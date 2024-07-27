خوسيه ماريا نيفيز رئيس الرأس الأخضر يزور جياني إنفانتينو في باريس

جياني إنفانتينو يهنئ الرئيس نيفيز على التقدّم الذي أحرزته الرأس الأخضر

وصل المنتخب الوطني للرجال إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية هذا العام

ساعد برنامج FIFA Forward في تطوير ملعب في ساو فسينتي وإنشاء ملاعب من العشب الصناعي

زار خوسيه ماريا نيفيز رئيس جمهورية الرأس الأخضر، جياني إنفانتينو في مقر FIFA في باريس حيث ناقشا التقدم الباهر الذي تم تحقيقه في كرة القدم في هذه الدولة الجزرية في السنوات الأخيرة. وعبّر الرئيس نيفيز وفيرناندو سواريز فيرمينيو نائب رئيس اتحاد الرأس الأخضر لكرة القدم الذي كان يرافقه في الزيارة عن شكرهما لجياني إنفانتينو للدعم الذي قدمه FIFA في تطوير كرة القدم. لم يتأهل المنتخب الوطني للرجال، والمُلقب بالقروش الزرقاء، إلى كأس الأمم الأفريقية قبل ظهوره الأول في 2013، لكنه منذ ذلك الحين شارك أربع مرات في آخر ست نسخ، وبلغ ربع النهائي مرتين بما في ذلك نسخة هذا العام في كوت ديفوار.

وصرّح السيد إنفانتينو "لقد هنّئت الرئيس نيفيز على التقدم الملحوظ الذي حقّقته كرة القدم في الرأس الأخضر في السنين الأخيرة ولقد انتهزنا الفرصة للحديث عن الدور الذي يُمكن أن تلعبه كرة القدم في التعليم والمجتمع." وأضاف "لدى الرأس الأخضر شغف كبير من أجل كرة القدم وإمكانيات كامنة كبيرة، مثلما رأيت في زيارتي هناك منذ سنين قليلة. قامت الدولة بعمل عظيم في استخدام التمويل المقدّم من برنامج FIFA Forward لتطوير بنيتها التحتية وجعل ممارسة كرة القدم أكثر سهولة للفتيات والفتيان، وأنا على ثقة في أننا سنشهد لاعبين موهوبين أكثر من الرأس الأخضر على مدار السنين القليلة القادمة." وأردف قائلاً "وجّهت المزيد من الشكر للرئيس نيفيز بسبب تعاون حكومته وأخبرته بأنه يُمكنه الاستمرار في الاعتماد على دعم FIFA في المستقبل."

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