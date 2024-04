FIFA-Personal und -Einrichtungen

In- und ausländische Besucher hatten Zugang zu verschiedensten Einrichtungen wie Sanitätsstationen in den Stadien, Fanzonen, Fanfestivals und Unterkünften.

Die Verkehrsinfrastruktur garantierte allen Besuchern zudem einen schnellen und reibungslosen Transport. Fans nutzten Busse, U-Bahn, Stadtbahn und Taxis, um an den Spieltagen zu den Stadien zu fahren. Fünf der acht WM-Stadien waren direkt an die U-Bahn angeschlossen, während die restlichen drei via U-Bahn und Shuttlebus zu erreichen waren, was allen Fans ein störungsfreies Erlebnis garantierte.