FIFA يعزز عملية تطوير كرة القدم للشباب في المكسيك من خلال كأس السوبر 2024

أقيمت بطولة كأس السوبر 2024 FMFالتي نظمها الاتحاد المكسيكي لكرة القدمبين 7 و18 أغسطس/آب

الدعم الذي قدمه برنامج FIFA Forwardكان حيوياً لتنظيم البطولة

سيتم تنظيم البطولة مرة أخرى في عامي 2025 و2026

نجح الاتحاد المكسيكي لكرة القدم(FMF) في تنظيم نسخة 2024 من كأس السوبر، وهي بطولة أصبحت منذ إنشائها في عام 2019 حجر الزاوية في تطوير كرة القدم للشباب في المكسيك على المدى الطويل.

وشارك في البطولة، التي أُقيمت في مقر الاتحاد المكسيكي لكرة القدم في تولوكا، أفضل المواهب الشابة من جميع أنحاء البلاد وكذلك من المجتمعات المكسيكية في الولايات المتحدة، محققةً بذلك هدفها المتمثل في استكشاف وتطوير نجوم المستقبل لكرة القدم المكسيكية.

وأقيمت نسخة 2024 من كأس السوبر بفضل الدعم المالي من برنامج FIFA Forward للتطوير، وتم التأكيد على أنه سيتم أيضاً تنظيم نسختي 2025 و2026 من البطولة. ويعزز هذا الدعم التزام FIFA بجعل كرة القدم رياضة عالمية بحق والمساهمة بشكل كبير في تطوير كرة القدم المكسيكية.

مشروع يتطلع إلى المستقبل

يأتي كأس السوبرFMF 2024 في إطار مشروع طموح للاتحاد المكسيكي لكرة القدم يهدف إلى بناء مجموعة من اللاعبين الشباب القادرين على المنافسة على أعلى المستويات في المسابقات المستقبلية، بما في ذلك كأس العالم 26 FIFA™، الذي ستستضيفه المكسيك بالاشتراك مع الولايات المتحدة وكندا. وتم تطوير المشروع على عدة مراحل استراتيجية، كل منها مصمم لتعظيم فرص اكتشاف وتطوير المواهب الشابة.

تضمنت المرحلة الأولى اكتشاف المواهب من خلال إقامة معسكرات استكشاف واختبار جماعية في كافة أنحاء البلاد وكذلك في الولايات المتحدة، وخاصة ولايتي تكساس وكاليفورنيا. وتم من خلال ذلك تقييم أكثر من 4800 شاب ومن ثم اختيار أفضل 80 صبياً وفتاة في فئات تحت 13 سنة وتحت 15 سنة.

الحقيقة أنني سعيد جداً بمشاركتي في هذا النشاط، وسعيد بشكل خاص لهؤلاء اللاعبين الذين قطعوا شوطاً طويلًا لتجربة الانضمام إلى فريقهم الوطني خورخي بيدرازا مدرب فريق كاليفورنيا

ركزت المرحلة الثانية على تدريب المواهب المختارة من خلال دورات مكثفة، حيث تلقى المشاركون توجيهات حول التكتيكات، واللياقة البدنية، وتطوير المهارات.

وفي المرحلة الثالثة، تم تنظيم معسكرات تدريبية متقدمة، حيث أتيحت الفرصة للاعبين لصقل مهاراتهم في بيئة تنافسية، وتم إجراء محاكاة لمباريات اختبرت قدرة هؤلاء اللاعبين على التعامل مع الضغوط واتخاذ القرارات السريعة على أرض الملعب.

الذروة: كأس السوبر FMF 2024

كانت المرحلة الرابعة والأخيرة من المشروع هي تنظيم كأس السوبر، وهي بطولة جمعت أفضل اللاعبين الذين تم تحديدهم خلال المراحل السابقة. أقيمت البطولة بين 7 و18 أغسطس/آب، وتضمنت فئات منفصلة للفتيان والفتيات، حيث تنافست فرق المكسيك الوطنية تحت 13 سنة وتحت 15 سنة ضد نظرائها في فرق "قطاع الهواة" بالإضافة إلى فرق من كاليفورنيا وتكساس.

في فئة الفتيان، تُوّجت فرق المكسيك الوطنية تحت 13 سنة وتحت 15 سنة بالبطولة بعد فوزها على نظرائها من "قطاع الهواة" في النهائيات.

كما حققت الفرق الوطنية انتصاراً في فئة الفتيات، حيث فاز منتخب تحت 15 سنة على فريق كاليفورنيا بهدف وحيد، ومنتخب تحت 13 سنة على منافسه من "قطاع الهواة" في ركلات ترجيح مثيرة بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي.