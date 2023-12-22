اتحاد مولدوفا لكرة القدم

اتحاد مولدوفا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fmf.md

العنوان

Str. Tricolorului 39,

2012 CHISINAU

Moldova

طرق التواصل

الهاتف: +373-22/210 413

البريد الإلكتروني:international@fmf.md

فاكس: +373-22/210 432

التنظيم

President

Leonid OLEINICENCO

Vice President

Dragos HINCU

Gheorghe CIRLAN

Mihai ANGHEL

Nicolae SANDU

Ruslan BERZOI

General Secretary

Serghei BUTELSCHI

Media And Communication Manager

Alexandru GRECU

Technical Director

Danut OPREA

National Coach Men

Serghei CLESCENCO

National Coach Women

Ghenadie PUSCA

Chairperson of the Referees Committee

Victor STIN

Head/Director of the Referees Department

Anatolie BODEAN

Referee Coordinator

Anatolie BODEAN

Futsal Coordinator

Alexandru GOLBAN

تصنيف مولدوفا

تصنيف منتخب مولدوفا للرجال
تصنيف منتخب مولدوفا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
153
تايباي الصينية
تايباي الصينية
تايباي الصينية
1023.93
154
هونغ كونغ، الصين
هونغ كونغ، الصين
هونغ كونغ، الصين
1022.91
155
مولدوفا
مولدوفا
مولدوفا
1022.60
156
سنغافورة
سنغافورة
سنغافورة
1020.50
157
غويانا
غويانا
غويانا
1018.14

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
118
نيكاراجوا
نيكاراجوا
نيكاراجوا
1141.34
119
قبرص
قبرص
قبرص
1138.38
120
مولدوفا
مولدوفا
مولدوفا
1131.01
121
توغو
توغو
توغو
1130.06
122
فانواتو
فانواتو
فانواتو
1126.89

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد مولدوفا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد مولدوفا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

SURABAYA, INDONESIA - NOVEMBER 10: Players of Panama sing the national anthem prior to the FIFA U-17 World Cup Group A match between Panama and Morocco at Gelora Bung Tomo Stadium on November 10, 2023 in Surabaya, Indonesia. (Photo by Robertus Pudyanto - FIFA/FIFA via Getty Images)
تصنيف الرجال
بنما تحقق أفضل تقدم في التصنيف العالمي للرجال لعام 2023
٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣
Players from Kasakhstan celebrates after winning the UEFA Euro 2024 Group H qualification football match Kasakhstan v Denmark next to Denmark's defender Victor Kristiansen in Astana, Kazakhstan on March 26, 2023. (Photo by Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT (Photo by BO AMSTRUP/Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images)
تصنيف الرجال
الأرجنتين على صدارة التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola
٢٩ يونيو ٢٠٢٣
CHIȘINĂU, MOLDOVA - MAY 26: FIFA Director Member Associations Europe Elkhan Mammadov (L) with President of the Moldovan Football Federation Leonid Oleinicenco (R) during the FIFA Forward Awards - Moldova presentation on May 26, 2023 in Chișinău, Moldova. (Photo courtesy of FMF)
المنظمة
FIFA يُكرم أفضل مشاريع برنامج FIFA Forward
٢٦ مايو ٢٠٢٣
ZURICH, SWITZERLAND - DECEMBER 07: The World Cup Trophy is seen prior to the Preliminary Draw of the 2022 Qatar FIFA World Cup on December 07, 2020 in Zurich, Switzerland. (Photo by FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
الطريق إلى قطر ٢٠٢٢ يتضح لمنتخبات أوروبا
٧ ديسمبر ٢٠٢٠
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البطولات
إقامة قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ في 7 ديسمبر/كانون الأول
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٠