FIFA يعزز تطوير فئة البراعم في الولايات المتحدة

خصَّص برنامج FIFA Forward ما مجموعه 3 ملايين دولار أمريكي لتمويل مبادرة تنموية أطلقها الاتحاد الأمريكي لكرة القدم

تهدف المبادرة إلى زيادة نسبة المشاركة في كرة القدم وبناء القدرات وإزالة الحواجز الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها اللعبة في البلاد

من المتوقع أن تستفيد المبادرة من موجة الإثارة والحماس التي تعم الولايات المتحدة قبل بطولتي كأس العالم للأندية FIFA 2025™ وكأس العالم FIFA 2026™ لضمان مستقبل مزدهر للعبة على المدى الطويل

يدعم برنامج FIFA Forward الاتحاد الأمريكي لكرة القدم في حملته الرامية إلى تعزيز أسس اللعبة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وذلك من خلال تمويل مبادرة "الابتكار من أجل النمو" (Innovate to Grow).

ذلك أن الولايات المتحدة مُقبلة على استضافة بطولتي كأس العالم للأندية FIFA 2025™ وكأس العالم FIFA 2026™ - علماً أن هذه الأخيرة ستُقام مناصفة مع الجارتين كندا والمكسيك - إذ من المتوقع أن تشكل المسابقتان معاً دفعة كبيرة لنمو كرة القدم في البلاد.

ومن شأن ذلك أن يساعد مبادرة "الابتكار من أجل النمو" في تحقيق الهدف الأساسي لمهمتها، والمتمثل في ضمان مستقبل مزدهر للعبة على المدى الطويل في الولايات المتحدة، حيث تسعى هذه الخطوة إلى تعزيز ممارسة كرة القدم على مستوى البراعم، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم للاتحادات المحلية للهواة المنضوية تحت مظلة الاتحاد الأمريكي لكرة القدم في جميع أنحاء البلاد، ودعم اللاعبين الشباب من الذكور والإناث، والمدربين والمدربات والحُكام والحَكمات على صعيد الهواة.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مكتب FIFA الإقليمي في بنما، خوسيه ألفونسو رودريغيز: "إن برنامج "الابتكار من أجل النمو" يجسد التزام الاتحاد الأمريكي لكرة القدم وFIFA بتعزيز عضوية الاتحاد، وذلك من خلال الاعتراف بدوره الأساسي في تطوير كرة القدم بمختلف أنحاء الولايات المتحدة. ذلك أن الهدف من تعزيز برامج جديدة ومبتكرة هو تشجيع المشاركة وإرساء أسس منظومة كروية مزدهرة للأجيال القادمة".

من جهتها، أوضحت ميليسا رادكي، مديرة قسم الاستراتيجيات بالاتحاد الأمريكي لكرة القدم: "لقد أطلقنا برنامج "الابتكار من أجل النمو" عام 2017 بهدف تقديم الدعم اللازم لأعضائنا في سبيل تطوير برامج مبتكرة لزيادة المشاركة في اللعبة، ومن خلال إدراك FIFA لمدى أهمية الاستثمار في اتحاداتنا [المحلية] الأعضاء عن طريق هذا البرنامج، ودعمه لنا عبر صندوق FIFA Forward، فإن ذلك يمثل تأكيداً إضافياً على مدى التأثير القوي الذي تنطوي عليه الاتحادات المحلية المنضوية تحت مظلة الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، من خلال المشاركين فيها والبرامج التي تضطلع بها كل يوم".

مبادرة "الابتكار من أجل النمو" للاتحاد الأمريكي لكرة القدم Previous 01 / 11 Indianapolis - U.S Soccer's Innovate To Grow Initiative 02 / 11 Atlanta - U.S Soccer's Innovate To Grow Initiative 03 / 11 Atlanta - U.S Soccer's Innovate To Grow Initiative 04 / 11 Atlanta - U.S Soccer's Innovate To Grow Initiative 05 / 11 Indianapolis - U.S Soccer's Innovate To Grow Initiative 06 / 11 Atlanta - U.S Soccer's Innovate To Grow Initiative 07 / 11 Indianapolis - U.S Soccer's Innovate To Grow Initiative 08 / 11 Atlanta - U.S Soccer's Innovate To Grow Initiative 09 / 11 Chicago - U.S Soccer's Innovate To Grow Initiative 10 / 11 Indianapolis - U.S Soccer's Innovate To Grow Initiative 11 / 11 Atlanta - U.S Soccer's Innovate To Grow Initiative Next

يُذكر أن برنامج FIFA Forward خصَّص ما مجموعه 3 ملايين دولار أمريكي لتمويل الجزء الأكبر من تكلفة المرحلة الحالية للمبادرة والبالغة 3.334 ملايين دولار أمريكي، والتي تمتد من أغسطس/آب 2023 حتى فبراير/شباط 2027. ومن بين المشاريع المحلية الـ 27 التي ستحصل على تمويل من مبادرة "الابتكار من أجل النمو"، هناك ثمانية مشاريع ستستفيد من هذا الدعم لأول مرة، علماً أن جميع هذه المشاريع - التي تشمل مشاركة 25 اتحاداً عضواً من الاتحادات المحلية المنضوية تحت مظلة الاتحاد الأمريكي لكرة القدم - تتَّبع فلسفة هذا الأخير في تطوير اللاعبين واللاعبات وتعزيز مناهج التدريب والحرص على سلامة اللاعبين واللاعبات.

