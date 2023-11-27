الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (أبريل/نيسان 2026)

كونغرس FIFA يشدّد على أهمية بطولة كأس العالم FIFA™ في توحيد العالم، مُجدِّداً تعهُّده باستئصال العنصرية من كرة القدم

اجتمع كونغرس FIFA في مدينة فانكوفر الكندية بتاريخ 30 أبريل/نيسان 2026، وشدّد على قدرة النسخة القادمة من بطولة كأس العالم FIFA™ في أمريكا الشمالية علىتوحيد شعوب العالَم ضمن بيئة يسودها التناغم والاحترام، مشدّداً على التزامه باستئصال العنصرية من كرة القدم.

انطلقت الدورة 76 من كونغرس FIFA، وهي الثانية التي تستضيفها كندا بعد نسخة العام 1976 في مونتريال، بكملة ترحيب ألقاها رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي فيكتور مونتاغلياني، تلتها أخرى لرئيس الاتحاد الكندي لكرة القدم بيتر أوغروسو.

وفي كلمته الافتتاحية، شدّد رئيس FIFA جياني إنفانتينو على القدرة الفريدة لكرة القدم على بناء الجسور في عالم مليء بالانقسامات، في الوقت الذي انهمكت به الاتحادات الوطنية الـ 48 المشاركة بالاستعدادات لإظهار علوّ كعبها هذه السنة في بطولة كأس العالم FIFA™ وتوجيه رسالة معبّرة عن الوحدة.

احتفال بيوم تاريخي لتطوير كرة القدم الوطنية في الجزائر

بل شهرين فقط من عودة منتخبهم إلى كأس العالم FIFA™، كان الجزائريون يحتفلون ويعملون على تنمية مستقبلهم الكروي بمساعدة رئيس FIFA جياني إنفانتينو.

انضم إلى السيد إنفانتينو في تلمسان بالجزائر، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي وشخصيات بارزة أخرى، حيث افتتح منشأتين جديدتين تم بناؤهما بدعم من FIFA. أصبح إنشاء مركز تلمسان الإقليمي التقني الحديث ممكناً بفضل تمويل قدره 4.25 مليون دولار أمريكي من برنامج FIFA Forward، وأصبح ملعب FIFA Arena المصغر الجديد غرب وسط مدينة تلمسان، والذي سيكون متاحاً لشباب المنطقة، أول منشأة من نوعها في البلاد تُبنى خارج العاصمة الجزائر.

وفي الوقت نفسه، أطلقت الجزائر أيضاً فرعها من برنامج Football for Schools من FIFA في تلمسان، خلال ما سيُذكر كأسبوع هام لتطوير كرة القدم الوطنية.

ورشة عمل تحدد خطة إرث ملاعب FIFA Arena في المغرب

اجتمع ممثلون عن قطاعي التعليم وكرة القدم مع ممثلي FIFA ومسؤولين حكوميين لوضع خطة الإرث لمشروع FIFA Arena في المغرب. في يناير/كانون الثاني، وقّع رئيس FIFA ، جياني إنفانتينو، اتفاقية مع الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم، ووزارة التربية الوطنية ورياض الأطفال والرياضة في المملكة المغربية، ومجموعة OCP، الرائدة عالمياً في مجال تغذية النباتات والحلول القائمة على الفوسفات، لإنشاء 30 ملعباً مصغّراً من ملاعب FIFA Arena في مختلف أنحاء المغرب.

ومن المقرّر أن يتم إنشاء 30 ملعباً مصغراً من ملاعب FIFA Arena في مختلف أنحاء المملكة المغربية. خلال ورشة عمل استمرت ليوم واحد عُقدت في مكتب FIFA بأفريقيا في العاصمة المغربية الرباط، بحث المشاركون من الوزارات الحكومية المعنية، والصندوق الوطني لإدارة الموارد الكروية، والمؤسسات التعليمية، سبل التعاون مع FIFA لضمان إحداث تأثير ملموس ودائم لمواقع ملاعب FIFA Arena الثلاثين.

