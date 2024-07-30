جياني إنفانتينو يلتقي مسؤولين رياضيين من الإمارات العربية المتحدة في باريس

التقى رئيس FIFA جياني إنفانتينو في مكتب FIFA في باريس مع نائب رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية الشيخ راشد بن حميد النعيمي وأمين عام اتحاد الإمارات لكرة القدم محمد بن هزام الظاهري. وكان المنتخب الوطني الإماراتي قد تألّق مؤخراً حيث يُنافس لحجز مقعد في كأس العالم FIFA 26™ بتأهله إلى المرحلة الثالثة من تصفيات كأس آسيا بعد أن تصدّر مجموعته في المرحلة السابقة.

واستفادت الإمارات من استثمارات برنامج FIFA Forward لإنشاء مركز تعليمي للاتحاد الإماراتي لكرة القدم "UAEFA Avenue"، كما استضافت البلاد كأس العالم للكرة الشاطئية FIFA الإمارات 2024 دبي™. وقال رئيس FIFA "ناقشت مع الشيخ راشد بن حميد النعيمي ومحمد بن هزام الظاهري تطوير كرة القدم، مع التركيز على تنمية كرة القدم للسيدات، والدور الذي يمكن أن تلعبه الرياضة في توحيد الناس وتوفير الفرص للشباب." وأضاف السيد إنفانتينو "تحدّثنا أيضاً عن الاستفادة من قوة الرياضة لإحداث فرق إيجابي في المجتمع، حيث توفّر لعبتنا الجميلة، كما هو الحال مع جميع الألعاب الرياضية، لغة مشتركة للوحدة والمثابرة البشرية والمنافسة الصحية."