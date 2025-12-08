Las mejores selecciones del mundo en acción

El calendario actualizado de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ revela los escenarios y las horas de los 104 partidos

La FIFA está trabajando en un amplio abanico de temas, con la mejora del fútbol femenino y el desarrollo del fútbol en todo el mundo para garantizar mejores estructuras en la gobernanza del fútbol.

FIFA Global Citizen Education Fund celebrated at the Final Draw for the FIFA World Cup 2026™
Organización
El Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación protagonista en el espectáculo del sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con un poderoso llamamiento a la acción por la educación a nivel global
8 dic 2025
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - JUNE 20: <<enter caption here>> during the FIFA Club World Cup 2025 group D match between CR Flamengo and Chelsea FC at Lincoln Financial Field on June 20, 2025 in Philadelphia, Pennsylvania. (Photo by Dustin Satloff - FIFA/FIFA via Getty Images)
Organización
La Copa Mundial de la FIFA 2026™ contará con pausas de rehidratación para el bienestar de los jugadores
7 dic 2025
WASHINGTON, DC - DECEMBER 05: Gianni Infantino, President of FIFA, speaks during the FIFA World Cup 2026 Official Draw at John F. Kennedy Center for the Performing Arts on December 05, 2025 in Washington, DC. (Photo by Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images)
Presidente de la FIFA
"Hoy celebramos juntos", declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el conmemorativo sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
5 dic 2025
WASHINGTON, DC - DECEMBER 05: U.S. President Donald Trump receives the FIFA Peace Prize from Gianni Infantino, President of FIFA, during the FIFA World Cup 2026 Official Draw at John F. Kennedy Center for the Performing Arts on December 05, 2025 in Washington, DC. (Photo by Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images)
Football Unites the World
El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, recibe el "Premio FIFA de la Paz: el fútbol une al mundo"
5 dic 2025
Live stream thumbnail_EN_16x9_ (2)
Organización
Los FIFA Legends Ronaldo, Totti, Stoichkov y Lalas contribuirán a desvelar el calendario de partidos completo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
5 dic 2025
