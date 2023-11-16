مباحثات مثمرة لتجديد مذكرة التفاهم وتعزيز التعاون بين آسيان وFIFA

أقيمت في جاكرتا ورشة عمل لبحث الاحتياجات والتوقعات المشتركة بين مختلف الجهات الفاعلة

من المقرر توقيع مذكرة التفاهم الجديدة خلال عام 2024

تُعد العاصمة جاكرتا ضمن المدن الإندونسية التي تستضيف حالياً منافسات كأس العالم FIFA تحت 17 سنة™

عقد FIFA وأمانة رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) اليوم ورشة عمل استشارية مشتركة حول تجديد مذكرة التفاهم التي وقَّعها الطرفان خلال عام 2019. فعلى هامش بطولة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA إندونيسيا 2023™، شهدت الجلسات التي استمرت يوماً واحداً اجتماعات حضرها 30 ممثلاً عن فريق كبار المسؤولين لرابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن الرياضة (SOMS)، وعن اتحادات كرة القدم الوطنية الأعضاء التي تنتمي لمنطقة جنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى أمانة آسيان وFIFA، حيث تبادل المجتمعون بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا وجهات النظر حول الاحتياجات والتوقعات المشتركة فيما يتعلق بتعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة في كرة القدم لتحديد المجالات ذات الأولوية في صياغة نص المرحلة المقبلة من مذكرة التفاهم.

“وفي هذا الصدد، قال سانجيفان بالاسينغام، مدير مكتب FIFA المعني بشؤون آسيا وأوقيانوسيا: "شكلت جلسة اليوم فرصة ممتازة لوضع أسس جيدة لسبل التعاون بيننا من أجل تجديد مذكرة التفاهم، حيث تم الاستماع إلى آراء جميع الأطراف المعنية، كما نُوقشت مختلف المجالات والأنشطة ذات الصلة". وأضاف: "كان الهدف العام هو تعزيز التآزر القائم بين مختلف الجهات الفاعلة، بحيث تكون مذكرة التفاهم في صيغتها الجديدة أكثر مراعاة للاحتياجات المحدَّدة وذلك بهدف زيادة تأثيرها في جنوب شرق آسيا من خلال كرة القدم". وتخللت ورشة العمل لقاءات عمل تفاعلية وتشاركية لفهم دور كل جهة من الجهات الفاعلة بشكل أفضل، وذلك بهدف تعزيز التآزر بين فريق كبار المسؤولين لرابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن الرياضة واتحادات كرة القدم الوطنية الأعضاء التي تنتمي للمنطقة، وذلك بحضور اتحاد تيمور الشرقية بصفة مراقب. يُذكر أن مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين سارية لمدة خمس سنوات، بدءاً من تاريخ توقيعها في 2019، علماً أن الاجتماع الوزاري لرابطة أمم جنوب شرق آسيا المعني بالرياضة اتَّخذ قراراً بتيسير عملية تجديد الاتفاقية، وذلك بهدف النهوض بكرة القدم في المنطقة، مما يجعل من ورشة العمل في جاكرتا خطوة بالغة الأهمية في الطريق لتعزيز التعاون بين فريق كبار المسؤولين لرابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن الرياضة واتحادات كرة القدم الوطنية الأعضاء التي تنتمي للمنطقة في تنفيذ الأنشطة والبرامج المتفق عليها في المجالات التالية: الرياضة من أجل النزاهة، الرياضة من أجل التنمية، برنامج كرة القدم للمدارس، ملاعب ومنشآت ومرافق كرة القدم، الشمولية في كرة القدم، بالإضافة إلى محور متعلق بتغير المناخ.

تجديد مذكرة التفاهم بين ASEAN وFIFA Previous 01 / 06 ASEAN Consultative Workshop on the Renewal of Memorandum of Understanding between ASEAN and FIFA 02 / 06 ASEAN Consultative Workshop on the Renewal of Memorandum of Understanding between ASEAN and FIFA 03 / 06 ASEAN Consultative Workshop on the Renewal of Memorandum of Understanding between ASEAN and FIFA 04 / 06 ASEAN Consultative Workshop on the Renewal of Memorandum of Understanding between ASEAN and FIFA 05 / 06 ASEAN Consultative Workshop on the Renewal of Memorandum of Understanding between ASEAN and FIFA 06 / 06 ASEAN Consultative Workshop on the Renewal of Memorandum of Understanding between ASEAN and FIFA Next

وبهذه المناسبة، قال الدكتور نيوات ليمسوكنيرون، رئيس فريق كبار المسؤولين لرابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن الرياضة والمدير العام لمديرية التربية البدنية بوزارة السياحة والرياضة في تايلاند: "يتطلع وزراء الرياضة في آسيان إلى الدفع بعجلة آليات تنفيذ مذكرة التفاهم بين آسيان وFIFA من خلال نهج يتوخى تعزيز التآزر بين الطرفين". وشهد حفل افتتاح ورشة العمل حضور وزير الشباب والرياضة الإندونيسي، أريو بيمو نانديتو أريوتيدجو، الذي قال بهذه المناسبة: "أود أن أعرب عن خالص تقديري لكل من FIFA وآسيان على كل ما بذلاه من جهود حثيثة في سبيل تنظيم هذا الحدث الهام، وما هذا التعاون بين المنظمتين إلا دليل على رؤيتهما المشتركة لتطوير كرة القدم والنهوض بها، ليس فقط كرياضة ولكن كمحفز للتعاون الإقليمي كذلك، حيث يمكننا معاً وضع خارطة طريق ليس فقط لتعزيز العلاقات بين دول آسيان وFIFA، بل أيضاً للارتقاء بمستوى كرة القدم في منطقتنا". منذ توقيع مذكرة التفاهم على هامش الدورة 35 لمؤتمر قمة رابطة أمم جنوب شرق آسيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، عملت كل من آسيان وFIFA واتحادات كرة القدم الوطنية الأعضاء التي تنتمي للمنطقة على تنفيذ مجموعة من المبادرات في شتى المجالات رغم كل ما انطوت عليه جائحة كوفيد-19 من تحديات، حيث تم تنظيم مختلف الأنشطة عبر الإنترنت وتم تعزيزها بمواد تعليمية عن بُعد. فيما يلي، بعض الأنشطة التي تم تنفيذها في إطار التعاون بين FIFA والاتحادات الوطنية الأعضاء التي تمثل الدول المنضوية تحت رابطة أمم جنوب شرق آسيا:

حملات مشتركة بشأن التوعية بجائحة كوفيد-19 وتعزيز أنماط الحياة الصحية

بدء وتنفيذ برنامج كرة القدم للمدارس في ثماني دول أعضاء برابطة أمم جنوب شرق آسيا

ترجمة المواد التعليمية عن نزاهة كرة القدم إلى لغات دول آسيان

ندوات عبر الإنترنت حول تطوير كرة قدم السيدات وتصميم الملاعب والمرافق وفق طراز عالمي، وبرنامج التعليم من أجل مكافحة المنشطات (مع منظمة جنوب شرق آسيا لمكافحة المنشطات)

بناء قدرات الموظفين المعنيين بالنزاهة