ورشة عمل FIFA التعليمية لاكتشاف المواهب في الرباط

عقدت فعاليات ورشة عمل FIFA التعليمية لاكتشاف المواهب في الرباط، المغرب، وركزت ورشة العمل، التي استمرت ثلاثة أيام، على تعزيز أنظمة اكتشاف المواهب في الاتحادات الأعضاء من خلال إطار عمل FIFA لتطوير المواهب، الذي يُركز على إيجاد اللاعبين وتدريبهم وتوفير فرص اللعب لهم. شارك في الورشة لاعبون من البحرين، وساحل العاج، وجيبوتي، والهند، وليبيريا، وملاوي، وموريتانيا، وتنزانيا، والإمارات العربية المتحدة، وأوغندا.

حفل تكريم لطاقم الحكام المصري المشارك في كأس العالم FIFA

أقام مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، حفل تكريم لطاقم الحكام المصري، الذي دخل القائمة النهائية لحكام النسخة رقم 23 لكأس العالم FIFA المقررة إقامتها في كندا والمكسيك والولايات المتحدة خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو هذا العام. وكانت لجنة الحكام بـ FIFA قد اختارت الرباعي أمين عمر حكماً للساحة ’ الثنائي محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه كمساعدين ومحمود عاشور حكماً لتقنية الفيديو، وهي المرة الأولى، التي يتم اختيار هذا العدد من الحكام المصريين في نسخة واحدة منذ انطلاق النسخة الأولى عام 1930.

حفل تسليم الشارة الدولية للحكام المصريين

أقام مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبوريدة، احتفالية تسليم الشارات الدولية للحكام، الذين تم اعتمادهم من جانب FIFA، بالإضافة إلى الحكام الأربعة المختارين لبطولة كأس العالم 2026 FIFA وهم: أمين عمر ومحمود أبوالرجال وأحمد حسام طه ومحمود عاشور. ضمت قائمة الحكام الدوليين 35 حكماً وحكمة، وهم سباعي حكام الساحة: أمين عمر ومحمود ناجي ومحمد معروف ومحمود بسيوني وحمادة القلاوي ومحمد الغازي ومحمود وفا، والحكمات الدوليات: شاهندا المغربي ونورا سمير ورحمة يوسف. وفي قائمة المساعدين كل من: محمود أبوالرجال وأحمد حسام طه وسمير جمال وأحمد توفيق طلب ويوسف البساطي ومحمد مجدي سليمان وإسلام أبوالعطا، والمساعدات: يارا عاطف ومي حسن وآمال حسن وجمالات شبل. أما قائمة تقنية الفيديو فضمت السداسي: محمود عاشور وحسام عزب وعمرو الشناوي وعبدالعزيز السيد وطارق مجدي ومحمد علي الشناوي. وفي كرة الصالات الرباعي: أحمد حمدي وأحمد جمال ومبروك نبيل وطارق عبد السلام، وفي الكرة الشاطئية: إبراهيم محجوب وهاني خيري وخالد السيد ومحمد عزازي.

ورشة عمل مخصصة لتطوير كرة القدم للهواة في الجزائر

أجرى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بالتعاون مع FIFA، ورشة عمل مخصصة لتطوير كرة القدم للهواة في الجزائر، وذلك في المركز الفني الوطني بمدينة سيدي موسى (الجزائر العاصمة)، وفقًا لبيان نُشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد. وترأس حفل الافتتاح مساعد الأمين العام للاتحاد الجزائري لكرة القدم، حليم جندوبي، بحضور خبيري FIFA، بلحسن ملوش، رئيس الإدارة الفنية الإقليمية لشمال أفريقيا، وعمرو محب، المسؤول عن كرة القدم للهواة في أفريقيا. تهدف هذه المبادرة، التي تأتي في إطار التعاون بين الاتحاد الجزائري لكرة القدم (FAF) وFIFA، إلى تعزيز تطوير كرة القدم على مستوى القاعدة الشعبية في الجزائر من خلال توفير الدعم الفني المناسب، وبالتالي ضمان استدامة وتنظيم كرة القدم للهواة.