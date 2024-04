Cérémonies

Après une cérémonie d’ouverture axée sur la compréhension entre les peuples malgré les différences, qui a débouché sur un mois de compétition et de fête, la cérémonie de clôture a quant à elle offert une véritable célébration d’un monde uni autour du football pendant 12 minutes. Au programme notamment, des interprétations de trois des titres de la bande son officielle de la Coupe du Monde 2022, à savoir Hayya Hayya (Better Together), Arhbo et Light the Sky.