الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم يشكر FIFA على دعمه مع اقتراب اكتمال مركز التدريب الوطني

الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم يؤكد أن FIFA "لعب دوراً أساسياً" في جعل مشروع مركز التدريب الوطني حقيقة واقعة

دعم تمويل من برنامج FIFA Forward بلغ 5.4 مليون دولار أمريكي المرحلة الأولى من تطوير المركز

اكتملت أعمال الإنشاءات بنسبة 90%، ومن المقرّر افتتاح المركز في أغسطس/آب 2024

توجّه الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم بالشكر إلى FIFA ورئيسه جياني إنفانتينو على دعمهما في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لافتتاح مركز التدريب الوطني الذي تم تمويله من برنامج FIFA Forward. تم تمويل المرحلة الأولى من المركز الواقع في العاصمة نوسانتارا (IKN) بالكامل بمبلغ 5.4 مليون دولار أمريكي من برنامج FIFA Forward الذي تم تدشينه في 2016 لدعم تطوير البنية التحتية لكرة القدم في جميع الاتحادات الأعضاء في FIFA البالغ عددها 211 اتحاداً.

وقد ساهم التمويل في بناء ملعب من العشب الطبيعي، وملعب من العشب الصناعي، ومبنى سكني وغرفة لتغيير الملابس في الموقع الذي تبلغ مساحته 34.52 هكتاراً، وهو الأول من نوعه في إندونيسيا.

كما شجّع دعم FIFA الحكومة الإندونيسية على تقديم 15 مليون دولار أمريكي إضافية، ما أتاح بناء مبنيين سكنيين إضافيين، وملعب متعدد الرياضات وتنسيق المنطقة. سيضم المبنى المكتمل ثمانية ملاعب، بالإضافة إلى حمام سباحة ومنطقة مخصصة للتدريبات التكتيكية والبدنية وملعب صغير يتسع لـ600 متفرّج. وقد ورد في خطاب أرسله الاتحاد الإندونيسي إلى رئيس FIFA "لعبت مبادرة FIFA Forward دوراً محورياً في تحفيز التمويل الإضافي لهذه المنشأة الحيوية. نقدر بشدة دعمكم المستمر وشراكتكم في هذا المشروع. لقد كان لمساهمتكم دور فعال في إنجاحه، ونحن نتطلع إلى الاحتفال بهذا الإنجاز معكم." تم الانتهاء من 90% من المشروع ومن المقرّر أن تنتهي أعمال البناء في يوليو/تموز، ومن المتوقّع أن يُفتتح المركز في أغسطس/آب 2024، أي بعد حوالي 11 شهراً من وضع حجر الأساس للمشروع.