يُذكر أن هذه المبادرة تتيح تقديم مقترحات لبرامج جديدة أو توسيع نطاق برامج قائمة تم إطلاقها خلال السنوات الثلاث الماضية، وهي تركز على أربعة مجالات استراتيجية: زيادة مشاركة الشباب والكبار، وتحسين معدل استمرارية المشاركة، وإزالة الحواجز الاجتماعية والاقتصادية التي تحول دون ممارسة اللعبة في الاتحادات غير المنضوية تحت الاتحاد الأمريكي لكرة القدم والتي تعاني من نقص في الخدمات بالمناطق الريفية والحضرية على حد سواء، ثم تشجيع ممارسة اللعبة بأشكالها المتنوعة.

هذا وتندرج العديد من البرامج ضمن نظام التعليم، مثل برنامج كرة القدم الصالات في مدارس إنديانابوليس العامة، والذي يُعد جزءاً من حملة واسعة أُطلقت على مستوى الولاية لجلب اللعبة الجميلة إلى ساحات المدارس وذلك بهدف الوصول إلى أكثر من 1.1 مليون طفل ممارِس من السن المدرسية في ولاية إنديانا.

وفي هذا الصدد، قال ديف غوثري، المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم في إنديانا: "من الأهمية أن نكون متوافقين مع FIFA والاتحاد الأمريكي لكرة القدم في هذه المهمة القيِّمة وأن نستفيد من دعم الهيئة الناظمة للعبة على الصعيدين الوطني والدولي كذلك. فالموارد المقدَّمة في هذا الإطار ستساعد كرة القدم في إنديانا على إيصال اللعبة الجميلة إلى كل طفل من الأطفال في السن المدرسية بولاية إنديانا".

باعتبارها واحدة من المدن الـ 16 المضيفة لكأس العالم FIFA 2026™، ستستضيف أتلانتا ثماني مباريات خلال البطولة، التي ستكون النسخة الأكثر شمولية في تاريخ المسابقة، إذ ستشهد مشاركة 48 منتخباً من جميع الاتحادات القارية الستة.

وكان الإدماج وتمهيد الطريق لمنح كل طفل فرصة ممارسة كرة القدم هو العنوان الأبرز والشعور السائد خلال فعاليات مبادرة "الابتكار من أجل النمو" في المدينة، وهو ما أكده دان هوالد، مدير تنفيذ البرنامج في منظمة كرة القدم الأمريكية للشباب، التي تعاونت مع اتحاد جورجيا لكرة القدم في تنظيم هذا المشروع، حيث أوضح قائلاً: "ما نتلقاه من دعم، سواء من FIFA أو من الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، والمتمثل في هذه المنحة المقدمة لنا، يجعل من الممكن تحقيق رؤيتنا المتمثلة في تقريب كرة القدم من الأطفال في المجتمعات المحلية أكثر فأكثر، إذ وصلنا حالياً إلى 13 موقعاً مختلفاً في أتلانتا وضواحيها، وهي كلها مجتمعات يصعب فيها على الشباب ممارسة كرة القدم التقليدية".

“وتابع: "نحن ممتنون للغاية إزاء هذه الفرصة التي من شأنها أن تتيح لنا تحقيق ما خططنا للقيام به، وإنه لمن دواعي فخرنا واعتزازنا القيام بدورنا في تعزيز موجة الإثارة التي تتمحور حول كرة القدم في طريقنا إلى كأس العالم FIFA المقررة عام 2026".

ويُعد تحسين موارد التعليم والتدريب وبناء القدرات من الجوانب الهامة الأخرى التي تنطوي عليها مبادرة "الابتكار من أجل النمو"، التي خصَّصت تمويلاً لاتحاد كرة القدم للشباب في إلينوي من أجل تغطية تكاليف التسجيل في دورة الحُكام المبتدئين التي نُظمت في الولاية تحت مظلة الاتحاد الأمريكي لكرة القدم في فبراير/شباط 2024، بالإضافة إلى تغطية نصف تكلفة مجموعة أدوات التحكيم للفئة العمرية 13-17 عاماً. فبفضل العمل مع لجنة التحكيم في اتحاد إلينوي لكرة القدم والأندية المحلية، أتَّى تسجيل 300 حَكَماً في الاتحاد الأمريكي لكرة القدم بحلول 1 أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام.

وتعليقاً على ذلك، قالت ماري جين بيندر، المديرة التنفيذية لاتحاد إلينوي لكرة القدم للشباب: "لقد كان لدعم FIFA أثر هائل على كرة القدم في فئة البراعم من خلال تشجيعنا على إطلاق وتنفيذ أفكار جديدة من شأنها أن تُرسي أُسس بيئة كروية مواتية، كما جاء ذلك ليُثبت أيضاً أن FIFA منظمة عتيدة ورشيدة تتفهم واقعنا وتدعمنا وتساعدنا على إيجاد حلول لتحقيق تجربة كروية أفضل".

من جهته، أوضح رئيس مكتب FIFA الإقليمي في بنما، خوسيه ألفونسو رودريغيز، الذي وقف بنفسه على فوائد المبادرات المندرجة ضمن برنامج "الابتكار من أجل النمو" في أتلانتا وإنديانابوليس وشيكاغو: "إن هذا البرنامج يمهد الطريق للمنظمات الأعضاء في الاتحاد الأمريكي لكرة القدم لإطلاق مبادرات جديدة لا تكتفي بالتفاعل والتواصل فحسب، بل إنها تعمل أيضاً على توسيع نطاق انتشارها التقليدي، كما تبحث عن إعطاء الأولوية لنمو المجتمع".