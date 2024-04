Ceremonias

En la ceremonia de clausura, que duró 12 minutos, se puso de relieve que el mundo se había unido durante los 29 días de la competición. Si en la ceremonia inaugural se invitó a salvar los obstáculos y a conocer al otro a pesar de nuestras diferencias, para vivir un mes de fiesta del fútbol, el broche de oro lo puso este último espectáculo, donde una canción poética dio paso a un remix de Hayya (Better Together), Arhbo y Light the Sky, temas de la banda sonora oficial de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™.