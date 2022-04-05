FIFA Fan Festival - كأس العالم FIFA البرازيل 2014™

كان FIFA Fan Festival™ في البرازيل 2014 هو النسخة الثالثة من هذا الحدث الذي كان مجدداً بمثابة فعالية استثنائية، وهو ما أثبتته الصور الجوية لحشود جماهير اللعبة الجميلة التي غص بها شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو.