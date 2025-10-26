مذكرة تفاهم بين FIFA ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لتمديد الشراكة لفترة ثانية مدتها خمس سنوات

تم التوصل للاتفاق في قمة آسيان السابعة والأربعين المنعقدة في العاصمة الماليزية

سيتم إطلاق كأس آسيان FIFA بهدف تعزيز تطوير كرة القدم في منطقة جنوب شرق آسيا

وقّع FIFA ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) مذكرة تفاهم (MoU) مجددة خلال القمة السابعة والأربعين لرابطة دول جنوب شرق آسيا المنعقدة في كوالالمبور بماليزيا.

وتأتي مذكرة التفاهم الجديدة، التي وقّعها رئيس FIFA والأمين العام للآسيان الدكتور كاو كيم هورن، وشهدها رئيس الآسيان ورئيس وزراء ماليزيا داتو سيري أنور بن إبراهيم، في أعقاب الاتفاقية الأولية في نوفمبر 2019، والتي أدت إلى تنفيذ مبادرات مختلفة مثل Football for Schools من FIFA، ورسائل الحملة الصحية المشتركة وورش عمل حول الموضوعات التعليمية والتنموية الرئيسية عبر كامل منطقة جنوب شرق آسيا.

وقال رئيس FIFA جياني إنفانتينو "الاتفاقية الجديدة بين FIFA والآسيان ستضمن أن تتمكّن المنظمتان من المساعدة في صنع الفارق من خلال استخدام كرة القدم كوسيلة تجلب الأمل والفرح لملايين الأطفال والشباب في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا. سوف تُساعد هذه الشراكة في تعزيز التنمية الإيجابية لكرة القدم والتقدم الاجتماعي، وتعزيز أنماط الحياة الصحية في جميع أنحاء المنطقة."

وتهدف مذكرة التفاهم الجديدة التي تمتد لخمس سنوات إلى تعميق التعاون من خلال الاستفادة من كرة القدم كأداة قوية للوحدة والصحة وبناء المجتمع، وسوف تركّز على خمس مجالات رئيسية هي تعزيز نزاهة الرياضة والاستفادة من الرياضة من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وضمان تطوير كرة القدم على أرض الملعب وخارجه، وتعزيز الإدماج، ودعم القدرة على التكيف مع تغيّر المناخ.

الإعلان عن كأس آسيان FIFA مع توقيع مذكرة تفاهم جديدة في كوالالمبور 01:41

وفي أعقاب توقيع مذكرة التفاهم، جرى تأكيد إطلاق كأس آسيان FIFA، وهي بطولة إقليمية ستجمع كل اتحادات FIFA في منطقة جنوب شرق آسيا، في شكل يسير على خطى بطولة كأس العرب الناجحة.

وقال رئيس FIFA "يُسعدنا مواصلة إظهار دعمنا لمجتمع الآسيان من خلال إطلاق كأس الآسيان FIFA. ستكون هذه إضافة رائعة لتقويم كرة القدم الإقليمي، وسيكون لها تأثير يتجاوز المنطقة، وستسمح لأفضل اللاعبين في منطقة الآسيان بالتألق على الساحة العالمية. من خلال بطولة كأس آسيان FIFA، نعمل على توحيد البلدان معاً، وستكون هذه المسابقة نجاحاً كبيراً لأنها سوف تساعد في تعزيز منتخبات كرة القدم الوطنية في منطقة آسيان وستدعم تطوير رياضتنا في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا."