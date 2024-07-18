رئيس FIFA: كأس العالم 26 FIFA™ التاريخية ستتحوّل لمصدر إلهام لأوقيانوسيا

جياني إنفانتينو متوجهاً لمنتخبات أوقيانوسيا: بوسعكم الحلم بالتأهل للنسخة المقبلة من كأس العالم FIFA™

ستكون نسخة 2026 الأولى التي تحصل فيها أوقيانوسيا على مقعد مباشر

ستكون كأس العالم 26 FIFA™ النسخة الأكثر شمولاً والأوسع تمثيلاً بمشاركة 48 منتخباً في كندا والمكسيك والولايات المتحدة

إثر إجراء مراسم القرعة التمهيدية لتصفيات أوقيانوسيا لبطولة كأس العالم 26 FIFA، أعرب رئيس FIFA جياني إنفانتينو عن قناعته بأن أعضاء اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم سيكونون بمثابة مصدر إلهام لجيل الشباب في أرجاء القارة التي تتنافس منتخباتها لتمثيل أوقيانوسيا في العرس الكروي العالمي بعد تخصيصها بمقعد تأهل مباشر لأول مرة بتاريخ البطولة. وهذه هي المرة الأولى التي تشارك كافة المنتخبات الـ11 الحالية في أوقيانوسيا بالتصفيات منذ تصفيات نسخة 2018 من كأس العالم FIFA™. ومن بينها، تمكّنت نيوزيلندا فقط من بلوغ النهائيات، وكان ذلك في نسختي عامي 1982 و2010. يُذكر أن النسخ السابقة من التصفيات انتهت بتأهل أحد ممثلي أوقيانوسيا إلى الملحق القاري. وقبيل انطلاق تصفيات كأس العالم 26 FIFA™، والتي ستكون النسخة الأكثر شمولاً والأوسع تمثيلاً بمشاركة 48 منتخباً، أصبحت منتخبات اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم على دراية بأنها ستحظى ببطاقة تأهل مباشرة إلى البطولة التي تتقاسم استضافتها كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي رسالة عبر الفيديو تم بثها قبل البدء بمراسم القرعة، قال إنفانتينو "منتخب واحد فقط من المنتخبات المشاركة في هذه القرعة سبق وخاض كأس العالم سابقاً، ولكن بفضل توسيع المشارَكة في البطولة، أصبح بوسع كافة المنتخبات الأخرى أن تحلم بالتأهل للمرة الأولى. من شأن مباريات هذه التصفيات أن تُلهم الجيل الشاب في كافة أرجاء أوقيانوسيا، وتكون بمثابة فرصة إضافية للتقريب بين الشعوب من خلال كرة القدم."

سينطلق مشوار التصفيات في سبتمبر/أيلول، وبناءًا على التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال FIFA/Coca-Cola الذي صدر في يوليو/تموز 2024، ستتنافس المنتخبات الأربعة الأضعف ترتيباً - جزر كوك ضد تونغا، وساموا الأمريكية ضد ساموا - في المرحلة الأولى بنظام مباريات إقصائية، بحيث يلتقي المنتخبان الفائزان في نهائي يجري بعدها بثلاث أيام. ويتأهل المنتخب الفائز من النهائي إلى السبعة الأفضل ترتيباً في منافسات المرحلة الثانية، بحيث يتم تقسيم الفرق الثمانية إلى مجموعتين تضمّ كل منها أربعة منتخبات، وتجري مباريات هذه المرحلة خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2024.

سيتأهل متصدرا كل مجموعة إلى المرحلة الثالثة وفي مارس/آذار 2025، تتواجه الفرق الأربعة في تصفيات إقصائية لحسم هوية صاحب أول تذكرة تأهل مباشرة من أوقيانوسيا إلى كأس العالم في تاريخ البطولة. أما الخاسر في المباراة الفاصلة، فسيتأهل إلى بطولة FIFA للتصفيات الفاصلة بين المناطق القارية، وهو ما يمنح أوقيانوسيا فرصة إيفاد ممثل إضافي عنها للبطولة التي تنطلق خلال عامين.

جرت مراسم القرعة في مقر FIFA بمدينة زيوريخ، وأشرفت عليها ساراي باريمان، مديرة قسم FIFA لكرة القدم للسيدات وقال رئيس اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم لامبرت مالتوك في كلمة عبر الفيديو توجّه بها للمشاركين في القرعة "إنه يوم عظيم لاتحادنا القاري، ولاتحاداتنا الوطنية. فبالنسبة للكثير من اللاعبين، يُمثّل هذا إنجازاً، وفرصة رائعة بانتظار المنتخبات المشاركة." وأردف مالتوك قائلاً "عَمَلنا في اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم خلال السنتين الماضيتين مع الاتحادات الوطنية للتحضير لهذه اللحظة. تم تخصيص الكثير من الوقت للتركيز على الركائز الثلاث للاتحاد القاري، ألا وهي التطوير والتعليم والأداء العالي، وذلك حرصاً على التميز داخل وخارج أرض الملعب. تهانينا للاتحادات الوطنية والمدربين والمنتخبات واللاعبين. رحلتكم إلى كأس العالم FIFA 2026 تبدأ اليوم."