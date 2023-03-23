فرق عمل FIFA ومرافق الموظفين

خُصِّصت مجموعة من المرافق، بما في ذلك العيادات الطبية، لفائدة الزوار الأجانب والمقيمين في قطر بمختلف الاستادات ومناطق الجماهير ومهرجانات المشجعين والأماكن المخصصة لإقامة المشجعين خلال البطولة.
وقد وفَّرت البنية التحتية لدولة قطر خيارات سريعة وفعالة لتنقل المقيمين والزوار على حد سواء، إذ استخدم المشجعون الحافلات وخدمات المترو وأنظمة النقل بالسكك الحديدية الخفيفة وسيارات الأجرة للتوجه إلى الاستادات والعودة منها خلال أيام المباريات، حيث تم ربط خمسة من استادات كأس العالم الثمانية بخط مترو مباشر، مع إتاحة إمكانية الوصول إلى بقية الاستادات عبر مزيج من خدمات المترو والحافلات المكوكية بهدف توفير تجربة سلسة للمشجعين خلال البطولة.
الخدمات الطبية
عاملاً في الطواقم الطبية
طبيب فريق
عيادة طبية
الأمن
موظف قدَّموا خدمات أمنية خاصة (الحراسة والحماية)
مكاناً رسمياً أشرفت عليه قوات الأمن المشاركة في البطولة تحت لواءشراكة كأس العالم FIFA قطر 2022 ذ.م.م. (Q22)
تدريب لفائدة كل حارس من حراس الأمن (حسب ثلاثة مستويات من التدريب)
النقل
مشجع استخدموا مترو الدوحة
مشجع توجهوا إلى الاستادات عبر الحافلة
مشجع تنقلوا عبر السيارة في رحلات مشتركة
التكنولوجيا
احتلت التكنولوجيا مكانة في غاية الأهمية خلال بطولة قطر ٢٠٢٢™، حيث ساعدت الحكام على اتخاذ قرارات حاسمة فوق أرضية الملعب، بقدر ما ساهمت في الحفاظ على أمن المتفرجين وسلامتهم من جهة، وتحفيزهم على الانخراط والتفاعل من جهة ثانية، بغض النظر عن المكان أو البلد الذي يتابعون منه الحدث العالمي.
خدمات الطاقة والتكنولوجيا خلال كأس العالم FIFA
من القاعات والغرف والمناطق الفنية جُهِّزت بأدوات ومعدات تكنولوجية
تطبيقاً برمجياً لتغطية العمليات وتفاعل المشجعين
من الهجمات الإلكترونية تم ضبطها وإحباطها عبر أنظمة FIFA للوقاية السيبرانية، ويتعلق الأمر بهجمات عن طريق البوت أو المواقع الخبيثة أو البرمجيات الضارة، أو غيرها من الأساليب
من الهجمات الإلكترونية استهدفت صفحة تسجيل الدخول إلى موقع التذاكر وعملية شراء التذاكر، وقد تم ضبط وإحباط جميع تلك المحاولات
من أجهزة الدفع اللاتلامسي خُصِّصت لبطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢
تم تحديث شبكة الهاتف المحمول لتسمل أكثر المعدات والوظائف تقدماً، وتوفر أفضل خدمة للمستخدمين بحلول موعد البطولة.