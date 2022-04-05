تم إطلاق برنامج FIFA Fan Festival™ للمرة الأولى خلال كأس العالم FIFA ألمانيا 2006™ ليُحقق نجاحاً فورياً في أوساط الجماهير، إذ احتفل أكثر من 18 مليون مشجع بالمستديرة الساحرة في المواقع الرسمية للمهرجان في 12 مدينة مستضيفة لمنافسات البطولة، في أجواء يسودها الأمن والبهجة وتنبض بالحيوية.
المواقع: برلين، كولن، فرانكفورت، شتوتغارت، هامبورغ، دورتموند، ميونيخ، نورمبيرغ، هانوفر، لايبزغ، غلزنكيرشن، كايزرسلاوترن FIFA Fan Festival لعام 2006™ بالأرقام:
12 موقعاً لـFIFA Fan Festival
18 مليون زائر لـFIFA Fan Festival خلال البطولة
343 يوم عمل في إجمالي 12 موقعاً
39 شاشة عملاقة في كافة المواقع
حوالي 15200 شخص من ممثلي وسائل الإعلام قاموا بالتغطية الإعلامية من FIFA Fan Festival
FIFA Fan Festival - كأس العالم FIFA ألمانيا 2006™
01/06
2006 Fifa FanFest Berlin
02/06