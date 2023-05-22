كأس العالم للسيدات FIFA 2027™: الاتحادات المهتمة باستضافة البطولة تُوقِّع اتفاقية تقديم العطاءات

سيختار مؤتمر FIFA البلد المضيف (أو البلدان المضيفة) عن طريق اقتراع عام بتاريخ 17 مايو/أيار 2024 بلغت بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™ محطة هامة بتوقيع جميع الاتحادات الأعضاء المهتمة باستضافتها على اتفاقية تقديم العطاءات، وهي وثيقة ضرورية لضمان الالتزام بالمبادئ الأساسية لعملية تقديم العطاءات. يقتصر التنافس على استضافة نسخة 2027 من الحدث الكروي الأبرز في لعبة السيدات على أربعة ملفات ترشيح مقدمة من اتحادات وطنية تمثل أربعة اتحادات قارية:

سيُرسل FIFA إلى جميع الاتحادات الأعضاء المعنية وثائق الترشيح والاستضافة، وستُوجَّه لها الدعوة لحضور ورشة عمل معنية بعملية تقديم العطاءات والمشاركة في برنامج المراقبين شهر أغسطس/آب خلال بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2023™. سيُطلب من الاتحادات الأعضاء المتنافسة تقديم ملفات ترشيحها إلى FIFA بحلول 8 ديسمبر/ديسمبر 2023، على أن يجري الاتحاد الدولي لكرة القدم عملية تقييم شاملة بعد تلقيه جميع العطاءات، إذ ستشمل العملية زيارات تفقدية للبلدان المعنية، بينما ستُنشر النتائج والخلاصات في تقرير تقييم العطاءات في مايو/أيار 2024. ومن المقرر أن يختار مؤتمر FIFA البلد المضيف (أو البلدان المضيفة) عن طريق اقتراع عام بتاريخ 17 مايو/أيار 2024. ستكون عملية تقديم ملفات الترشح لاستضافة نسخة 2027 هي الأكثر اتساقاً وشمولية في تاريخ كأس العالم للسيدات FIFA. تتوفر المزيد من التفاصيل عن مراحل التقدم بطلبات استضافة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™ في الوثيقة المرجعية التالية. اللوائح الحاكمة لعملية تقديم طلبات الترشح لاستضافة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™ متوفرة هنا.