Fédération Internationale de Football Association (FIFA) FIFA-Strasse 20 8044 Zúrich Suiza

La Fédération Internationale de Football Association («FIFA», «nosotros», «nuestro/a, nuestros/as») se complace en ofrecerles sus páginas web (las «páginas web de la FIFA»), aplicaciones (las «aplicaciones de la FIFA»), la plataforma de entradas (la «plataforma de entradas de la FIFA») y otros servicios digitales, contenidos y programas («servicios») (en su conjunto, las «plataformas digitales de la FIFA»). Las siguientes condiciones de uso y todos aquellos documentos a los que se hace en ellas referencia (en adelante, las «condiciones») serán de aplicación en todas las plataformas digitales de la FIFA, a menos que se estipule de modo diferente en relación con una plataforma digital de la FIFA en concreto.

1. ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES

1.1 Al acceder, descargar, instalar o usar las plataformas digitales de la FIFA, se convierta o no en usuario registrado («usuario», «usted», «usted mismo» o «su»), se compromete a cumplir las presentes condiciones, que manifiesta haber leído.

1.2 Nos reservamos el derecho a cambiar, modificar o alterar, a nuestra entera discreción, las presentes condiciones de cualquier forma y en cualquier momento. Deberá revisar regularmente estas condiciones en es.fifa.com/legal/terms-of-service para mantenerse informado de cualquier cambio.

1.3 Al usar las plataformas digitales de la FIFA, acepta que mediante la publicación de CGS nuevas o revisadas en dichas plataformas se le avisa de forma adecuada y constructiva de toda revisión y cambios. Si siguieran utilizándose las plataformas digitales de la FIFA tras efectuarse los cambios o tras haber aceptado expresamente las nuevas CGS al conectarse a las plataformas digitales de la FIFA, se considerará que ha aceptado dichos cambios.

1.4 El uso de determinados servicios podría estar sujeto a condiciones de servicio específicas, relativas al servicio en cuestión. Al recurrir a tales servicios, usted acepta acatar las condiciones en vigor. En caso de que existiera alguna divergencia entre las CGS y otras condiciones de servicio, prevalecerán las condiciones de servicio con respecto al servicio en cuestión.

1.5 Estos términos y condiciones regulan igualmente el acceso y el uso de la plataforma de entradas de la FIFA, una de las páginas web de la FIFA. Estos términos y condiciones no son de aplicación a la adquisición, venta o reventa de entradas y/o productos relacionados con estas, que se gestionarán por separado con sus propios términos y condiciones. Acepta que el mero registro como usuario o el uso de la plataforma de entradas de la FIFA no le garantiza ni la disponibilidad de entradas y/o de productos relacionados con estas ni la admisión al proceso de compra.

2. SUS OBLIGACIONES DE REGISTRO

2.1 Para acceder a algunas áreas de las plataformas digitales de la FIFA («áreas restringidas») deberá registrarse. Al registrarse, usted declara y garantiza que: i) que tiene derecho a poseer una cuenta tal y como se establece en las presentes condiciones; y ii) que la información que usted incluye como parte del proceso de registro no es ni incorrecta ni engañosa. Pueden obtener y usar una cuenta exclusivamente: i) individuos, profesionales independientes que hayan cumplido los dieciocho (18) años de edad o la mayoría de edad legal en su país de residencia si ésta es superior a dieciocho (18) años; o ii) aquellos individuos cuyo registro hayan autorizado sus padres o tutor legal, en el caso de que no hayan cumplido la mayoría de edad legal vigente en sus respectivos países de residencia; y iii) los individuos con derecho y debidamente autorizados para actuar en nombre de una organización o entidad con la finalidad de acceder y usar las plataformas digitales de la FIFA.

