخمس. وبالإضافة إلى كافة المدن المستضيفة للمباريات في جنوب أفريقيا، شملت المواقع مدن برلين ومكسيكو سيتي وباريس وريو دي جانيرو وروما وسيدني، لتتحول هذه الحواضر العالمية إلى وجهة مثالية لمهرجانات كروية على مدى شهر من الزمن.
المواقع: على المستوى الوطني: كايب تاون، دوربان، جوهانسبرغ (ساندتون)، جوهانسبرغ (سويتو)، مانغاونغ (بلومفونتين)، خليج نيلسون مانديلا (بورت إليزابيث)، نيلسبروت، بولوكواني، روستنبرغ، تشواني (بريتوريا)
على المستوى الدولي: برلين، مكسيكو سيتي، باريس، ريو دي جانيرو، روما، سيدني
FIFA Fan Festival لعام 2010™ بالأرقام:
16 موقعاً لـFIFA Fan Festival
6.1 مليون زائر لـFIFA Fan Festival خلال البطولة
261 يوم عمل في إجمالي 12 موقعاً في جنوب أفريقيا و146 يوماً في 6 مواقع حول العالم
4200 ساعة من الترفيه، بما في ذلك بث كروي مباشر وعروض موسيقية حية
1428 متر مربع مساحة الشاشات العملاقة عالية الجودة في كافة المواقع
حوالي 5200 شخص من ممثلي وسائل الإعلام قاموا بالتغطية الإعلامية من FIFA Fan Festival
FIFA Fan Festival في جنوب أفريقيا 2010 (على المستوى الوطني)
01/06
FFF_2010_FIFAcom
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FFF_2010_FIFAcom
FIFA Fan Festival في جنوب أفريقيا 2010 (على المستوى الدولي)
01/05
FFF_2010_FIFAcom
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FFF2010_IFFF_Rio 20 June record