جياني إنفانتينو يُشيد بُحسن استفادة مولدوفا من استثمارات برنامج FIFA Forward

أشاد جياني إنفانتينو باتحاد مولدوفا لكرة القدم على ما وصفه بالاستفادة "الممتازة" من استثمارات برنامج FIFA Forward خلال لقائه مع رئيسه ليونيد أولينيسينكو وأمينه العام سيرغي بوتيلسكي في مكتب FIFA في العاصمة الفرنسية باريس. وقد أُطلقت في العام الماضي جوائز برنامج FIFA Forward لقارة أوروبا، لتكريم المشاريع المتميزة وتسليط الضوء على المزايا التي يقدّمها البرنامج إلى البلاد المعنية به؛ إذ يستهدف البرنامج دعم تطوير كرة القدم في مختلف بلدان الاتحادات الأعضاء في FIFA وعددها 211 اتحاداً. وكان الاتحاد المولدوفي لكرة القدم واحداً من ثلاثة اتحادات حصلت على جوائز البرنامج، وقد حقّق الجائزة لإنشائه ملعباً متعدد الاستخدامات للكرة الشاطئية يحمل اسم "لا إزفور" في العاصمة كيشيناو، وهو الملعب الذي أحدث تحولاً في عالم الكرة الشاطئية في البلاد.