2.2 Con respecto al uso que usted haga de dichas áreas restringidas, usted se compromete: i) a cumplimentar el formulario de registro con información veraz, correcta y actual sobre su persona («datos de registro»); y ii) a mantener y actualizar inmediatamente los datos de registro para que conserven su veracidad, corrección, actualidad e integridad. Si usted facilitase información falsa, imprecisa, no actualizada o incompleta, o la FIFA tiene motivos razonables para sospechar tal acción o considera de forma razonable que incumple cualquiera de las disposiciones de estas condiciones, la FIFA tendrá el derecho a bloquear o cerrar su cuenta y a denegarle, total o parcialmente, el acceso a uno o todos los servicios actuales o futuros de las plataformas digitales de la FIFA.

2.3 Para usar las aplicaciones de la FIFA, deberá tener una cuenta en Google Play Store, propiedad de y gestionado por Google Inc., o bien una ID de Apple en la tienda Apple app, propiedad de y gestionada por Apple Inc. El uso que usted haga de Google Play Store se rige por un acuerdo legal entre usted y Google Inc., consistente en las Condiciones de Servicio de Google (en policies.google.com/terms), las Condiciones de Servicio de Google Play Store (en play.google.com/about/play-terms/ y las Políticas de Negocio y del Programa de Google Play Store (en play.google.com/about/play-terms) (todas juntas, «las condiciones de Google»). El uso de la Apple App Store se rige por un acuerdo legal entre usted y Apple Inc., compuesto por las condiciones de uso de la página web de Apple (disponibles en www.apple.com/legal/internet-services/terms/site.html), las condiciones de uso de la ITunes Store y los términos y condiciones de los Apple Media Services (disponibles en www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstore/jm/terms.html#SERVICE) (todas juntas, «las condiciones de uso Apple»).

2.4 No podrá acceder ni usar la aplicación de la FIFA si no cumple con las condiciones de Google o con las condiciones de Apple. Las presentes condiciones prevalecerán en caso de que existan contradicciones con las condiciones de Google o con las condiciones de Apple.

3. CUENTAS DE USUARIO, CONTRASEÑAS Y SEGURIDAD

3.1 Una vez completado el proceso de registro, recibirá una contraseña y un nombre de cuenta, tal y como se describe en los artículos 2.1 y 2.2. Usted será plenamente responsable de mantener la confidencialidad de su contraseña y de su cuenta, y de todas las actividades que se efectúen con ellas.

3.2 Usted se compromete a: i) notificar inmediatamente a la FIFA si se produjera un uso no autorizado de la contraseña o de la cuenta o cualquier otra alteración de la seguridad; y ii) salir de su cuenta debidamente al final de cada sesión. La FIFA no será responsable de pérdida o perjuicio alguno derivados de un incumplimiento por su parte del artículo.

3.3 A su sola discreción, incluso si usted incumple estas condiciones de uso, la FIFA podrá realizar las siguientes acciones en cualquier momento con o sin previo aviso: i) invalidarle el acceso (sea restringido o no) a las plataformas digitales de la FIFA en todo o en parte; y ii) desactivar o eliminar cualquiera de sus cuentas y toda la información y archivos relacionados de dichas cuentas, así como sus aportaciones de usuario (del modo definido a continuación). En este caso, el acceso al contenido (del modo definido a continuación) podría darse igualmente por concluido.

3.4 El derecho de la FIFA a la rescisión del modo descrito en la sección 3.3 no afectará a los derechos y obligaciones a usted aplicables como resultado de la realización por su parte de una transacción destinada a la adquisición de entradas y/o productos relacionados con estas en la plataforma de entradas de la FIFA. Con la presente, conoce y acepta que todos y cada uno de estos términos y condiciones de aplicación en dicha adquisición de entradas y/o productos relacionados con estas seguirán teniendo plena validez aunque la FIFA ejerciera su derecho a la rescisión del modo descrito en la sección 3.3.

