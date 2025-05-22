باراغواي تفوز بلقب النسخة الأولى من سلسلة FIFA للشباب على هامش الأسبوع العالمي لكرة القدم

فاز منتخب باراغواي على نظيره النيوزيلندي بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية
بطولة تجريبية جديدة جرت على هامش الأسبوع العالمي لكرة القدم تحت شعار "معاً، نحن أقوى"
شاركت ستة منتخبات من فئة تحت 16 سنة في بطولة كروية وكذلك ورش عمل تعليمية وتوعوية
دخلت باراغواي التاريخ الكروي من بابه الواسع بتتويجها أول بطلة على الإطلاق في سلسلة FIFA للشباب بفضل الفوز بنتيجة 3-0 على نيوزيلندا في المباراة النهائية للنسخة الأولى البطولة الجديدة.
جرت المنافسات على هامش الأسبوع العالمي لكرة القدم وتحت شعار "معاً، نحن أقوى"، حيث تم توجيه الدعوة إلى ستة فرق عالمية للمشاركة في البطولة التجريبية لفئة تحت 16 سنة، والتي استضافها مقر FIFA في زيوريخ بين 18 و22 مايو/أيار.
وحظي بهذه التجربة الكروية الاستثنائية لاعبون شبان من غواتيمالا وماليزيا ونيوزيلندا وباراغواي وسويسرا وتونس، بحيث شكّلت البطولة المصغّرة فرصة نادرة للاحتكاك مع منتخبات شباب من مختلف أرجاء العالم، بالإضافة إلى المشارَكة في ورشات عمل تعليمية، وتقاسم الشغف بكرة القدم مع لاعبين من أرجاء العالم.
حتى أن هذه كانت المرة الأولى لبعضهم التي يُغادرون فيها بلادهم. وعن هذه المشارَكة، قال مارتن بولوك، مدرب منتخب نيوزيلندا: "إنه أمر هائل. بالنسبة لدولة كدولتنا، واقعة في أقصى المحيط الهادئ، لا نحظى بالكثير من مثل هذه الفرص، وخاصة لهذه الفئة العمرية. أحد لاعبينا لم يغادر الجزيرة الشمالية من نيوزيلندا قبل الآن، وها هو الآن في سويسرا. كانت هذه تجربة تعليمية على الكثير من المستويات".
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شملت الجلسات التعليمية في البطولة موضوعات الشمولية ومكافحة التمييز والتوعية بارتجاج الدماغ، واستعراض تاريخ كرة القدم، بالإضافة إلى ورشة عمل عن الوقاية، كما زارت الفرق متحف FIFA. ومن موقعه كعضو في "لجنة صوت اللاعبين"، تحدّث المدافع السابق في صفوف المنتخب الكولومبي، إيفان كوردوبا عن تجربته مع التمييز، وشجّع اللاعبين الشباب الحاضرين على أن يساندوا دوماً كل من يتعرّض للتمييز.
من جهته، قال رئيس قسم الاتحادات الوطنية إلخان مامادوف: "إننا فخورون بتنظيم النسخة الأولى من سلسلة FIFA للشباب، وهي بطولة فريدة وعالمية بحق، تذهب في أنشطتها إلى ما هو أبعد من اللعبة نفسها. ومن خلال جمع منتخبات فئة تحت 16 سنة من كافة الاتحادات القارية في مقر FIFA نوحِّد العالم، وهو ما يُشكِّل جانباً من رؤيتنا للعبة العالمية".
أما مدرب منتخب باراغواي ويلفريدو بازان، فأشار إلى أنها: "كانت فعالية رائعة، ونحن ممتنون لـ FIFA على تنظيمها، وأننا جزء منها. جودة أرضية اللعب كانت عالية، ولكن الفتيان يحظون بتجربة متعددة الجوانب، إذ يتوجب علينا تحضيرهم للحياة التي تنتظرهم. كانت الجلسات التي شاركوا بها مهمة للغاية، وتُظهر كيف أن كرة القدم هي وسيلة عظيمة لاكتساب مهارة احترام الآخرين".
“هذا وتُعتبر سلسلة FIFA للشباب بمثابة فعالية بارزة في إطار الأسبوع العالمي لكرة القدم، وسلّطت الضوء على الهدف المتمثل بالتقريب بين الناس للاستمتاع بكرة القدم. يُذكر أن الأسبوع العالمي لكرة القدم انطلق بتاريخ 21 مايو/أيار، الذي يُصادف ذكرى تأسيس FIFA عام 1904، وأعلن رئيس FIFA جياني إنفانتينو أنه يمثّل امتداداً لليوم العالمي لكرة القدم الذي تحتفل به الأمم المتحدة سنوياً بتاريخ 25 مايو/أيار. وأُقيمت نسخة هذا العام تحت شعار "معاً، نحن أقوى" الذي جسّدته البطولة من خلال توفير فرصة استثنائية لصقل مواهب شابة من كافة أرجاء العالم.