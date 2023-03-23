كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™

لمحة عن كأس العالم FIFA

البلد المضيف

كانت بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ أول نسخة تستضيفها منطقة الشرق الأوسط في تاريخ البطولة، كما كانت الأكثر تقارباً في المسافات منذ انطلاق النسخة الافتتاحية للبطولة التي أقيمت عام 1930. وجرت المنافسات بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول 2022.

كانت كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ هي النسخة 22 في تاريخ البطولة.

أرقام موجزة عن البطولة:

  • أقيمت في بلد مضيف واحد ودارت مبارياتها في ثمانية استادات؛

  • شارك فيها 32 منتخباً وطنياً؛

  • جرت فيها 64 مباراة.

سجّلت ثلاث مباريات على استاد لوسيل بما في ذلك المباراة النهائية الحضور الأكبر (88966 متفرّج) لمباراة في كأس العالم FIFA منذ نهائي نسخة 1994 بين البرازيل وإيطاليا والذي تابعه 94194 متفرج على استاد روز بول في باسيادينا بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

إحصائيات وحقائق عن المباريات

شهدت قطر ٢٠٢٢™ العديد من الإنجازات الخالدة والأرقام القياسية، حيث وقف عشاق الساحرة المستديرة على لحظات لا تُنسى، داخل الملعب وخارجه، علماً أن العديد من مباريات هذه النسخة دخلت تاريخ البطولة من أوسع الأبواب.

إنجازات خالدة وأرقام قياسية

أصبحت قطر هي الدولة الثمانون التي تخوض غمار كأس العالم FIFA.

أفضل هدَّاف

عن عمر لا يتجاوز 18 عاماً و110 أيام، تمكن غافي من هز الشباك خلال فوز المنتخب الإسباني على نظيره الكوستاريكي (7-0)، ليصبح أصغر لاعب يسجل هدفاً في بطولة كأس العالم منذ بيليه في نسخة 1958.

مليون زائر

توافد المشجعون على قطر من جميع أنحاء العالم.

أكثر من 2.4 مليون حامل لبطاقة هيا بين المقيمين في البلد المضيف والقادمين من الخارج.

مباراة في كأس العالم

رفع ليونيل ميسي رصيده إلى 26 مباراة في نهائيات كأس العالم FIFA عندما خاض نهائي قطر ٢٠٢٢، متجاوزاً الرقم القياسي الذي كان ينفرد به لوتار ماتيوس.

ثانية

أسرع هدف

سجل الكندي ألفونسو ديفيز أسرع هدف في قطر ٢٠٢٢ عندما هز شباك كرواتيا في الثانية 68 من عمر المباراة التي جمعت المنتخبين.

إحصائيات المباريات

خاض 32 منتخباً غمار بطولة كأس العالم FIFA ٢٠٢٢™، التي انتهت بتتويج الأرجنتين باللقب الغالي.

  • المجموعة الأولى: قطر، إكوادور، السنغال، هولندا

  • المجموعة الثانية: إنجلترا، جمهورية إيران الإسلامية، الولايات المتحدة الأمريكية، ويلز

  • المجموعة الثالثة: الأرجنتين، المملكة العربية السعودية، المكسيك، بولندا

  • المجموعة الرابعة: فرنسا، أستراليا، الدانمرك، تونس

  • المجموعة الخامسة: إسبانيا، كوستاريكا، ألمانيا، اليابان

  • المجموعة السادسة:بلجيكا، كندا، المغرب، كرواتيا

  • المجموعة السابعة: البرازيل، صربيا، سويسرا، الكاميرون

  • المجموعة الثامنة: البرتغال، غانا، أوروغواي، كوريا الجنوبية

أبرز أرقام البطولة:

المنتخب الأكثر تهديفاً فرنسا (16)
المنتخب الأكثر انتصاراًفرنسا (5)
أفضل هدَّافكيليان مبابي (8)
الأهداف المسجَّلة في أول 10 دقائق من الوقت الأصلي12 (6,98%)
البطاقات الصفراء227 (المتوسط في المباراة الواحدة: 3,55)
البطاقات الحمراء4 (بطاقة حمراء مباشرة وثلاث بطاقات غير مباشرة)
المنتخب الأكثر حصولاً على بطاقات صفراء(الأرجنتين) 16

إنجازات غير مسبوقة

في الشرق الأوسط وفي منتصف الموسم

كانت هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها المنطقة بطولة لكأس العالم FIFA، والنسخة الأولى التي لا تقام في الصيف.

منتخب أفريقي في نصف النهائي

قطر ٢٠٢٢ هي النسخة الأولى التي يبلغ فيها منتخب أفريقي الدور نصف النهائي، إذ حظيت ملحمة المغرب المذهلة بمساندة واسعة في الشرق الأوسط والعالم العربي.

ثلاثي تحكيمي نسائي

أصبحت الفرنسية ستيفاني فرابار أول حَكمة تدير مباراة في كأس العالم FIFA، حيث رافقتها في تلك المهمة الحَكمتان المساعدتان نيوزا باك وكارين دياز لتشكيل أول ثلاثي تحكيمي نسائي يقود مباراة في تاريخ البطولة.

