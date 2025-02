إدماج حملة No Discrimination لأول مرة مع انطلاق برنامج Football for Schools التابع لـFIFA في المغرب

إدماج حملة No Discrimination في برنامج Football for Schools التابع لـFIFA مع إطلاقه في الدولة المشاركة في استضافة كأس العالم 2030 FIFA™

تم دمج حملة No Discrimination من FIFA في برنامج Football for Schools التابع لـFIFA لأول مرة على الإطلاق؛ حيث انطلقت المبادرة في المغرب، الدولة المشاركة في استضافة كأس العالم 2030 FIFA™ .

انطلقت حملة No Discrimination في كأس العالم FIFA ٢٠٢٢™ ، وهي حملة توعية وعمل وتثقيف تهدف إلى تخليص عالَم كرة القدم من كافة أشكال التمييز.

وكانت الحملة جزءاً محورياً من كل بطولة من بطولات FIFA منذ الحدث العالمي في قطر قبل ثلاث سنوات، وهي الآن أحد السمات الأساسية لبرنامج Football for Schools التابع لـFIFA أيضاً، حيث تستهدف زيادة الوعي بهذه القضية بين الشباب لضمان أن تكون اللعبة الجميلة آمنة وشاملة للجميع.

وقال جيرارد ديمبوفسكي، رئيس قسم حقوق الإنسان ومكافحة التمييز بالإنابة في FIFA، مشيراً إلى الدعم الذي حظي به برنامج Football for Schools من خلال الموقف الواضح الذي اتخذه كونغرس FIFA "كان من الضروري أن ندرج جلسة حول مكافحة العنصرية والتمييز في برنامج Football for Schools التابع لـFIFA، وقد سُررت بتقديمها في المغرب."

وأضاف "بفضل الموقف العالمي ضد العنصرية الذي تبنته جميع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 في كونغرس FIFA لعام 2024، سوف تساعد هذه الأداة المعلمين والمدربين على إعداد الأطفال ليصبحوا متقاربين وأن يتجنبوا العنصرية كلاعبين مستقبليين ومشجعين. يمثل هؤلاء الأطفال مستقبلنا، ومن الضروري أن تشكل حملة No Discrimination جزءاً من تعليمهم على أرضية الملعب وخارجه."

وقد تم إطلاق برنامج Football for Schools التابع لـFIFA في 130 اتحاد عضو في FIFA حول العالم بالفعل. ومن خلال إدماجه مع نظام التعليم المحلي، يمنح أطفال المدارس الفرصة للعب كرة القدم وتعلم مهارات أساسية مثل العمل الجماعي وضبط النفس والاحترام، مع تنمية فهمهم للنظافة الشخصية والتغذية. وإضافةً إلى منحة قدرها 50 ألف دولار أمريكي من أجل تسهيل تطبيق الجامعة المغربية لكرة القدم للبرنامج، ساهم FIFA أيضاً بـ 31,400 كرة مقاس 4 من adidas للفتيات والأولاد المغاربة لكي يطوروا مهاراتهم على أرضية الملعب، حيث ستنضم ما مجموعها 3,000 مدرسة من جميع أنحاء البلاد.

وقد كان حفل الإطلاق أحد أكبر الفعاليات في تاريخ برنامج Football for Schools التابع لـFIFA، حيث شارك فيه نحو 300 تلميذ ولعبوا كرة القدم مع أساطير مغربية مثل نور الدين النيبت ويوسف حجي، وقد حضره فوزي لقجع، عضو مجلس FIFA والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ومدير الاتحادات الإقليمية الأعضاء لدى FIFA إلخان محمدوف، وجيلسون فرنانديز، مدير الاتحادات الأعضاء في أفريقيا لدى FIFA. كما شارك اثنان وخمسون مدرساً للتربية البدنية يمثلون جميع جهات المغرب الاثنتي عشرة في دورة بناء القدرات التي استمرت ثلاثة أيام، وتضمنت وحدة مكافحة التمييز المقدمة حديثًا، في مجمع محمد السادس الرياضي.

برنامج Football for Schools في الرباط، المغرب

وسوف ينقلون المعرفة التي اكتسبوها إلى نظرائهم في كل قطاع من قطاعاتهم، الأمر الذي سيعمل على بناء شبكة من المدربين الذين سيأخذون دورات برنامج Football for Schools التابع لـFIFA بأنفسهم. ويُمكنهم أيضاً الاعتماد على التطبيق المجاني ومنصة التعلم عبر الإنترنت الخاصة ببرنامج Football for Schools التابع لـFIFA من أجل المساعدة في تعزيز موضوعات وأفكار المبادرة لعشرات الآلاف من تلاميذ المدارس المغربية. وقالت الغالية فانغمة، أستاذة الرياضة في الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء، من برنامج Football for Schools التابع لـFIFA "هدفه هو تطوير مهارات الحياة اليومية. لقد كنا بحاجة إلى منهج دراسي. إنها المرة الأولى التي يعتمد فيها منهج دراسي على النظرية والتطبيق، وهذا البرنامج يوفّر ذلك تحديداً." وختمت "عندما يتعلّق الأمر بالطلاب الذين نعمل معهم، سوف يساعدنا هذا البرنامج في توصيل الفكرة إليهم، وسيستفيدون من الخدمات التي سنقدمها لهم."