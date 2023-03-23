لمحة عن كأس العالم FIFA

بفضل مهاراتهم وحماسهم وطلاقتهم في تحدث اللغات، ساهم نحو 20 ألف متطوع في إنجاح تنظيم كأس العالم FIFA وإبراز الروح الحقيقية لدولة قطر وشعبها، إذ تم تقديم أكثر من 400 ألف طلب للانضمام إلى برنامج التطوع الذي قام على عملية اختيار وتدريب صارمة. وقد شكَّل المتطوعون الذين وقع عليهم الاختيار مزيجاً رائعاً من 150 جنسية، كما شارك في البرنامج أشخاص من مختلف المشارب، حيث تراوحت أعمارهم بين 18 و77 سنة.