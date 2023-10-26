برنامج وقاية مبتكر تم تنفيذه في بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية الإمارات 2024، دبي™

تم تنفيذ المبادرة في البطولة التي تنافس فيها 16 فريقًا على المجد

تم تنفيذه بالكامل في بطولة الأكابر رجال لأول مرة

يهدف التزام FIFA المستمر إلى نشر الوعي بأنه لا يوجد أحد في مأمن من إساءة الاستخدام، مع ضرورة توفير الحماية على جميع مستويات اللعبة

اتخذت إجراءات الحماية في بطولات كرة القدم خطوة أخرى إلى الأمام خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية الإمارات 2024 دبي™، حيث استفاد اللاعبون من دعم مجموعة شاملة من مبادرات البيئة الرياضية الآمنة طوال البطولة، والتي اختتمت يوم الأحد بعد أحد عشر يومًا مثيرًا على الرمال. لقد كانت لحظة تاريخية بالنسبة لـFIFA، حيث كانت المرة الأولى التي يتم فيها تطبيقه بالكامل في بطولة لأكابر الرجال: وهو معلم مهم يواصل تحدي الصورة النمطية التي مفادها أن كبار لاعبي كرة القدم المحترفين الذكور ليسوا في خطر كبير للتعرض للمضايقات أو الإساءة أو الاستغلال.

“قالت لوسي كانينغهام، مديرة حماية الأحداث في FIFA "إن بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2024 تمثل لحظة محورية لإدارة الحماية وحماية الطفل في FIFA، لأنها أول بطولة لأكابر الرجال تطبق فيها إجراءات محددة، على غرار تحدي الصور النمطية والمفاهيم الخاطئة المحيطة بالحماية في الرياضة." وتابعت: "يدرك FIFA أن التحرش والإساءة في الرياضة هي قضايا عالمية، تؤثر على جميع البلدان وجميع الألعاب الرياضية على جميع المستويات. من خلال تحطيم الاعتقاد الخاطئ بأن الحماية تقتصر على الأطفال أو النساء فقط، حيث تسلط هذه البطولة الضوء على حقيقة أنه من الضروري معالجة هذه القضايا بشكل كلي، حتى في مسابقات كبار الرجال، من خلال تعزيز ثقافة الوعي والوقاية في جميع أنحاء الرياضة."

الحماية في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية الإمارات 2024 دبي™ Previous 01 / 15 FIFA Beach Soccer Safeguarding Presentation at Team Arrival Meeting 02 / 15 FIFA Beach Soccer Safeguarding Presentation at Team Arrival Meeting 03 / 15 Safeguarding at the FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 04 / 15 FIFA Beach Soccer Safeguarding Presentation at Team Arrival Meeting 05 / 15 FIFA Beach Soccer Safeguarding Presentation at Team Arrival Meeting 06 / 15 FIFA Beach Soccer Safeguarding Presentation at Team Arrival Meeting 07 / 15 FIFA Beach Soccer Safeguarding Presentation at Team Arrival Meeting 08 / 15 FIFA Beach Soccer Safeguarding Presentation at Team Arrival Meeting 09 / 15 FIFA Beach Soccer Safeguarding Presentation at Team Arrival Meeting 10 / 15 FIFA Beach Soccer Safeguarding Presentation at Team Arrival Meeting 11 / 15 FIFA Beach Soccer Safeguarding Presentation at Team Arrival Meeting 12 / 15 FIFA Beach Soccer Safeguarding Presentation at Team Arrival Meeting 13 / 15 FIFA Beach Soccer Safeguarding Presentation at Team Arrival Meeting 14 / 15 FIFA Beach Soccer Safeguarding Presentation at Team Arrival Meeting 15 / 15 FIFA Beach Soccer Safeguarding Presentation at Team Arrival Meeting Next

وتعتبر الحماية عملية اتخاذ إجراءات استباقية لحماية الأشخاص من الأذى أو الإساءة من خلال تدابير الوقاية والاستجابة المناسبة، ليعزز رفاهيتهم ويحمي حقوقهم. وعلى وجه التحديد، يتضمن تحديد المخاطر ومعالجتها ووضع الأنظمة المناسبة لمعالجة المخاوف والاستجابة لها بشكل مناسب. باعتباره التزامًا قانونيًا، تم تطوير برنامج FIFA لحماية الأحداث بعد إطلاق FIFA Guardians™ Safeguarding in Sport، وهي مبادرة لمساعدة الاتحادات الأعضاء في FIFA على تقديم تدابير حماية أقوى في كرة القدم لضمان سلامة ورفاهية الجميع عبر اللعبة. كما تشكل حماية الأحداث جزءًا أساسيًا من اختصاصات إدارة الحماية وحماية الطفل ويتم توسيعها عبر أنشطة FIFA - بدءًا من بطولاته. ظهر البرنامج لأول مرة في عام 2022 مع كأس العالم للسيدات FIFA تحت 20 سنة كوستاريكا™. ومنذ ذلك الحين، تم تطبيقه في ثلاث بطولات FIFA أخرى للفئات الصغرى وكأس العالم للسيدات FIFA في أستراليا ونيوزيلندا 2023™.

الوقاية في كأس العالم للسيدات 2023 FIFA™ 02:31

ويضمن البرنامج حماية جميع أصحاب المصلحة المشاركين في المنافسة، بما في ذلك اللاعبين، طوال البطولة من خلال سلسلة من التدابير، بما في ذلك:

تقييمات شاملة للمخاطر قبل المنافسة

ورش عمل تعليمية تستهدف مجموعات مختلفة مثل المتطوعين ومسؤولي الاتصال بالفرق واللاعبين

التغلب على العوائق المحتملة مثل عدم الإلمام بأنظمة إعداد التقارير

تعيين المسؤولين عن حماية ورفاهية الفرق داخل كل وفد

مواد التوعية والتفاعلات وجهاً لوجه

التعليم والمواد أثناء اجتماعات وصول الفرق

وفي نفس السياق أضافت كانينغهام: "إن التزام FIFA بالحماية في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2024 تضمن نهجاً استباقياً يركز على الضحايا". "نحن نعطي الأولوية للتواصل المباشر مع الفرق والحكام والموظفين والمتطوعين لبناء الثقة في أنظمة إعداد التقارير لدينا. لقد ثبت أن بناء العلاقات الشخصية أمر بالغ الأهمية، كما يتضح من الاتجاه القوي حتى الآن، بما في ذلك في مسابقاتنا، حيث أظهر الأفراد أنهم أكثر عرضة للإبلاغ عن الحوادث شخصيًا وليس من خلال قنوات مجهولة. " "لقد نجح هذا التركيز على المشاركة على المستوى البشري مع أصحاب المصلحة في المنافسة في كسر الحواجز التي تحول دون إعداد التقارير، مما يسلط الضوء على أهمية العلاقات المباشرة بين الأشخاص في ضمان بيئة أحداث آمنة ومأمونة." تظل خيارات الإبلاغ مفتوحة بعد انتهاء البطولة، مما يسمح للأفراد بالاتصال بـ FIFA للتعبير عن مخاوفهم.