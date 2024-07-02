الثلاثاء 02 يوليو 2024, 15:00
التحكيم

كرة القدم العالمية ممثلة في قائمة الحكام لكأس العالم لكرة الصالات 2024 FIFA™

  • ستكون جميع الاتحادات القارية الستة ممثلة بحكام مباريات في البطولة في أوزبكستان

  • تعيين حكمتين من السيدات ضمن قائمة تضم 39 حكماً

  • الدورات التدريبية وورشة العمل التي تسبق البطولة ستعزز التوحيد في المواضيع الرئيسية

ستكون جميع الاتحادات القارية العالمية الستة ممثلة في بطولة كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات FIFA 2024™ في أوزبكستان مع تعيين حكام مباريات من جميع أنحاء العالم في قائمة FIFA الرسمية. تم اختيار حكمتين سيدتين هن أوريانا أندريانا أندريينا زامبرانو ميدينا من فنزويلا وأنليز ماير شولز من البرازيل، ضمن قائمة حكام "الكونميبول" التي تضم 39 حكماً من المقرر أن يديروا مباريات في أول بطولة لـFIFA تقام في آسيا الوسطى.

يمكن الاطلاع على القائمة الكاملة لحكام المباريات من هنا.

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قائمة حكام مباريات كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™

بعد التطبيق الناجح لتقنية دعم الفيديو (VS) في البطولة السابقة في ليتوانيا عام 2021، سيتم استخدام تقنية دعم الفيديو مرة أخرى مع أربع كاميرات إضافية تغطي خطوط التماس لمساعدة حكام المباريات على اتخاذ القرارات السليمة. يخضع الحكام لدورات تدريبية عبر الإنترنت منذ بداية العام بهدف زيادة التوحيد في المواضيع الرئيسية، وستستمر هذه الدورات في ندوة خاصة قبل البطولة في أوزبكستان من 4 إلى 13 سبتمبر مع انطلاق البطولة في اليوم التالي.

SAMARKAND, UZBEKISTAN - MAY 26: FIFA Futsal World Cup Uzbekistan 2024 Winner's Trophy during the FIFA Futsal World Cup Uzbekistan 2024 draw at Registan Square on May 26, 2024 in Samarkand, Uzbekistan. (Photo by Islom Ruziev/UFA)
المنظمة
إعلان جدول مباريات كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™

ستُقام المباريات في ثلاث مدن مضيفة هي أنديجان وبخارى وطشقند، على أن يتوج أحد الفرق الـ24 المتنافسة بطلاً للعالم بعد المباراة النهائية في العاصمة في 6 أكتوبر. انقر هنا للتعرف على جدول المباريات. يمكن للمشجعين المهتمين بحضور بطولة كأس العالم لكرة قدم الصالات FIFA 2024™ التسجيل للحصول على تحديثات التذاكر من هنا.

SAMARKAND, UZBEKISTAN - MAY 26: A view of the screen with the groups during the FIFA Futsal World Cup Uzbekistan 2024 draw at Registan Square on May 26, 2024 in Samarkand, Uzbekistan. (Photo by Islom Ruziev/UFA)
المنظمة
مراسم باهرة لحفل قرعة كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™ في سمرقند

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