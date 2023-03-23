لمحة عن كأس العالم FIFA

البلد المضيف
كانت بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ أول نسخة تستضيفها منطقة الشرق الأوسط في تاريخ البطولة، كما كانت الأكثر تقارباً في المسافات منذ انطلاق النسخة الافتتاحية للبطولة التي أقيمت عام 1930. وجرت المنافسات بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول 2022.
كانت كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ هي النسخة 22 في تاريخ البطولة.
أرقام موجزة عن البطولة:
أقيمت في بلد مضيف واحد ودارت مبارياتها في ثمانية استادات؛
شارك فيها 32 منتخباً وطنياً؛
جرت فيها 64 مباراة.
سجّلت ثلاث مباريات على استاد لوسيل بما في ذلك المباراة النهائية الحضور الأكبر (88966 متفرّج) لمباراة في كأس العالم FIFA منذ نهائي نسخة 1994 بين البرازيل وإيطاليا والذي تابعه 94194 متفرج على استاد روز بول في باسيادينا بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
إحصائيات وحقائق عن المباريات
شهدت قطر ٢٠٢٢™ العديد من الإنجازات الخالدة والأرقام القياسية، حيث وقف عشاق الساحرة المستديرة على لحظات لا تُنسى، داخل الملعب وخارجه، علماً أن العديد من مباريات هذه النسخة دخلت تاريخ البطولة من أوسع الأبواب.
إنجازات خالدة وأرقام قياسية
أصبحت قطر هي الدولة الثمانون التي تخوض غمار كأس العالم FIFA.
عن عمر لا يتجاوز 18 عاماً و110 أيام، تمكن غافي من هز الشباك خلال فوز المنتخب الإسباني على نظيره الكوستاريكي (7-0)، ليصبح أصغر لاعب يسجل هدفاً في بطولة كأس العالم منذ بيليه في نسخة 1958.
مليون زائر
توافد المشجعون على قطر من جميع أنحاء العالم.
أكثر من 2.4 مليون حامل لبطاقة هيا بين المقيمين في البلد المضيف والقادمين من الخارج.
مباراة في كأس العالم
رفع ليونيل ميسي رصيده إلى 26 مباراة في نهائيات كأس العالم FIFA عندما خاض نهائي قطر ٢٠٢٢، متجاوزاً الرقم القياسي الذي كان ينفرد به لوتار ماتيوس.
أسرع هدف
سجل الكندي ألفونسو ديفيز أسرع هدف في قطر ٢٠٢٢ عندما هز شباك كرواتيا في الثانية 68 من عمر المباراة التي جمعت المنتخبين.
إحصائيات المباريات
خاض 32 منتخباً غمار بطولة كأس العالم FIFA ٢٠٢٢™، التي انتهت بتتويج الأرجنتين باللقب الغالي.
المجموعة الأولى: قطر، إكوادور، السنغال، هولندا
المجموعة الثانية: إنجلترا، جمهورية إيران الإسلامية، الولايات المتحدة الأمريكية، ويلز
المجموعة الثالثة: الأرجنتين، المملكة العربية السعودية، المكسيك، بولندا
المجموعة الرابعة: فرنسا، أستراليا، الدانمرك، تونس
المجموعة الخامسة: إسبانيا، كوستاريكا، ألمانيا، اليابان
المجموعة السادسة:بلجيكا، كندا، المغرب، كرواتيا
المجموعة السابعة: البرازيل، صربيا، سويسرا، الكاميرون
المجموعة الثامنة: البرتغال، غانا، أوروغواي، كوريا الجنوبية
أبرز أرقام البطولة:
|المنتخب الأكثر تهديفاً
|فرنسا (16)
|المنتخب الأكثر انتصاراً
|فرنسا (5)
|أفضل هدَّاف
|كيليان مبابي (8)
|الأهداف المسجَّلة في أول 10 دقائق من الوقت الأصلي
|12 (6,98%)
|البطاقات الصفراء
|227 (المتوسط في المباراة الواحدة: 3,55)
|البطاقات الحمراء
|4 (بطاقة حمراء مباشرة وثلاث بطاقات غير مباشرة)
|المنتخب الأكثر حصولاً على بطاقات صفراء
|(الأرجنتين) 16
إنجازات غير مسبوقة
في الشرق الأوسط وفي منتصف الموسم
كانت هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها المنطقة بطولة لكأس العالم FIFA، والنسخة الأولى التي لا تقام في الصيف.
منتخب أفريقي في نصف النهائي
قطر ٢٠٢٢ هي النسخة الأولى التي يبلغ فيها منتخب أفريقي الدور نصف النهائي، إذ حظيت ملحمة المغرب المذهلة بمساندة واسعة في الشرق الأوسط والعالم العربي.
ثلاثي تحكيمي نسائي
أصبحت الفرنسية ستيفاني فرابار أول حَكمة تدير مباراة في كأس العالم FIFA، حيث رافقتها في تلك المهمة الحَكمتان المساعدتان نيوزا باك وكارين دياز لتشكيل أول ثلاثي تحكيمي نسائي يقود مباراة في تاريخ البطولة.
سلسلة تهديفية في أربع مباريات ضمن مرحلة خروج المغلوب
أصبح ليونيل ميسي أول لاعب يسجل في أربع مباريات متتالية ضمن مرحلة خروج المغلوب في نسخة واحدة من بطولة كأس العالم FIFA منذ اعتماد دور الـ 16 في نسخة المكسيك 1986.
أول لاعب يسجل في خمس نسخ من كأس العالم
أصبح كريستيانو رونالدو أول لاعب يهز الشباك في خمس نسخ مختلفة من كأس العالم FIFA (2006 و2010 و2014 و2018 و2022).
المتطوعون
بفضل مهاراتهم وحماسهم وطلاقتهم في تحدث اللغات، ساهم نحو 20 ألف متطوع في إنجاح تنظيم كأس العالم FIFA وإبراز الروح الحقيقية لدولة قطر وشعبها، إذ تم تقديم أكثر من 400 ألف طلب للانضمام إلى برنامج التطوع الذي قام على عملية اختيار وتدريب صارمة. وقد شكَّل المتطوعون الذين وقع عليهم الاختيار مزيجاً رائعاً من 150 جنسية، كما شارك في البرنامج أشخاص من مختلف المشارب، حيث تراوحت أعمارهم بين 18 و77 سنة.
المتطوعون في كأس العالم
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متطوعات ومتطوعون خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
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متطوع يساعد المشجعين
القلب النابض للبطولة
أكثر من 400 ألف
طلب للانضمام إلى برنامج التطوع - وهو رقم قياسي في تاريخ كأس العالم FIFA
20 ألف
متطوع مثَّلوا 150 جنسية: 17 ألفاً من المقيمين في قطر مقابل 3 آلاف متطوع من الخارج
أكثر من 1,2 مليون
ساعة عمل تطوعي، أي ما يعادل 160539 دواماً
أكثر من 6 آلاف
متطوع ساعدوا المتفرجين من خلال خدمات الإرشاد وفحص التذاكر والمساعدة على الوصول إلى المرافق ودخول الاستادات والعثور على المفقودات وغيرها من الخدمات في الاستادات الثمانية
أكثر من 1,3 ألف
ساعة تدريب قدَّمها فريق تدريب المتطوعين، تخللتها أكثر من 350 دورة تدريبية شخصية في مركز المتطوعين
436
متطوعاً من متطوعي خدمات المتفرجين و33 متعاقداً تم تخصيصهم حصرياً لخدمات المساعدة على التنقل
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢ بالصور
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صورة من الأعلى لاستاد الجنوب، أحد استادات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢
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