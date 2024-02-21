رفع مستوى كرة القدم الشاطئية: الخبراء يجتمعون في ورشة عمل بدبي

استضاف FIFA ورشة عمل للخبراء الفنيين لكرة القدم الشاطئية لمدة ثلاثة أيام في دبي

كانت ورشة العمل جزءًا من الجهود المبذولة لتنمية الرياضة في جميع أنحاء العالم

يشارك ستة عشر فريقًا في بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية الإمارات 2024 دبي™

بعيدًا عن الشمس والرمال في بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية الإمارات 2024 دبي™، التقى بعض أفضل الخبراء الفنيين في هذه الرياضة خلف الكواليس كجزء من جهود FIFA لتطوير الرياضة حول العالم والاستفادة من إمكاناتها الكاملة. وكما هو الحال مع كرة القدم المكونة من 11 لاعباً، يرغب FIFA في خلق المزيد من الفرص المتكافئة في كرة القدم الشاطئية لاتحاداته الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً ومساعدتهم على زيادة المشاركة ورفع المعايير. وقد تم جمع الخبراء الأحد عشر، الذين تمت دعوتهم من قبل قسم تطوير كرة القدم العالمية في FIFA، لحضور ورشة عمل للخبراء الفنيين لكرة القدم الشاطئية لمدة ثلاثة أيام حيث تبادلوا الأفكار والمعرفة وأفضل الممارسات وجمعوا بين النظرية والممارسة في كرة القدم الشاطئية. وكان من بينهم مارسيلو مينديز، البرازيلي صاحب الخبرة الذي يشغل الآن منصب مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية في الصين، وهو عازم على رفع مستوى هذه الرياضة. وقال "(البرازيل) هي مهد كرة القدم الشاطئية لذا أعتقد أنه من المهم للغاية بالنسبة لنا السفر إلى الخارج وإظهار ما تعلمناه وكيف بدأت هذه الرياضة". "يجب أن أخبرهم أن يجربوا ذلك لأنني متأكد بنسبة 100٪ أنهم سيحبونها. إنها رياضة مذهلة، ويمكن أن تحقق العديد من الفوائد للأطفال والشباب.

كرة القدم الشاطئية هي نسخة مسلية للغاية ومليئة بالأهداف وممتعة من كرة القدم وتتطلب مجموعة خاصة من المهارات، وعلى المستوى الأعلى، يتم لعبها في جو احتفالي. على الرغم من أن كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA قد أقيمت لأول مرة في عام 2005، إلا أنها نمت بسرعة كرياضة دولية منظمة وتتمتع بإمكانات هائلة لمزيد من التطوير. كما يمكن أن يفتح الطريق أمام كرة القدم الدولية للاتحادات الأعضاء التي لم تشارك من قبل في كأس العالم FIFA، مثل تاهيتي، أحد الفرق الـ 16 المشاركة في دبي ووصيف بطل عامي 2015 و2017. قال راميرو فيجويراس أماريل، الفائز بجائزة كرة adidas الذهبية لكأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2008 FIFA، إنه من الضروري للاتحادات الأعضاء الاستفادة من كافة الخبرات المتاحة. "إن واقع كل اتحاد عضو مختلف تمامًا." وقال: "علينا أن نفهم أن العالم مختلف، لذلك علينا أن نكون قادرين على تبادل المعرفة والخبرة من جميع أنحاء العالم وفقًا لمتطلبات أو متطلبات كل اتحاد عضو". "المفتاح هو أن نكون قادرين على إشراك المزيد من الأشخاص، وأن نكون قادرين على فتح الباب أمام كرة القدم الشاطئية لأكبر عدد ممكن من المشاركين، وإنشاء الهياكل المناسبة، وأشكال المنافسة المناسبة ومساعدة الاتحادات الأعضاء على التحسن من الداخل إلى ذلك الحين. يكونون قادرين على أن يثبتوا للخارج قيمة بلدانهم”.

ورشة عمل الخبراء الفنيين لكرة القدم الشاطئية FIFA في دبي Previous 01 / 12 FIFA Beach Soccer World Cup Technical Experts Workshop 02 / 12 FIFA Beach Soccer World Cup Technical Experts Workshop 03 / 12 FIFA Beach Soccer World Cup Technical Experts Workshop 04 / 12 FIFA Beach Soccer World Cup Technical Experts Workshop 05 / 12 FIFA Beach Soccer World Cup Technical Experts Workshop 06 / 12 FIFA Beach Soccer World Cup Technical Experts Workshop 07 / 12 FIFA Beach Soccer World Cup Technical Experts Workshop 08 / 12 FIFA Beach Soccer World Cup Technical Experts Workshop 09 / 12 FIFA Beach Soccer World Cup Technical Experts Workshop 10 / 12 FIFA Beach Soccer World Cup Technical Experts Workshop 11 / 12 FIFA Beach Soccer World Cup Technical Experts Workshop 12 / 12 FIFA Beach Soccer World Cup Technical Experts Workshop Next

وأكد مدرب المنتخب العماني لكرة القدم الشاطئية طالب هلال الثنياوي على أهمية التدريب وحث الاتحادات الأعضاء على الاستفادة من كل ما يقدمه FIFA في هذا الصدد. "أعتقد أننا بحاجة إلى تثقيف المدربين أولاً حول كيفية لعب هذه اللعبة. لأنه إذا لم يكن لديك مدربين جيدين، فلن تتطور اللعبة." وأضاف "لذا، عليك أولاً العثور على خبراء يمكنهم تدريب اللاعبين جيدًا. ومن ثم، كخبراء، في بعض الأحيان، يتعين علينا أن نفعل أكثر من مجرد ما يتعين علينا القيام به لأن مهمتنا هي جعل هذه اللعبة تذهب إلى أبعد من ذلك. لذلك، أمامنا طريق طويل لنقطعه مقارنة برياضات مثل كرة الصالات."