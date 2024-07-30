جياني إنفانتينو يُشيد بُحسن استفادة مولدوفا من استثمارات برنامج FIFA Forward

التقى رئيس FIFA برئيس اتحاد مولدوفا لكرة القدم ليونيد أولينيسينكو في باريس
شكر الرئيس أولينيسينكو FIFA على الدعم المقدّم لتطوير البنية التحتية لكرة القدم في مولدوفا
تم تكريم ملعب "لا إزفور" للكرة الشاطئية في حفل جوائز برنامج FIFA Forward لعام 2023
أشاد جياني إنفانتينو باتحاد مولدوفا لكرة القدم على ما وصفه بالاستفادة "الممتازة" من استثمارات برنامج FIFA Forward خلال لقائه مع رئيسه ليونيد أولينيسينكو وأمينه العام سيرغي بوتيلسكي في مكتب FIFA في العاصمة الفرنسية باريس. وقد أُطلقت في العام الماضي جوائز برنامج FIFA Forward لقارة أوروبا، لتكريم المشاريع المتميزة وتسليط الضوء على المزايا التي يقدّمها البرنامج إلى البلاد المعنية به؛ إذ يستهدف البرنامج دعم تطوير كرة القدم في مختلف بلدان الاتحادات الأعضاء في FIFA وعددها 211 اتحاداً. وكان الاتحاد المولدوفي لكرة القدم واحداً من ثلاثة اتحادات حصلت على جوائز البرنامج، وقد حقّق الجائزة لإنشائه ملعباً متعدد الاستخدامات للكرة الشاطئية يحمل اسم "لا إزفور" في العاصمة كيشيناو، وهو الملعب الذي أحدث تحولاً في عالم الكرة الشاطئية في البلاد.
وقال السيد إنفانتينو "لقد حظي FIFA بعلاقة طيّبة مع اتحاد مولدوفا لكرة القدم على مدار السنوات الماضية، وقد عبّر الرئيس أولينيسينكو عن امتنانه للدعم الذي يُقدّمه FIFA في تطوير البنية التحتية لكرة القدم في بلاده، وهو ما كان ذا فائدة كبيرة للاعبين الشباب في مولدوفا." وأضاف "أجرينا محادثة مثيرة للاهتمام حول السبيل الأمثل لمواصلة العمل الرائع لتطوير كرة القدم في مولدوفا، وركّزنا بشكلٍ خاص على كرة القدم للسيدات."