4. SUPERVISIÓN DE LOS NIÑOS

La FIFA se preocupa por la seguridad y la privacidad de todos sus usuarios, en especial por la de todos aquellos que no hayan alcanzado la mayoría de edad legal en sus respectivos países de residencia. Por esta razón, los padres o tutores que deseen permitir que sus hijos accedan a las plataformas digitales de la FIFA deberán revisar y aceptar las presentes condiciones, así como ayudar a sus hijos a configurar las correspondientes cuentas y controlar su acceso a las plataformas digitales de la FIFA. Si permite que su hijo entre en las plataformas digitales de la FIFA, usted acepta estar sujeto a estas condiciones y es consciente de que su hijo tendrá acceso a todas las secciones de las plataformas digitales de la FIFA, las cuales podrán incluir, en el presente o en el futuro, herramientas de comunicación públicas y privadas, así como otras funciones que pueden no ser aptas para menores sin vigilancia. Recuerde que las plataformas digitales de la FIFA están diseñadas para que resulten atractivas a una audiencia amplia. Del mismo modo, como tutor legal, es su responsabilidad determinar si alguna de las plataformas digitales de la FIFA y/o sus contenidos (del modo definido a continuación) son apropiados para su hijo. Usted será responsable de todos los actos de su hijo.

5. PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONTENIDOS

(i) Propiedad intelectual de la FIFA

5.1 En virtud de lo estipulado en la sección 5.4 (Aportaciones de los usuarios) y 5.9 (Contenido de terceros), la FIFA y sus cedentes de licencias son los propietarios de los derechos de autor y de propiedad intelectual de las plataformas digitales de la FIFA y de toda la información, los datos, textos, programas, música, fotografías, gráficos, vídeos, mensajes, feeds ofrecidos a través de las plataformas digitales de la FIFA («feeds de la FIFA»), la interfaz de programación de aplicaciones («API de la FIFA»), y de cualquier otro material existente en las plataformas digitales de la FIFA (todo ello, el «contenido»).

5.2 Las plataformas digitales de la FIFA incluyen contenido: i) que suministra la FIFA («contenido de la FIFA»); ii) que los usuarios de las plataformas digitales de la FIFA han cargado, publicado, enviado o transmitido por cualquier método («aportaciones de los usuarios»); y iii) que terceras partes han cargado, publicado enviado o transmitido por cualquier método («contenido de terceros»).

5.3 El contenido no podrá utilizarse, reproducirse, distribuirse, transmitirse, retransmitirse, exponerse, venderse, licenciarse o explotarse de cualquier otra forma con fines diferentes al acceso a las plataformas digitales de la FIFA y su utilización en estas del modo permitido recogido en la sección 6.2. De conformidad con las presentes condiciones, para ese único y exclusivo fin, la FIFA le concede un permiso limitado, revocable y no exclusivo para acceder a las plataformas digitales de la FIFA y utilizarlas de forma privada y sin fines comerciales. La FIFA y/o sus cedentes de licencias se reservan todos los derechos de las plataformas digitales de la FIFA y el contenido.

(ii) Aportaciones de los usuarios

5.4 Usted conserva los derechos sobre cualquier contenido que usted aporte en las plataformas digitales de la FIFA. Usted será el único responsable de sus propias aportaciones como usuario y de las consecuencias derivadas de cargar los contenidos en el sitio.

5.5 Las plataformas digitales de la FIFA proporcionan en algunos casos un acceso sin filtros a las aportaciones de los usuarios. Con la presente, reconoce y acepta que la FIFA solo actúa como plataforma de las aportaciones de los usuarios y que no acepta responsabilidad alguna sobre tales contenidos publicados en las plataformas digitales de la FIFA, sea bajo la legislación que regula la propiedad intelectual, la difamación, la privacidad, la obscenidad o cualquier otra cuestión. La FIFA no puede asumir ni asume obligación alguna de controlar las aportaciones de los usuarios. Por su propia naturaleza, las aportaciones de los usuarios a las plataformas digitales de la FIFA se cambian frecuentemente, pueden ser inexactas y, en algunos casos, estar mal catalogadas o aparentemente mal catalogadas. La FIFA no ofrece ninguna declaración ni garantía, implícita o explícita, sobre las aportaciones de los usuarios.

