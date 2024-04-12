الرئيس إنفانتينو يُشيد بالأكاديمية الجديدة للأداء العالي في باراغواي

جياني إنفانتينو يحضر افتتاح مركز الأداء العالي للفئات العمرية في مدينة لوكي

بفضل هذا المشروع الممول جزئياً من صندوق برنامج FIFA Forward، ستزخر باراغواي بمرافق من الطراز العالمي لتمكين الأندية الرائدة في البلاد من صقل مواهب نجوم الغد

بافتتاح مركز الأداء العالي للفئات العمرية، يقطع اتحاد باراغواي لكرة القدم خطوة جديدة في سبيل ضمان مستقبل مشرق للعبة بهذه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية

رحَّب جياني إنفانتينو بافتتاح مركز الأداء العالي للفئات العمرية في باراغواي، مؤكداً أن هذه المنشأة "ستُمهد الطريق" إلى القمة للاعبين الشباب الموهوبين بهذه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وخلال مراسم قص الشريط لإعلان افتتاح المركز رسمياً، كان إلى جانب رئيس FIFA كل من نائب رئيس جمهورية باراغواي بيدرو أليانا، ووزير الرياضة سيزار راميريز، ورئيس اللجنة الأولمبية المحلية كاميلو بيريز، ورئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم أليخاندرو دومينغيز، ورئيس اتحاد باراغواي لكرة القدم روبرت هاريسون.

"وقال الرئيس إنفانتينو خلال حفل الافتتاح بالحديقة الأولمبية في مدينة لوكي: "أتذكر عندما حللتُ بالعاصمة أسونسيون العام الماضي بمناسبة بدء العمل في هذا المشروع، وإنه لمن دواعي سروري أن أعود لرؤية مركز الأداء العالي للفئات العمرية يفتح أبوابه اليوم."

"هذه المنشأة الرائعة - التي تضم ثمانية ملاعب جديدة ذات عشب اصطناعي، إلى جانب أربع غرف لتبديل الملابس وصالات رياضية - ستعود بالنفع على المشهد الكروي بأكمله في البلاد كما ستساعد في خلق مسار للفتيات والفتيان من خلال تزويدهم بالبنية التحتية الملائمة ومرافق التدريب اللازمة للتقدم في مسيراتهم".

رئيس FIFA جياني إنفانتينو يحضر افتتاح كارديف 01:56

وقد أتيحت لممثلي الأندية الرائدة في باراغواي فرصة القيام بجولات تفقدية في المنشأة، حيث استمعوا إلى إحاطات من مختلف الخبراء الفنيين، وعلى رأسهم البروفيسور خافيير فالديكانتوس. ويسعى مركز الأداء العالي للفئات العمرية إلى تطوير منهجية التدريب لضمان التطوير المستمر للاعبات الناشئات واللاعبين الناشئين في المجالات الرياضية والفنية والطبية والنفسية، علماً أن هذا المشروع سيستفيد أيضاً من دعم مخطط تطير المواهب، وهو عبارة عن مبادرة أطلقها FIFA بهدف إنشاء أكاديميات للأداء العالي في 75 اتحاداً من اتِّحاداته الوطنية الأعضاء بحلول عام 2027.

هذا وقد ساهم برنامج FIFA Forward في تمويل جميع ملاعب المركز باستثناء واحد، وكذلك في تمويل ثلاثة من غرف الملابس الأربعة والصالات الرياضية. فمنذ إطلاقه عام 2016، يُقدِّم هذا البرنامج الدعم للاتحادات الأعضاء الـ 211 المنضوية تحت مظلة FIFA، وذلك لمساعدتها في تحقيق مشاريعها المتعلقة بتطوير كرة القدم، علماً أن المرحلة الثالثة من التمويل ستشهد توفير ما يصل إلى 8 ملايين دولار أمريكي لكل اتحاد عضو بحلول عام 2027.

وبفضل التمويل المقدم من صندوق FIFA Forward، قام الاتحاد الباراغواياني بتجديد البنية التحتية لكرة القدم والنهوض بها في البلاد، حيث أطلق عملية إصلاح شاملة للمركز الفني ألبيروخا، قبل إعادة افتتاحه، وذلك في أعقاب بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA باراغواي 2019™، التي أقيمت في أسونسيون.

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وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، حضر رئيس FIFA الافتتاح الرسمي لمركز الأداء العالي لمنتخبات السيدات في إيباني، والذي استفاد بدوره من التمويل المقدم من برنامج FIFA Forward.