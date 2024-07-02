كرة القدم العالمية ممثلة في قائمة الحكام لكأس العالم لكرة الصالات 2024 FIFA™

ستكون جميع الاتحادات القارية الستة ممثلة بحكام مباريات في البطولة في أوزبكستان

تعيين حكمتين من السيدات ضمن قائمة تضم 39 حكماً

الدورات التدريبية وورشة العمل التي تسبق البطولة ستعزز التوحيد في المواضيع الرئيسية

ستكون جميع الاتحادات القارية العالمية الستة ممثلة في بطولة كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات FIFA 2024™ في أوزبكستان مع تعيين حكام مباريات من جميع أنحاء العالم في قائمة FIFA الرسمية. تم اختيار حكمتين سيدتين هن أوريانا أندريانا أندريينا زامبرانو ميدينا من فنزويلا وأنليز ماير شولز من البرازيل، ضمن قائمة حكام "الكونميبول" التي تضم 39 حكماً من المقرر أن يديروا مباريات في أول بطولة لـFIFA تقام في آسيا الوسطى.

بعد التطبيق الناجح لتقنية دعم الفيديو (VS) في البطولة السابقة في ليتوانيا عام 2021، سيتم استخدام تقنية دعم الفيديو مرة أخرى مع أربع كاميرات إضافية تغطي خطوط التماس لمساعدة حكام المباريات على اتخاذ القرارات السليمة. يخضع الحكام لدورات تدريبية عبر الإنترنت منذ بداية العام بهدف زيادة التوحيد في المواضيع الرئيسية، وستستمر هذه الدورات في ندوة خاصة قبل البطولة في أوزبكستان من 4 إلى 13 سبتمبر مع انطلاق البطولة في اليوم التالي.