5.6 Usted declara y garantiza que sus aportaciones como usuario: i) no infringirán ningún derecho de propiedad intelectual, patente, marca registrada, secreto industrial ni ningún otro derecho de propiedad, publicidad ni privacidad incluidos los derivados del uso por parte de la FIFA en virtud de la licencia garantizada en la sección 5.7; ii) no infringirán ninguna ley ni normativa; iii) no serán difamatorias ni incurrirán en libelo comercial; iv) no serán obscenas ni contendrán pornografía; v) no incluirán información incompleta, falsa o inexacta sobre usted ni información alguna sobre otros individuos; y vi) no contendrán virus, troyanos, gusanos, bombas de relojería, canceladores de correo ni ningún otro programa informático malicioso, ideado para que cause daños, interfiera perjudicialmente, intercepte subrepticiamente o expropie sistema alguno, datos o información personal. En especial, usted declara y garantiza que posee el consentimiento por escrito, descargo o permiso por parte de todas y cada una de las personas identificables en cualquiera de sus aportaciones al sitio para usar sus nombres o representaciones.

5.7 Usted concede a la FIFA un permiso irrevocable, aplicable en todo el mundo, no exclusivo, exento de royalties, perpetuo, sublicenciable y transferible para usar, reproducir, distribuir, preparar trabajos derivados, mostrar y ejecutar sus aportaciones como usuario en conexión con las plataformas digitales de la FIFA o con la actividad de la FIFA (y de sus sucesores), incluso, entre otros, con el propósito de promocionar y redistribuir en parte o en su totalidad una de la aportaciones de los usuarios (y los trabajos que de ellas se deriven) en todos los formatos y a través de cualquier medio. Por la presente, usted también otorga a todo usuario de las plataformas digitales de la FIFA un permiso no exclusivo para acceder y usar su aportación a través de las plataformas digitales de la FIFA.

5.8 Usted reconoce y acepta que la FIFA no tiene obligación alguna de publicar ninguna de las aportaciones de los usuarios, ni la suya ni de nadie. Además, la FIFA puede, a su entera discreción, editar, eliminar o borrar cualquier aportación que usted publique o envíe, así como poner fin sin previo aviso a su acceso a las plataformas digitales de la FIFA si, en opinión de la FIFA, tal aportación infringe los derechos de propiedad intelectual de otros o incumple alguna de las disposiciones que contienen las presentes condiciones. En especial, la FIFA se reserva el derecho a determinar el diseño, la maquetación y funcionalidad definitivas las plataformas digitales de la FIFA, lo que podría implicar la revisión, el cambio de formato y la edición de las aportaciones de los usuarios.

(iii) Contenido de terceros

5.9 Su participación en promociones de terceros anunciantes y comerciantes establecidos en las plataformas digitales de la FIFA, así como cualquier contratación o acuerdo con los mismos (incluidos el pago y la entrega de los productos o servicios relacionados, así como cualquier condición, garantía o declaración relacionada con dicha contratación o acuerdo), competerá exclusivamente a usted y a dicho anunciante o comerciante. Por la presente, acepta lo siguiente: i) la FIFA no se responsabilizará por las pérdidas y perjuicios de ningún tipo derivados de dichas participaciones o de la presencia de los mencionados anunciantes o comerciantes en las plataformas digitales de la FIFA; y ii) los pedidos que realice en las plataformas digitales de la FIFA y todas las especificaciones y disponibilidad de productos que aparezcan en él (incluidas, y entre otras, las tiendas en línea), estarán sujetos a la confirmación del anunciante o comerciante, así como a sus condiciones empresariales. En aras de la claridad, entre dichos productos no se incluyen las entradas y/o productos relacionados con estas o servicios puestos a disposición en la página web de la FIFA por la FIFA o en su nombre.