سلسلة تهديفية في أربع مباريات ضمن مرحلة خروج المغلوب

أصبح ليونيل ميسي أول لاعب يسجل في أربع مباريات متتالية ضمن مرحلة خروج المغلوب في نسخة واحدة من بطولة كأس العالم FIFA منذ اعتماد دور الـ 16 في نسخة المكسيك 1986.

أول لاعب يسجل في خمس نسخ من كأس العالم

أصبح كريستيانو رونالدو أول لاعب يهز الشباك في خمس نسخ مختلفة من كأس العالم FIFA (2006 و2010 و2014 و2018 و2022).

المتطوعون

بفضل مهاراتهم وحماسهم وطلاقتهم في تحدث اللغات، ساهم نحو 20 ألف متطوع في إنجاح تنظيم كأس العالم FIFA وإبراز الروح الحقيقية لدولة قطر وشعبها، إذ تم تقديم أكثر من 400 ألف طلب للانضمام إلى برنامج التطوع الذي قام على عملية اختيار وتدريب صارمة. وقد شكَّل المتطوعون الذين وقع عليهم الاختيار مزيجاً رائعاً من 150 جنسية، كما شارك في البرنامج أشخاص من مختلف المشارب، حيث تراوحت أعمارهم بين 18 و77 سنة.

المتطوعون في كأس العالم

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متطوعات ومتطوعون خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™

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متطوع يساعد المشجعين

المتطوعون

القلب النابض للبطولة

أكثر من 400 ألف

طلب للانضمام إلى برنامج التطوع - وهو رقم قياسي في تاريخ كأس العالم FIFA

20 ألف

متطوع مثَّلوا 150 جنسية: 17 ألفاً من المقيمين في قطر مقابل 3 آلاف متطوع من الخارج

أكثر من 1,2 مليون

ساعة عمل تطوعي، أي ما يعادل 160539 دواماً

أكثر من 6 آلاف

متطوع ساعدوا المتفرجين من خلال خدمات الإرشاد وفحص التذاكر والمساعدة على الوصول إلى المرافق ودخول الاستادات والعثور على المفقودات وغيرها من الخدمات في الاستادات الثمانية

أكثر من 1,3 ألف

ساعة تدريب قدَّمها فريق تدريب المتطوعين، تخللتها أكثر من 350 دورة تدريبية شخصية في مركز المتطوعين

436

متطوعاً من متطوعي خدمات المتفرجين و33 متعاقداً تم تخصيصهم حصرياً لخدمات المساعدة على التنقل

كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢ بالصور

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صورة من الأعلى لاستاد الجنوب، أحد استادات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢

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الأرجنتيني ليونيل ميسي يرفع كأس العالم FIFA بعد المباراة النهائية التي جمعت بين الأرجنتين وفرنسا

معلومات أخرى عن البطولة
المراسم

أقيم حفل الافتتاح في استاد البيت يوم الأحد 20 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث دام العرض 26 دقيقة وخلب ألباب عشرات الآلاف من الجماهير الحاضرة في المدرجات ومئات الملايين من المشاهدين الذين تابعوا المراسم عبر شاشات التلفاز في مختلف أنحاء العالم.

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فرق عمل FIFA ومرافق الموظفين

تم تشكيل فريق خبراء في كأس العالم FIFA ٢٠٢٢ لإدارة الخدمات اللوجستية والإشراف على مجالات أخرى تتراوح بين الخدمات الطبية والجانب الأمني.

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الصفحات المميزة

لمحة عن كأس العالم FIFA

نستحضر النجاح الباهر الذي حققته البطولة، حيث خاض 32 منتخباً وطنياً غمار المنافسة التي استضافتها قطر على مدى شهر كامل وشهدت تحطيم العديد من الأرقام القياسية.

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تجربة المشجعين

حظي مهرجان FIFA Fan Festival™ في الدوحة بزيارة أكثر من 1.8 مليون مشجع ومشجعة أتوا إلى العاصمة القطرية للاستمتاع بالبث المباشر للمباريات والفقرات الترفيهية في الحدث الكروي الأبرز.

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التذاكر والضيافة

كان برنامج الضيافة الرسمي هو الأكثر نجاحاً في تاريخ البطولة، إذ شمل تذاكر مباريات مضمونة والعديد من المزايا الأخرى.

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الجانب التجاري

ساعدت الشركات التابعة في تقريب تجربة كأس العالم FIFA إلى المشجعين أكثر فأكثر بمختلف أنحاء العالم، كما ساهمت في إنجاح تنظيم البطولة على مختلف الأصعدة.

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الاستدامة

من خلال برنامج شامل ومصمَّم خصيصاً للبطولة، تم الإشراف على التأثيرات المتعلقة باستخدام الطاقة والمياه في الاستادات بدءاً من التصميم والبناء وانتهاءً بالعمليات التشغيلية.

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الأثر الاجتماعي

تحت مظلة "كرة القدم تُوحِّد العالم"، تعاون FIFA خلال بطولة كأس العالم مع عدد من الشركاء والمنظمات الدولية لتسليط الضوء على قضايا مثل مكافحة التمييز والتشجيع على التصدي لها.

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