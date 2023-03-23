احتفى حفل الختام الذي استمر 12 دقيقة بلم شمل العالم خلال البطولة التي جرت منافساتها على مدى 29 يوماً. فبعدما جسَّد حفل الافتتاح أواصر التلاقي ومد جسور التقارب لتجاوز الاختلافات، ممهداً الطريق لشهر من المتعة الكروية الرائعة، جاء حفل الختام ليسدل الستار على البطولة بموسيقى شعرية ملهمة تلتها أغنية "هيَّا هيَّا" و"ارحبوا" ثم Light the Sky التي تندرج ضمن المقاطع الموسيقية التصويرية لبطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™.