5.10 La FIFA no tiene control alguno sobre el contenido de terceros, incluidas las API, los enlaces o feeds desde o hacia otras páginas web o recursos. Reconoce y acepta que la FIFA no será responsable de la disponibilidad de dichos sitios o recursos externos, y no respaldará ni será responsable de los contenidos de terceros que aparezcan o estén disponibles en dichos sitios o recursos. Además, reconoce y acepta que la FIFA no será responsable ni responderá, directa o indirectamente, por ningún daño o pérdida causado o que se asegure que ha sido causado por el uso (o la confianza depositada) en el contenido, los bienes, los servicios o cualquier otro material de terceros disponible en tales API, vínculos o fuentes desde o hacia otros sitios web o recursos.

6. ENLACE Y USO DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES Y DE LOS CONTENIDOS DE LA FIFA

6.1 En caso de que usted desee establecer un enlace con nuestras plataformas digitales de la FIFA, se compromete expresamente a: i) no incluir las plataformas digitales de la FIFA en el marco de otra web; ii) no crear asociaciones de terceros en relación con las plataformas digitales de la FIFA; iii) atribuir correctamente a la FIFA las plataformas digitales de la FIFA correspondientes en su vínculo; y iv) cerciorarse de que el enlace no afirma ni implica la aprobación por parte de la FIFA de la actividad de ningún otro sitio web, empresa, recurso o entidad, ni lo apoya o patrocina, así como tampoco ofrece una imagen falsa, engañosa, difamatoria, despectiva ni de forma tal que perjudique la imagen de la FIFA o se aproveche de ella.

6.2 De igual manera, no se le permite ni usar los contenidos, nombres, logotipos, imágenes o marcas registradas de la FIFA y/o de un tercero, salvo que ello haya sido aceptado previamente y por escrito por el legítimo titular del derecho. Las solicitudes de uso de las marcas de la FIFA (v. sección 7) deberán tramitarse en www.fifadigitalarchive.com.

6.3 La FIFA se reserva el derecho a exigirle en cualquier momento que elimine cualquier vínculo a las plataformas digitales de la FIFA.

6.4 Si desea usar o mostrar feeds de los contenidos de la FIFA en su sitio web:

a) La FIFA le concede la licencia intransferible, no exclusiva y exenta de royalties para mostrar contenidos de la FIFA en su sitio web para fines exclusivamente no comerciales y sujeta a las presentes condiciones de servicio;

b) Expresamente, usted se compromete a: i) garantizar que el uso de los contenidos de la FIFA no estipulen ni impliquen que la FIFA aprueba, patrocina o refrenda ninguna otra actividad del sitio web, empresa o entidad, recurso, contenido, ni presenta a la FIFA o sus actividades de una manera falsa, engañosa, difamatoria o despectiva, ni daña de ninguna manera la reputación de la FIFA o se aprovecha de ella; y ii) atribuir correctamente a la FIFA el contenido usado para evitar toda apropiación indebida y confusiones; y

c) siempre que sea posible, deberá crear un vínculo activo que retorne al artículo de la FIFA o a cualquier otro material resumido por el feed de la FIFA en cuestión.

6.5 Usted reconoce que a menos que haya obtenido previamente el consentimiento por escrito de la FIFA, no se le permite utilizar área alguna de las plataformas digitales de la FIFA —ya sea directamente en dichas plataformas o como enlace a otras webs— para ningún fin comercial, tales como vender u ofrecer a la venta entradas, productos relacionados con estas, servicios, merchandising o cualquier otro tipo de servicios, a excepción del uso de la plataforma oficial de reventa de entradas de la FIFA para revender entradas adquiridas por usted previamente.

6.6 Usted reconoce que no hará uso de bots, o de otro tipo de software automatizado (spiders) o manual a l ahora de hacer uso de las plataformas digitales de la FIFA con el fin de manipular o eludir su función expresa, especialmente por lo que respecta a la disponibilidad, la adquisición, la venta o la reventa de entradas y/o productos relacionados con estas.

