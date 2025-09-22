تعيين حكام مباريات الجولة الأولى من كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات 2026™

سيواجه فريق ووهان جيانغدا للسيدات، بطل آسيا، نظيره أوقيانوسيا، أوكلاند يونايتد، في ووهان، الصين، في افتتاحية البطولة

أعلنت لجنة الحكام في FIFA عن حكام المباريات الذين سيشرفون على مباراة الدور الأول في النسخة الافتتاحية من كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات™ . وستنطلق البطولة بلقاء بين فريق ووهان جيانغدا للسيدات، بطل دوري أبطال آسيا للسيدات، وأوكلاند يونايتد، بطل دوري أبطال أوقيانوسيا للسيدات لهذا العام، على ملعب مركز ووهان الرياضي في ووهان، الصين، في 8 أكتوبر المقبل. وحكام المباراة المعينين هم كالتالي:

“وقالت بيبيانا شتاينهاوس-ويب، رئيسة قسم التحكيم النسائي في FIFA "من منظور التحكيم، نرى كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات™ منافسةً مثيرةً ستمكننا من تطوير التحكيم النسائي عالميًا، حيث سيتمكن حكماتنا من اكتساب خبرةٍ قيّمةٍ من خلال إدارة مبارياتٍ دوليةٍ شديدة التنافسية". سيسافر الفائز في مباراة ووهان جيانجدا وأوكلاند يونايتد إلى أفريقيا في الجولة الثانية لمواجهة بطل دوري أبطال أفريقيا للسيدات، الذي سيُحدد في نوفمبر. سيتأهل الفريق الفائز إلى المرحلة النهائية، التي ستُقام في ملعبٍ مركزي. ستشهد كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات™ تنافس أبطال القارات الستة من الموسم الكامل الذي يسبق البطولة على رفع الكأس الجديدة المنشودة، مما يعزز المشهد التنافسي في كرة القدم النسائية ويرفع من مكانتها الدولية.