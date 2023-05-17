أقيمت النسخة الثانية من دبلوم قانون كرة القدم FIFA في مواقع مختلفة عبر العالم كما شهدت إجراء حصص عبر الإنترنت على مدى 13 شهراً، حيث تم اختيار المواقع على نحو يعكس البعد الدولي لهذا البرنامج الفريد المعني بالجوانب القانونية للعبة عبر العالم، إذ حضر المشاركون حصصاً مكثفة على امتداد خمسة أيام، حيث غطَّت مواد هذه الدورة عدداً من الموضوعات الرئيسية. لم تقتصر المعارف التي اكتسبوها على قانون كرة القدم والرياضة فحسب، بل أُتيحت لهم أيضاً الفرصة للتعرف على مواقع شهيرة تأوي مقرات مؤسسات بارزة في عالم كرة القدم، بالإضافة إلى اكتشاف عدد من المدن التاريخية المفعمة بالحيوية.