7. MARCAS DE LA FIFA

La FIFA, el logotipo de la FIFA, los emblemas, las mascotas de los torneos de la FIFA y otros logotipos, las marcas de los eventos de la FIFA y los nombres de los productos y servicios de la FIFA son marcas registradas y material sujeto a derechos de autor por parte de la FIFA (las «marcas de la FIFA»). Además del derecho que se le garantiza en las secciones 5.3 y 6.4.4 relativo al uso de los contenidos de la FIFA —que podría incluir el uso de algunas marcas de la FIFA—, se compromete a no exhibir ni utilizar ninguna de las marcas de la FIFA, ni los contenidos de la FIFA ni cualquier otro tipo de propiedad intelectual de la FIFA o dirigida por esta entidad de ninguna manera sin el consentimiento previo por escrito de la FIFA.

8. INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR

La FIFA respeta los derechos de propiedad intelectual ajenos. Si considera que se ha vulnerado alguno de sus derechos de propiedad intelectual en las plataformas digitales de la FIFA, envíe a la FIFA la siguiente información: nombre, apellidos, dirección postal, dirección de correo electrónico, tipo y alcance de la vulneración (fecha, hora, etc.) a través del formulario que encontrará en www.inside.fifa.com/es/organisation/contact-fifa.

*9. MODIFICACIONES E INTERRUPCIONES *

9.1 La FIFA se reserva el derecho a modificar o interrumpir el funcionamiento en cualquier momento de las plataformas digitales de la FIFA, los servicios, el contenido de la FIFA (o parte de estos) de forma temporal o permanente, con previo aviso o sin él. Con la presente, usted acepta que la FIFA no responderá ante usted o ante terceros por posibles modificaciones, suspensiones o interrupciones de las plataformas digitales de la FIFA, de los servicios y/o los contenidos. A pesar de que la FIFA intentará dentro de lo razonable mantener actualizadas las plataformas digitales de la FIFA y el contenido y los servicios, estos podrán no estar actualizados en algún momento; además, la FIFA no estará obligada a actualizarlos.

La modificación, suspensión o interrupción de las plataformas digitales de la FIFA y del contenido y/o los servicios no afectará a los derechos y obligaciones a usted aplicables como resultado de la realización por su parte de una solicitud o transacción destinada a la adquisición de entradas y/o productos relacionados con estas en la plataforma de entradas de la FIFA.

10. POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Al acceder o hacer uso de las plataformas digitales de la FIFA o al facilitar datos personales en las plataformas digitales de la FIFA, usted acepta que la FIFA haga uso de estos datos de conformidad con la política de protección de datos la FIFA recogida en es.fifa.com/legal/privacy-policy («Política de protección de datos»).

11. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

11.1 CUANDO USTED ACCEDE A LAS PLATAFORMAS DIGITALES DE LA FIFA Y HACE USO DE ELLAS, LO HACE POR SU CUENTA Y RIESGO. LAS PLATAFORMAS DIGITALES DE LA FIFA Y SUS SERVICIOS Y CONTENIDO (INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS APORTACIONES DE LOS USUARIOS O EL CONTENIDO DE TERCEROS) SE FACILITAN «TAL CUAL» SE PRESENTAN Y «DEL MODO DISPONIBLE». LA FIFA NIEGA EXPRESAMENTE, Y USTED RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS DE CUALQUIER ÍNDOLE, TANTO EXPLÍCITAS COMO IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UNA FINALIDAD CONCRETA Y DE NO INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE TERCEROS.

