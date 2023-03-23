حفل الافتتاح
أقيم حفل افتتاح كأس العالم FIFA ٢٠٢٢™ في استاد البيت يوم الأحد 20 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث دام العرض 26 دقيقة وخلب ألباب عشرات الآلاف من الجماهير الحاضرة في المدرجات ومئات الملايين من المشاهدين الذين تابعوا المراسم عبر شاشات التلفاز في مختلف أنحاء العالم.
وشارك في تقديم الحفل الممثل العالمي الحائز على جائزة الأوسكار، مورغان فريمان، وانضم إليه مغني البوب الكوري الجنوبي جونغكوك من فرقة بي تي إس، وشهد العرض إبراز معالم الثقافة والتراث القطريين، كما سلَّط الضوء على قوة كرة القدم وقدرتها على توحيد الناس والتقريب بين مختلف الشعوب والثقافات.
وشارك في الحفل مجموعة من الضيوف البارزين من قطر، وعلى رأسهم غانم المفتاح ودانا الفردان وفهد الكبيسي، الذين انضم إليهم مئات الفنانين والمتطوعين.
المشاركون في حفل الافتتاح
من الفنانين
شارك في حفل الافتتاح 505 من محترفي الرقص والمتطوعين والفنانين.
فقرات أساسية
تناوب على إحياء فقرات الحفل كل من مورغان فريمان، واليوتيوبر القطري غانم المفتاح، ومغني البوب الكوري الجنوبي جونغكوك من فرقة بي تي إس.
عامل في إعداد منصة العرض
شهدت أشغال التحضير لحفل الافتتاح رفع الكثير من الأثقال، حيث تعين على عمال إعداد منصة العرض تثبيت ما لا يقل عن 450 جهاز إضاءة وحمل 12400 كيلوغرام من الألعاب النارية و63 ألفاً من الهدايا المخصصة للجمهور.
منصات
تم تعليق منصتين مائلتين وإنشاء ثلاثة طوابق أخرى فوق أرضية الملعب، حيث بلغ وزن المنصات وإكسسوارات الديكور ما لا يقل عن 5 آلاف كيلوغرام، وقد تم تعليقها جميعاً عبر ست سلاسل مصنوعة من أسلاك فولاذية.
حفل الافتتاح بالصور
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إطلاق الألعاب النارية خلال حفل الافتتاح
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حفل افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
حفل الختام
احتفى حفل الختام الذي استمر 12 دقيقة بلم شمل العالم خلال البطولة التي جرت منافساتها على مدى 29 يوماً. فبعدما جسَّد حفل الافتتاح أواصر التلاقي ومد جسور التقارب لتجاوز الاختلافات، ممهداً الطريق لشهر من المتعة الكروية الرائعة، جاء حفل الختام ليسدل الستار على البطولة بموسيقى شعرية ملهمة تلتها أغنية "هيَّا هيَّا" و"ارحبوا" ثم Light the Sky التي تندرج ضمن المقاطع الموسيقية التصويرية لبطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™.
المشاركون في حفل الختام
من الفنانين
شارك في الحفل الختامي 303 من محترفي الرقص والمتطوعين والفنانين.
جهاز إضاءة
تم تركيب كمية هائلة من أجهزة الإضاءة تحضيراً لحفل الختام.
من العمال في إعداد منصة العرض
أشرف طاقم يضم 410 من العمال على سير مجريات الحفل الختامي.
حفل الختام بالصور
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دانا الفردان ودافيدو وعائشة وأوزونا وغيمس ونورا فتحي وبلقيس ورحمة رياض ومنال أثناء أداء فقرات فنية
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