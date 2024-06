Die zweite Ausgabe des FIFA-Diploms in Fussballrecht erstreckte sich über 13 Monate und wurde virtuell sowie an verschiedenen Orten auf der ganzen Welt durchgeführt, die die internationale Dimension dieses einzigartigen Fussballrechtsprogramms widerspiegelten. An jedem Ort fand ein fünftägiges Modul zu wichtigen Themen statt. Die Teilnehmer lernten dabei nicht nur viel über Fussball- und Sportrecht, sondern hatten auch die Gelegenheit, bekannte Fussballstätten und historische Städte zu entdecken.