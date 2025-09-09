انطلاق النسخة الأولى من كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات™ بعد 30 يوماً

تنطلق المرحلة الأولى من البطولة العالمية لأندية كرة القدم للسيدات يوم الأربعاء 8 أكتوبر/تشرين الأول
يستضيف ملعب مركز ووهان الرياضي في الصين المباراة الافتتاحية من كأس FIFA للبطلات™
تنطلق البطولة الرائدة بمباراة بين ووهان جيانغدا للسيدات وأوكلاند يونايتد
قبل 30 يوماً على انطلاق البطولة الجديدة، أعلن FIFA أنّ الصين ستستضيف المباراة الافتتاحية للنسخة الأولى من كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات™. وقد وافق مجلس FIFA على هذه البطولة الرائدة في أبريل/نيسان من العام الماضي، ثمّ كشف عن تفاصيلها الإضافية في اجتماعه الذي عُقد في شهر مارس/آذار من هذا العام. تتنافس الأندية الستة التي فازت في البطولات القارية للظفر بلقب النسخة الأولى من هذه البطولة، معلنةً عن انطلاق حقبة جديدة في كرة القدم لأندية السيدات.
وتنطلق المرحلة الأولى من البطولة يوم الأربعاء 8 أكتوبر/تشرين الأول في ملعب مركز ووهان الرياضي، وهو مجمّع رياضي بطراز عالمي في قلب مدينة ووهان الصينية. وفي هذه المباراة، يتنافس فريق ووهان جيانغدا، الفائز بدوري أبطال آسيا للسيدات، مع الفريق الزائر أوكلاند يونايتد، الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا للسيدات. وفي هذه المناسبة، صرّح ماتياس غرافستروم، الأمين العام لـFIFA قائلاً: "مع اقتراب موعد انطلاق المرحلة الأولى، يستعدّ المشجعون ووسائل الإعلام وعشاق كرة القدم حول العالم ليكونوا شاهدين على كتابة التاريخ، إثر انطلاق كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات في ووهان. إذ تجمع هذه البطولة أفضل أندية السيدات من كلّ قارة تحت راية FIFA للمرة الأولى في التاريخ، وستوفّر لها ساحة عالمية لاستعراض مستواها والنهوض بكرة القدم للسيدات وإلهام الأجيال القادمة." ينتقل الفائز بالمباراة بين ووهان جيانغدا وأوكلاند يونايتد إلى المرحلة الثانية لمواجهة بطلات أفريقيا اللواتي ستُحدَّد هويتهنّ في شهر نوفمبر/تشرين الأول، ضمن مباراة ستُلعب في شهر ديسمبر/كانون الأول من هذا العام في ملعب سيتمّ الكشف عنه لاحقاً.
أمّا بالنسبة إلى المرحلة الأخيرة من البطولة، التي تتضمن مباراتي النصف النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث، والمباراة النهائية، فستتواجه الأندية الأربعة الأفضل في العالم في مكان واحد سيتمّ الكشف عنه لاحقاً. وستُقام مباريات المرحلة الأخيرة في الفترة الممتدة من 28 يناير/كانون الثاني إلى 1 فبراير/شباط 2026، حيث سيشهد العالم على أعلى مستويات كرة القدم لأندية السيدات. وتجدر الإشارة إلى أنّه في المباراة النصف النهائية الأولى، ستنتقل الفائزات من الدور الثاني لمواجهة نادي آرسنال للسيدات، الفائز بدوري أبطال أوروبا للسيدات. أمّا المباراة النصف النهائي الثانية، فستجمع بين نادي غوثام الأمريكي، بطل اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي بالفريق الأمريكي الجنوبي الذي سيفوز الشهر المقبل بكوبا ليبرتادوريس للسيدات. خطوة تاريخية لكرة القدم لأندية السيدات وبالإضافة إلى تتويج النادي الفائز بكأس FIFA للأندية البطلة للسيدات، ستكون النسخة الأولى من البطولة رمزاً للنمو الذي تحرزه أندية كرة القدم للسيدات على الساحة العالمية. ومن المُفترض إقامة هذه البطولة في السنوات الفاصلة بين نسخ بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الاتحادات القارية للتميّز على الساحة العالمية.