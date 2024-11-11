FIFA يدعم بطولة العالم لمجتمع الميم في الأرجنتين

قدّم FIFA لبطولة العالم الـ25 للمثليين والمثليات كُرات قدم وصدريات الاحتياط وشارات الذراع والبطاقات الصفراء والحمراء

جرت المنافسات بملعبين بين 3 و9 نوفمبر/تشرين الثاني في العاصمة الأرجنتينية

كانت حملة "Discrimination" التي أطلقها FIFA حاضرة بقوة خلال المنافسات

أظهر FIFA دعمه لمجتمع كرة القدم LGBTQ+ من خلال المشاركة النشطة في بطولة العالم الخامسة والعشرين التي نظمتها الرابطة الدولية لكرة القدم للمثليين والمثليات (IGLFA) في بوينس آيرس، الأرجنتين.

وتوجه FIFA بكلمة ترحيبية للفرق المشاركة معرباً في الوقت ذاته عن دعمه لهذا الحدث الرياضي، كما قدَّم للبطولة تجهيزات مختلفة، تراوحت بين كُرات قدم وصدريات لاعبي ولاعبات الاحتياط وشارات الذراع لقادة وقائدات الفرق والبطاقات الصفراء والحمراء للحُكام والحَكَمات.

وقد تواجد بافل كليمينكو، مستشار FIFA المعني بالتنوّع ومكافحة التمييز، لحضور منافسات البطولة التي شهدت مشاركة 36 فريقاً للرجال والسيدات في نسختي اللعبة (7 أو 11 لاعباً/لاعبة في الفريق). وحظيت البطولة للمرة الأولى بدعم الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، ونظّمها أول فريق متنوّع جنسياً في البلاد، وهو لوس دوغوس.

بطولة العالم الخامسة والعشرون لكرة القدم للمثليين والمثليات Previous 01 / 10 IGLFA (International Gay & Lesbian Football Association) World Championship XXV 02 / 10 IGLFA (International Gay & Lesbian Football Association) World Championship XXV 03 / 10 IGLFA (International Gay & Lesbian Football Association) World Championship XXV 04 / 10 IGLFA (International Gay & Lesbian Football Association) World Championship XXV 05 / 10 IGLFA (International Gay & Lesbian Football Association) World Championship XXV 06 / 10 IGLFA (International Gay & Lesbian Football Association) World Championship XXV 07 / 10 IGLFA (International Gay & Lesbian Football Association) World Championship XXV 08 / 10 IGLFA (International Gay & Lesbian Football Association) World Championship XXV 09 / 10 IGLFA (International Gay & Lesbian Football Association) World Championship XXV 10 / 10 IGLFA (International Gay & Lesbian Football Association) World Championship XXV Next

وقال جون ناتال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم للمثليين والمثليات: "من منصبي هذا، أودّ أن أتوجه بالشكر إلى FIFA والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم وفريق لوس دوغوس على دعم واستضافة الفرق من كافة أرجاء العالم والتي أتت إلى هنا لتكون سفيرة لرياضات مجتمع الميم ووقفت شاهدة على كرم ضيافة وثقافة الشعب الأرجنتيني خلال الدورة 25 من بطولة العالم".

وأضاف كلاوديو بلانكو، منسق لوس دوجوس ومنظم البطولة التي أقيمت في الفترة من 3 إلى 9 نوفمبر/تشرين الثاني في العاصمة الأرجنتينية: "لقد أدت هذه البطولة إلى إحداث الكثير من التغيير الاجتماعي في الأرجنتين. أردنا إقامتها هنا لزيادة الوعي بالتمييز ضد مجتمع المثليين في كرة القدم على وجه الخصوص". "نأمل أن يستمر التقدم في بلدنا من خلال العمل المستمر مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم".

وتماشياً مع الهدف السادس على قائمة الأهداف الاستراتيجية للعبة العالمية لدورة 2023-2027، تم تسليط الضوء خلال البطولة على حملة " No Discrimination" التي أطلقها FIFA، والتي تؤكد التزام FIFA بجعل اللعبة متاحة للجميع، والتشديد على سياسة عدم التسامح إطلاقاً مع كافة أشكال التمييز.

وتأتي حملة " No Discrimination" ثمرة تعاون مع إدارة حقوق الإنسان في الأمم المتّحدة، حيث تهدف للتوعية والتثقيف سعياً لتخليص كرة القدم من التمييز. وقد كانت الحملة حاضرة في مباريات البطولة التي استضافها مُجمَّع ليونيل أندريس ميسي التدريبي التابع للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم واستاد دييغو أرماندو مارادونا، مقر نادي أرخنتينوس جونيورز.