سحر FIFA Fan Festival™ الجماهير الروسية، وتحوّل إلى أكبر حفل كروي على الإطلاق، وهو ما أثبتته أرقام الحضور، إذ أعلن FIFA عقب النهائي الناري لكأس العالم FIFA روسيا 2018™ الذي شهد تتويج فرنسا بطلة على العرش الكروي العالمي أن نسخة 2018 من مهرجان المشجعين شهدت حضور 7.7 مليون شخص في 11 موقعاً حول روسيا. المواقع: يكاترينبورغ، كالينينغراد، كازان، موسكو، نيجني نوفغورود، روستوف-أون-دون، سان بطرسبرغ، سامارا، سارانسك، سوتشي، فولغوغراد