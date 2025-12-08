ÚLTIMAS NOTICIAS DE LA FIFA
La FIFA está trabajando en un amplio abanico de temas, con la mejora del fútbol femenino y el desarrollo del fútbol en todo el mundo para garantizar mejores estructuras en la gobernanza del fútbol.Todos los temas y las noticias
Organización
El Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación protagonista en el espectáculo del sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con un poderoso llamamiento a la acción por la educación a nivel global
8 dic 2025
Organización
La Copa Mundial de la FIFA 2026™ contará con pausas de rehidratación para el bienestar de los jugadores
7 dic 2025
Presidente de la FIFA
"Hoy celebramos juntos", declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el conmemorativo sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
5 dic 2025
Football Unites the World
El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, recibe el "Premio FIFA de la Paz: el fútbol une al mundo"
5 dic 2025