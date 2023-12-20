FIFA يعقد ورشة عمل رائدة للاتحادات الأعضاء الأفريقية حول إنشاء المحتوى الرقمي

أقيمت ورشة العمل في كيجالي وكانت جزءًا من برنامج FIFA للمهارات الرقمية

شاركت عشرة اتحادات أعضاء أفريقية في الدورة التدريبية الافتتاحية

تعكس ورشة العمل استراتيجية FIFA في تعزيز التعلم والابتكار بين الاتحادات الأعضاء

كجزء من التزامه بإبقاء الاتحادات الأعضاء في طليعة عالم الرياضة الرقمية وتزويدها بالمهارات والمعرفة اللازمة للمشاركة العالمية الفعالة، عقد FIFA ورشة عمل رائدة في كيغالي، رواندا، والتي ركزت على إنشاء من المحتوى الرقمي. ووصف المشاركون هذا الحدث بأنه بمثابة مفاجأة من شأنها أن تساعدهم على فهم جمهورهم وتحقيق أقصى استفادة من المنصات الرقمية المختلفة. كانت ورشة العمل جزءًا من برنامج FIFA للمهارات الرقمية، الذي احتفل مؤخرًا بالذكرى السنوية الأولى له وأتاح للاتحادات الأعضاء إمكانية الوصول إلى دروس متقدمة يقودها الخبراء ووحدات التعلم الإلكتروني حول مجموعة واسعة من المواضيع الرقمية ذات الصلة بصناعة كرة القدم.

وقد تم تنظيمها خصيصًا لأفضل عشر جمعيات أعضاء في برنامج المهارات الرقمية في أفريقيا، وضمت 25 مشاركًا من أوغندا والسودان والجابون وسيراليون وغينيا وإثيوبيا وتنزانيا وجيبوتي وكينيا وموريشيوس، بالإضافة إلى اثنين من رواندا، البلد المضيف للورشة. وقالت غريس شوري، إحدى المشاركات من الاتحاد الكيني لكرة القدم، إنها تعلمت كيفية التعرف على أهمية البيانات والبحث وفهم الجمهور. قالت: "إن أهم ما اكتسبته من الوجبات الجاهزة هو رواية القصص، لقد جعلتنا مهارات FIFA الرقمية نفهم كيفية استخدام محتوى مختلف لمنصات مختلفة. على سبيل المثال، لاحظنا الآن أنه بعد كل مشاركة مع منتخب وطني، نحصل على حوالي عشرة آلاف متابع جديد على حسابنا على Tiktok، فقط لأننا بدأنا في استخدام محتوى ما وراء الكواليس. كما قدمت الورشة معلومات حول كيفية إنشاء قناة على اليوتيوب." وأضافت فطومة ديغان محمد إدريس من اتحاد كرة القدم الجيبوتي: "لقد طلب منا برنامج FIFA للمهارات الرقمية وضع خطط أسبوعية وشهرية". "الآن، نحن أكثر نشاطًا على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يجعل مشاركتنا أكثر متعة. أنا سعيد بهذا البرنامج ومتحمس لمواصلة الاستفادة منه مع مرور الوقت."

"نحن هنا لدعم الاتحادات الأعضاء لدينا. إن تطوير معارفهم وقدراتهم هو أمر أساسي بالنسبة لنا، ومن خلال مساعدتهم في التسويق الرقمي، فإننا نتطلع إلى المستقبل. وتنمية اتحاداتنا هي أولويتنا" جيلسون فرنانديز مدير FIFA للاتحادات الأعضاء في أفريقيا

وتم تبادل المعرفة من قبل مدربين ذوي خبرة من الولايات المتحدة وأوروبا، مما عزز المنظور العالمي للتدريب. المتحدثون الضيوف من بينهم فرانكو سيغارا، رئيس قسم الابتكار في نادي فالنسيا لكرة القدم، ومونيا وانزي، المسوقة الرقمية من الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم، الذين قدموا دراسات حالة واقعية ورؤى حول إنشاء المحتوى الرياضي الرقمي. وعكست ورشة العمل استراتيجية FIFA الأوسع لتعزيز ثقافة التعلم المستمر والابتكار بين الاتحادات الأعضاء. وقال جيلسون فرنانديز، مدير FIFA للاتحادات الأعضاء في أفريقيا "نحن هنا لدعم الاتحادات الأعضاء. تطوير معارفهم وقدراتهم هو أمر أساسي بالنسبة لنا، ومن خلال مساعدتهم في التسويق الرقمي، نتطلع إلى المستقبل. تنمية اتحاداتنا هي أولويتنا". وأضاف شون موبيرو من اتحاد اتحادات كرة القدم الأوغندية: "لقد تعلمنا التخطيط ووضع الاستراتيجيات بشأن ما نحتاج إلى تحقيقه. لقد تعلمنا أيضًا أن نفهم جمهورنا. يعد برنامج FIFA للمهارات الرقمية بمثابة مفاجأة وفرصة لجعل كرة القدم أسهل في الاستخدام."