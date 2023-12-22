اتحاد مولدوفا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fmf.md
العنوان
Str. Tricolorului 39,
2012 CHISINAU
Moldova
طرق التواصل
الهاتف: +373-22/210 413
البريد الإلكتروني:international@fmf.md
فاكس: +373-22/210 432
التنظيم
President
Leonid OLEINICENCO
Vice President
Dragos HINCU
Gheorghe CIRLAN
Mihai ANGHEL
Nicolae SANDU
Ruslan BERZOI
General Secretary
Serghei BUTELSCHI
Media And Communication Manager
Alexandru GRECU
Technical Director
Danut OPREA
National Coach Men
Serghei CLESCENCO
National Coach Women
Ghenadie PUSCA
Chairperson of the Referees Committee
Victor STIN
Head/Director of the Referees Department
Anatolie BODEAN
Referee Coordinator
Anatolie BODEAN
Futsal Coordinator
Alexandru GOLBAN
تصنيف مولدوفا
تصنيف منتخب مولدوفا للرجال
تصنيف منتخب مولدوفا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
153
تايباي الصينية
تايباي الصينية
1023.93
154
هونغ كونغ، الصين
هونغ كونغ، الصين
1022.91
155
مولدوفا
مولدوفا
1022.60
156
سنغافورة
سنغافورة
1020.50
157
غويانا
غويانا
1018.14
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
118
نيكاراجوا
نيكاراجوا
1141.34
119
قبرص
قبرص
1138.38
120
مولدوفا
مولدوفا
1131.01
121
توغو
توغو
1130.06
122
فانواتو
فانواتو
1126.89
١٥ مارس ٢٠٢٤
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