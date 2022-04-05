كان FIFA Fan Festival™ في البرازيل 2014 هو النسخة الثالثة من هذا الحدث الذي كان مجدداً بمثابة فعالية استثنائية، وهو ما أثبتته الصور الجوية لحشود جماهير اللعبة الجميلة التي غص بها شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو. تجسّدت في هذا المهرجان روح المرح والشغف بالمستديرة الساحرة والأجواء الكرنفالية التي تشتهر بها البلاد، وذلك في 12 موقعاً تم اختيارها بعناية لاستضافة فعاليات FIFA Fan Festival في أرجاء البرازيل والتي زارها ملايين البرازيليين العازمين على الاستمتاع بكل لحظة من كأس العالم FIFA مع إدراكهم بأن العالم بأسره يتابعهم، فأظهروا مشاعر السعادة وكبرياء خلّدتها إلى الأبد ذاكرة كل من كان محظوظاً بالتواجد هناك. المواقع: بيلو هوريزونتي، برازيليا، كويابا، كوريتيبا، فورتاليزا، ماناوس، ناتال، بورتو أليغري، ريسيفي، ريو دي جانيرو، سالفادور، ساو باولو FIFA Fan Festival لعام 2014™ بالأرقام: