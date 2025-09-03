FIFA يدعم كأس اتحاد آسيا الوسطى لكرة القدم

FIFA يُعلن التزاماً جديداً بدعم كأس اتحاد آسيا الوسطى لكرة القدم

يضطلع اتحاد آسيا الوسطى لكرة القدم بتنظيم البطولة التي تستضيفها طاجيكستان وأوزبكستان بمشاركة ثمانية منتخبات

يُشارك في البطولة منتخبان متأهلان إلى كأس العالم FIFA 2026™

تماشياً مع التزامه بتيسير تنظيم المزيد من المباريات التنافسية على مستوى المنتخبات والأندية، أعلن FIFA عن دعمه لكأس اتحاد آسيا الوسطى لكرة القدم التي تُقام مرة كل سنتين لمنتخبات الرجال في المنطقة.

يضطلع اتحاد آسيا الوسطى لكرة القدم بتنظيم هذه البطولة التي تستضيف طاجيكستان وأوزبكستان مبارياتها الـ14، بحيث تجري المباراة النهائية في طشقند يوم الاثنين 8 سبتمبر/أيلول.

“وعن هذا، قال أمين FIFA العام ماتياس غرافستروم: "من شأن بطولات، مثل كأس اتحاد آسيا الوسطى لكرة القدم، أن تخلق فرصاً ممتازة للتنافس والاحتفال بكرة القدم. FIFA ملتزم بدعم مثل هذه البطولات، وبالتعاون مع الاتحادات القارية والإقليمية والوطنية لدراسة السُّبل المتاحة لتنظيم المزيد من المباريات التنافسية بين المنتخبات والأندية في مناطقها. ويفخر FIFA في الوقوف صفاً واحداً إلى جانب اتحاد آسيا الوسطى في جعل هذه البطولة بمثابة منصة للتطوير والشغف ولحظات لا تُنسى".

وبعد النسخة الأولى التي نُظمت عام 2023، تم توسيع عدد المنتخبات المشارِكة إلى ثمانية، وهي الاتحادات الوطنية الستة الأعضاء في الاتحاد الإقليمي بالإضافة إلى اتحادين مدعوَّين.

تُنظَّم هذه النسخة من البطولة تزامناً مع الذكرى العاشرة لتأسيس اتحاد وسط آسيا، ومن المتوقع أن تستقطب تغطية إعلامية مكثفة في المنطقة وخارجها. وبفضل مشاركة المنتخبين المدعوّين، الهند وعُمان، ستحظى المنافسات بمتابعة في ثلاث مناطق كروية هامة هي آسيا الوسطى، وجنوب آسيا، والشرق الأوسط.

وستنضم إلى أوزبكستان، التي تتقاسم شرف تنظيم البطولة والتي تأهلت مؤخراً لأول مرة في تاريخها إلى كأس العالم FIFA، كل من إيران، التي ضمنت بطاقة المشارَكة للعرس الكروي العالمي كذلك، لتشكلان قمة المنافسة في هذه البطولة.

كأس اتحاد آسيا الوسطى 2025 | الجولة الأولى
CAFA Nations Cup Trophy 2025 | Uzbekistan v Oman Photo: Central Asian Football Association (CAFA)
CAFA Nations Cup Trophy 2025 | Kyrgyz Republic v Turkmenistan
CAFA Nations Cup Trophy 2025 | Tajikistan v India Photo: Central Asian Football Association (CAFA)
CAFA Nations Cup Trophy 2025 | IR Iran v Afghanistan Photo: Central Asian Football Association (CAFA)

ويستند التزام FIFA بدعم هذه البطولة إلى الهدف رقم 7 من أهداف FIFA الاستراتيجية للعبة العالمية: 2023-2027، والذي ينصّ على تعهده بإنشاء والحفاظ على بطولات دولية جديدة عالية المستوى، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى مثل هذه الفرص.

هذا ومن المقرر أن يقدم برنامج FIFA Forward 3.0 مبلغ 5 ملايين دولار أمريكي سنوياً حتى عام 2026 لاتحادات الإقليمية مثل اتحاد آسيا الوسطى لكرة القدم، لتنظيم مسابقات في فئات الرجال والسيدات والشباب، بينما يواصل مخطط FIFA لتنمية المواهب وبرنامج FIFA لتطوير كرة القدم النسائية المساهمة في نمو هذه الرياضة في المنطقة.