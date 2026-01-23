تعزيز مشروع FIFA Arena في المغرب بتوقيع اتفاقية لإنشاء 30 ملعبًا مصغرًا.

رئيس FIFA جياني إنفانتينو وقيادة مجموعة OCP ينضمون إلى ممثلين عن كرة القدم والحكومة المغربية لتوقيع صفقة تاريخية

مجموعة OCP، الرائدة عالمياً في مجال تغذية النباتات والحلول القائمة على الفوسفات، تدعم تركيب 30 ملعباً مصغرًا من ملاعب FIFA Arena في جميع أنحاء المغرب

يهدف مشروع FIFA Arena إلى إنشاء ما لا يقل عن 1,000 ملعب مصغر بالقرب من المدارس في المناطق المحرومة حول العالم بحلول مؤتمر FIFA 2031

وقّع رئيس FIFA جياني إنفانتينو اتفاقية مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ووزارة التربية الوطنية ورياض الأطفال والرياضة في المملكة المغربية، ومجموعة OCP الرائدة عالميًا في مجال تغذية النباتات والحلول القائمة على الفوسفات. وبموجب هذه الاتفاقية، تتكفل مجموعة OCP بإنشاء 30 ملعباً مصغراً ضمن مشروع FIFA Arena، في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرياضية في مختلف أنحاء المملكة.

هذا وقد أُطلِق مشروع FIFA Arena رسميًا من قِبل السيد إنفانتينو في مؤتمر FIFA الخامس والسبعين في أسونسيون، باراغواي، في مايو/أيار 2025 استجابةً لتعهد قطعه على نفسه في القمة الدولية للرياضة من أجل التنمية المستدامة بباريس في يوليو/تموز 2024.

وبافتتاح ملعب FIFA Arena المصغر في مكناس بتاريخ 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، دخل المغرب نادي الدول المستفيدة من البرنامج، كَرابع محطة إفريقية والثانية عشرة على خارطة المشروع عالمياً. كما ستساعد مجموعة OCP في تسريع إطلاق المبادرة على الصعيد الوطني بموجب هذه الاتفاقية.

“وقال السيد إنفانتينو خلال حفل التوقيع في مكتب FIFA أفريقيا بالعاصمة المغربية الرباط، قبيل نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025: "يسعدني إعلان أن FIFA قد وقّع اتفاقية من شأنها تسهيل تركيب 30 ملعبًا مصغرًا من ملاعب FIFA Arena المصغرة في المغرب".

"أتقدم بالشكر إلى فوزي لقجع، رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم وعضو مجلس FIFA، ومحمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية ورياض الأطفال والرياضة في المملكة المغربية، ومصطفى التراب، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة OCP، لتعاونهم مع FIFA في هذا المشروع الخاص."

هذا ويطمح مشروع FIFA Arena إلى تشييد ما لا يقل عن 1,000 ملعب مصغر حول العالم بحلول مؤتمر FIFA لعام 2031؛ حيث تركز الرؤية على إنشاء ملاعب اصطناعية في الأحياء والمناطق التعليمية الأكثر احتياجاً، لضمان أن يمارس الجميع كرة القدم. وبحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2025، انضم 59 اتحادًا من أصل 211 اتحادًا عضوًا في FIFA إلى البرنامج.

وأضاف السيد إنفانتينو: "صُمِمت هذه المبادرة لتوفير وصول آمن ومستدام إلى لعبتنا الجميلة، ونأمل أن نحدث معًا تأثيرًا على المجتمعات المحلية يتجاوز حدود الملعب ويدعم الطموح والأمل، ويوفر فُرصًا للشباب من أجل التعلم من خلال كرة القدم."

وبالإضافة إلى الإشراف على تركيب الملاعب المصغرة، يوفر FIFA أيضاً كرات القدم والصدريات ومواد التدريب، ويتعاون بشكل وثيق مع مشروع FIFA Football for Schools، لضمان أن يدعم كل ملعب مصغر أنشطة كرة قدم هادفة منذ اليوم الأول.