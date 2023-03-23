كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™

فرق عمل FIFA ومرافق الموظفين

خُصِّصت مجموعة من المرافق، بما في ذلك العيادات الطبية، لفائدة الزوار الأجانب والمقيمين في قطر بمختلف الاستادات ومناطق الجماهير ومهرجانات المشجعين والأماكن المخصصة لإقامة المشجعين خلال البطولة.

وقد وفَّرت البنية التحتية لدولة قطر خيارات سريعة وفعالة لتنقل المقيمين والزوار على حد سواء، إذ استخدم المشجعون الحافلات وخدمات المترو وأنظمة النقل بالسكك الحديدية الخفيفة وسيارات الأجرة للتوجه إلى الاستادات والعودة منها خلال أيام المباريات، حيث تم ربط خمسة من استادات كأس العالم الثمانية بخط مترو مباشر، مع إتاحة إمكانية الوصول إلى بقية الاستادات عبر مزيج من خدمات المترو والحافلات المكوكية بهدف توفير تجربة سلسة للمشجعين خلال البطولة.

الخدمات الطبية

عاملاً في الطواقم الطبية

طبيب فريق

عيادة طبية

الأمن

ألف

موظف قدَّموا خدمات أمنية خاصة (الحراسة والحماية)

مكاناً رسمياً أشرفت عليه قوات الأمن المشاركة في البطولة تحت لواءشراكة كأس العالم FIFA قطر 2022 ذ.م.م. (Q22)

ساعة

تدريب لفائدة كل حارس من حراس الأمن (حسب ثلاثة مستويات من التدريب)

النقل

مليون

مشجع استخدموا مترو الدوحة

مليون

مشجع توجهوا إلى الاستادات عبر الحافلة

ألف

مشجع تنقلوا عبر السيارة في رحلات مشتركة

التكنولوجيا

احتلت التكنولوجيا مكانة في غاية الأهمية خلال بطولة قطر ٢٠٢٢™، حيث ساعدت الحكام على اتخاذ قرارات حاسمة فوق أرضية الملعب، بقدر ما ساهمت في الحفاظ على أمن المتفرجين وسلامتهم من جهة، وتحفيزهم على الانخراط والتفاعل من جهة ثانية، بغض النظر عن المكان أو البلد الذي يتابعون منه الحدث العالمي.

خدمات الطاقة والتكنولوجيا خلال كأس العالم FIFA

آلاف

من القاعات والغرف والمناطق الفنية جُهِّزت بأدوات ومعدات تكنولوجية

أكثر من

تطبيقاً برمجياً لتغطية العمليات وتفاعل المشجعين

مليارات

من الهجمات الإلكترونية تم ضبطها وإحباطها عبر أنظمة FIFA للوقاية السيبرانية، ويتعلق الأمر بهجمات عن طريق البوت أو المواقع الخبيثة أو البرمجيات الضارة، أو غيرها من الأساليب

أكثر من مليون

من الهجمات الإلكترونية استهدفت صفحة تسجيل الدخول إلى موقع التذاكر وعملية شراء التذاكر، وقد تم ضبط وإحباط جميع تلك المحاولات

آلاف

من أجهزة الدفع اللاتلامسي خُصِّصت لبطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢

خدمة جي على نطاق واسع

تم تحديث شبكة الهاتف المحمول لتسمل أكثر المعدات والوظائف تقدماً، وتوفر أفضل خدمة للمستخدمين بحلول موعد البطولة.

الصفحات المميزة

لمحة عن كأس العالم FIFA

نستحضر النجاح الباهر الذي حققته البطولة، حيث خاض 32 منتخباً وطنياً غمار المنافسة التي استضافتها قطر على مدى شهر كامل وشهدت تحطيم العديد من الأرقام القياسية.

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تجربة المشجعين

حظي مهرجان FIFA Fan Festival™ في الدوحة بزيارة أكثر من 1.8 مليون مشجع ومشجعة أتوا إلى العاصمة القطرية للاستمتاع بالبث المباشر للمباريات والفقرات الترفيهية في الحدث الكروي الأبرز.

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التذاكر والضيافة

كان برنامج الضيافة الرسمي هو الأكثر نجاحاً في تاريخ البطولة، إذ شمل تذاكر مباريات مضمونة والعديد من المزايا الأخرى.

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الجانب التجاري

ساعدت الشركات التابعة في تقريب تجربة كأس العالم FIFA إلى المشجعين أكثر فأكثر بمختلف أنحاء العالم، كما ساهمت في إنجاح تنظيم البطولة على مختلف الأصعدة.

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الاستدامة

من خلال برنامج شامل ومصمَّم خصيصاً للبطولة، تم الإشراف على التأثيرات المتعلقة باستخدام الطاقة والمياه في الاستادات بدءاً من التصميم والبناء وانتهاءً بالعمليات التشغيلية.

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الأثر الاجتماعي

تحت مظلة "كرة القدم تُوحِّد العالم"، تعاون FIFA خلال بطولة كأس العالم مع عدد من الشركاء والمنظمات الدولية لتسليط الضوء على قضايا مثل مكافحة التمييز والتشجيع على التصدي لها.

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آخر تحديث: الخميس، ٢٣ مارس ٢٠٢٣ في ٠٤:٠٢ م