ملعب FIFA Arena المصغر في المغرب يمهد الطريق للمستقبل

افتتاح ملعب FIFA أرينا المصغر في المغرب

يعتبر المغرب الدولة الأفريقية الرابعة التي تنضم إلى البرنامج التجريبي

المغرب يستثمر بكثافة في برنامج كرة القدم للشباب يستثمر المغرب بكثافة في شبابه، وهو استثمارٌ ساهم في تتويج منتخب الشباب تحت 20 عامًا بطلاً للعالم في أكتوبر. أما بالنسبة لمنتخب السيدات، فقد تأهل منتخب أسود الأطلس مؤخرًا من دور المجموعات في كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة المغرب 2025 FIFA™ لأول مرة في تاريخه. من الواضح أن البلاد اختارت بناء مستقبل كرة القدم. وهذا يعني إنشاء بنية تحتية قادرة على جذب المواهب الواعدة واكتشافها. ولتحقيق ذلك، هناك حاجة إلى مرافق مناسبة، ولذلك، شهدت مدينة مكناس في 5 نوفمبر افتتاح ملعب FIFA Arena المصغر. وكان لهذا الحدث أهمية بالغة.

FIFA Arena inauguration in Morocco Previous 01 / 09 FIFA Arena Inauguration 02 / 09 FIFA Arena Inauguration 03 / 09 FIFA Arena Inauguration 04 / 09 FIFA Arena Inauguration 05 / 09 FIFA Arena Inauguration 06 / 09 FIFA Arena Inauguration 07 / 09 FIFA Arena Inauguration 08 / 09 FIFA Arena Inauguration 09 / 09 FIFA Arena Inauguration Next

قال جيلسون فرنانديز، مدير اتحادات أعضاء FIFA في أفريقيا: "أود أن أشكر الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم على إتاحة الفرصة لنا لبناء هذا الملعب التابع لـ FIFA معًا، هنا في مكناس، أرض زاخرة بالمواهب، وعلى تمكين اللاعبين الشباب من التعبير عن أنفسهم من خلال كرة القدم". وأضاف: "من خلال كرة القدم والرياضة، نستطيع توفير منصة لقيم مهمة. ويسعدنا العمل مع الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم على هذا التطوير".

من يدري؟ ربما مع مرور الوقت، سيخرج من هذا الملعب الصغير أساطير كرة القدم المغربية ليصبحوا نجومًا على الساحة الدولية. إلخان محمدوف كبير مسؤولي الاتحادات الأعضاء في FIFA

يُعدّ إنشاء هذا الملعب جزءًا من برنامج تجريبي لـ FIFA أُطلق في يناير 2025، بهدف تعزيز الشمول من خلال كرة القدم. يهدف المشروع إلى إنشاء ملاعب صغيرة في جميع أنحاء العالم، مع إعطاء الأولوية للأطفال والشباب الذين يعيشون في المناطق الريفية أو المحرومة. ويطمح المشروع إلى بناء 1000 ملعب بحلول عام 2031، لغرس آلاف بذور كرة القدم المستقبلية التي قد تزدهر في المستقبل. وأوضح إلخان محمدوف، كبير مسؤولي الاتحادات الأعضاء في FIFA: "سيتمكن أطفال مدينة مكناس، ذكورًا وإناثًا، الآن من استخدام هذه المنشأة للعب كرة القدم، والحفاظ على نشاطهم البدني، وتبني نمط حياة صحي". ويُعدّ المغرب رابع دولة أفريقية تستفيد من هذا المشروع بعد الجزائر وليبيريا والنيجر، والثاني عشر عالميًا.

يوم المسؤولية الاجتماعية

اجتمعت جميع الاتحادات الأعضاء في FIFA في الرباط لحضور الاجتماع السنوي للمدرسة المتوسطة (MAD)، وحضرت جميعها حفل الافتتاح. وفي إطار يوم المسؤولية الاجتماعية، قضوا وقتاً ممتعاً مع الطلاب، ووزعوا عليهم كرات وكتباً عن الحياة الصحية وسترات FIFA. وتجسد هذه المبادرة التزام FIFA المستمر بالتنمية الاجتماعية والتعليمية من خلال كرة القدم.

وأضاف مامادوف: ”حضر حفل الافتتاح ممثلون عن الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم ووزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى بعض أساطير كرة القدم المغربية. من يدري؟ ربما يظهر من هذا الملعب الصغير أساطير كرة القدم المغربية في المستقبل ويصبحون نجوماً على الساحة الدولية“.