11.2 LA FIFA NO GARANTIZA NI AFIRMA QUE: I) LAS PLATAFORMAS DIGITALES DE LA FIFA, LOS SERVICIOS O EL CONTENIDO DE LA FIFA SATISFAGAN SUS REQUISITOS O EXPECTATIVAS; II) LAS PLATAFORMAS DIGITALES DE LA FIFA, LOS SERVICIOS O EL CONTENIDO DE LA FIFA NO QUEDE INTERRUMPIDO, SEA OPORTUNO O SEGURO, O ESTÉ EXENTO DE ERRORES; III) LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL USO DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES DE LA FIFA, LOS SERVICIOS O EL CONTENIDO DE LA FIFA SEAN FIABLES O EXACTOS; IV) LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS, SERVICIOS, INFORMACIONES, MATERIALES Y DEMÁS ELEMENTOS QUE USTED ADQUIERA U OBTENGA A TRAVÉS DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES DE LA FIFA, LOS SERVICIOS O EL CONTENIDO DE LA FIFA CUMPLAN CON SUS EXPECTATIVAS; NI V) SE CORRIJAN LOS ERRORES PRESENTES EN LOS CONTENIDOS DE LA FIFA.

11.3 LA DESCARGA U OBTENCIÓN DE MATERIALES A TRAVÉS DEL USO DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES DE LA FIFA, DE SUS SERVICIOS O CONTENIDOS SE LLEVARÁ A CABO POR SU CUENTA Y RIESGO. USTED SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LOS DAÑOS A SU SISTEMA INFORMÁTICO O DE LA PÉRDIDA DE DATOS QUE RESULTE DE LA DESCARGA MATERIAL A TRAVÉS DE EXTRANET.

11.4 LOS COMENTARIOS Y OTROS MATERIALES SUBIDOS POR LA FIFA A SUS PLATAFORMAS DIGITALES, SERVICIOS Y CONTENIDOS NO ESTÁN CONCEBIDOS PARA SER CONSIDERADOS COMO ASESORAMIENTO ADECUADO, EXCEPTO ALLÍ DONDE ESTÉN DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN, LA VENTA Y LA REVENTA DE ENTRADAS Y/O PRODUCTOS RELACIONADOS CON ESTAS. NINGUNA INFORMACIÓN, YA SEA VERBAL O POR ESCRITO, QUE OBTENGA DE LA FIFA O DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES DE LA FIFA, LOS SERVICIOS O EL CONTENIDO DE LA FIFA SUPONDRÁ GARANTÍA NI OBLIGACIÓN ALGUNA, SALVO LAS QUE FIGUREN DE FORMA EXPRESA EN LAS CONDICIONES DE SERVICIO; ASIMISMO, LA FIFA NIEGA TODA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA CONFIANZA DEPOSITADA EN DICHOS MATERIALES POR LOS VISITANTES DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES DE LA FIFA O POR CUALQUIER OTRA PERSONA QUE PUEDA TENER CONOCIMIENTO DE CUALQUIERA DE LOS SERVICIOS O CONTENIDOS DE LA FIFA.

12. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Usted se compromete a indemnizar, defender y exonerar íntegramente a la FIFA, así como a sus filiales, afiliados, cedentes de licencia, licenciatarios, oficiales, agentes, cotitulares de marca y otros socios y empleados de toda responsabilidad, pérdida, daño, demanda, sanción, multa, costo, gasto, incluidas costas procesales, resultante o derivada de: i) su uso y acceso de las plataformas digitales de la FIFA, los servicios o el contenido de la FIFA, incluidos entre otros los contenidos o aportaciones de usuarios que haya cargado usted, así como su relación con las plataformas digitales de la FIFA, los servicios o el contenido de la FIFA; ii) el incumplimiento por su parte de las disposiciones de las condiciones de servicio; o iii) las reclamaciones por parte de terceros de que sus aportaciones de usuario o el uso que usted haya hecho de las plataformas digitales de la FIFA, los servicios o el contenido de la FIFA infrinjan algún derecho de propiedad intelectual o algún otro derecho de propiedad o de privacidad de dicho tercero, o hayan perjudicado a terceros.

13. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

13.1 Usted reconoce expresamente y acepta que la FIFA no será responsable de ningún daño directo, indirecto, incidental, especial, emergente o ejemplar, incluyendo, entre otros, lucro cesante, fondo de comercio, uso, datos, u otras pérdidas intangibles (incluso si la FIFA ha sido avisada de la posibilidad de tales pérdidas), independientemente del modo de acción, ya sea por contrato, por daños legales extracontractuales, responsabilidad estricta o de otro tipo, incluidos entre otros los relacionados con: i) del uso o de la imposibilidad de usar las plataformas digitales de la FIFA, los servicios o el contenido de la FIFA; ii) del coste de aprovisionamiento de los bienes y servicios de reemplazo, resultante de la compra u obtención de bienes, datos, información o servicios, o los mensajes recibidos o las transacciones formalizadas a través de las plataformas digitales de la FIFA o desde ellas; iii) el acceso no autorizado a sus transmisiones o datos, o su alteración; iv) las declaraciones o el comportamiento de terceros en las plataformas digitales de la FIFA, los servicios o el contenido de la FIFA; v) los resultados de las plataformas digitales de la FIFA, los servicios o el contenido de la FIFA, y de cualquiera de las plataformas digitales de la FIFA, los servicios o el contenido de la FIFA vinculados y de los materiales publicados en ellos; o vi) cualquier otro asunto relacionado con las plataformas digitales de la FIFA, los servicios o el contenido de la FIFA.

Usted acepta que, con independencia de estatutos o leyes que establezcan lo contrario, toda reclamación o acción derivada del uso de las plataformas digitales de la FIFA y de sus servicios o contenidos deberán interponerse en el plazo de un (1) año del que se produzca su causa.

14. EXCLUSIONES Y LIMITACIONES

Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión de ciertas garantías o la limitación o exclusión de la responsabilidad por daños incidentales o resultantes. De este modo, alguna de las limitaciones recogidas en las secciones 12 y 13 podrían no ser de aplicación en su caso, si bien se aplicarán en la mayor medida permitida por la ley.

Ninguna de las disposiciones de estas condiciones de servicio afectará los derechos legales del consumidor, ni excluirán o restringirán la responsabilidad por muerte o daños personales derivados de negligencias o fraudes por la FIFA ni ninguna otra responsabilidad (p. ej. Dolo o negligencia grave) que no pueda excluirse ni limitarse en virtud de la ley aplicable.

15. INFORMACIÓN GENERAL

En el caso de que las disposiciones de esta política de privacidad entren en conflicto con las disposiciones de la política de privacidad de terceros en las plataformas digitales de la FIFA, prevalecerán las disposiciones de la presente política de privacidad.

15.2 El hecho de que la FIFA no ejerza ni haga valer un derecho o disposición de estas condiciones no constituirá una renuncia a tal derecho o disposición.

15.3 Si alguna disposición de las presentes condiciones no fuera válida, las partes aceptan, no obstante, que se dará cumplimiento a las intenciones de las partes, tal y como se reflejan en la disposición, hasta el máximo grado posible, y las otras disposiciones de las presentes condiciones mantendrán plena vigencia y efecto. Los títulos utilizados en las presentes condiciones sirven solo para su consulta y no tendrán efectos jurídicos ni contractuales.

15.4 Se le prohíbe ceder o transferir sus derechos u obligaciones, así como subcontratar la realización de las obligaciones contraídas en virtud de estas condiciones. La FIFA podrá ceder derechos u obligaciones, o bien subcontratar la realización de cualquiera de sus obligaciones contraídas en virtud de las condiciones de servicio a algún tercero en cualquier momento y sin su consentimiento.

15.5 Las condiciones y la relación entre usted y la FIFA se regirán por el derecho sustantivo suizo. Todos aquellos litigios relacionados con las presentes condiciones de servicio se resolverán exclusivamente por el Tribunal de Comercio (Handelsgericht) de Zúrich.

15.6 El presente documento se ha redactado en inglés y se ha traducido a otros idiomas. En caso de discrepancias entre el texto inglés y los textos traducidos, prevalecerá la versión inglesa para resolver cualquier duda de interpretación.

16. CONTRAVENCIONES