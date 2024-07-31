جياني إنفانتينو يهنئ الرئيس الجديد للاتحاد اليوناني لكرة القدم على فوزه بالانتخابات

التقى رئيس FIFA برئيس الاتحاد اليوناني لكرة القدم كريسوستوموس جكاجكاتسيس في باريس
أُطلِقت استراتيجية كرة القدم للسيدات في اليونان في وقت سابق من هذا العام
تمحوّرت موضوعات النقاش على دعم تطوير مركز تدريب المنتخب الوطني
التقى جياني إنفانتينو الرئيس الجديد للاتحاد اليوناني لكرة القدم كريسوستوموس جكاجكاتسيس وهنّأه بمناسبة فوزه بالانتخابات مؤخراً. وكانت كرة القدم للسيدات من بين الموضوعات التي ناقشها الرئيسان في الاجتماع الذي عُقِد في مكتب FIFA في العاصمة الفرنسية باريس. وقال السيد إنفانتينو "تحدّثنا حول إمكانات تطوّر كرة القدم للسيدات بعد إطلاق اليونان للاستراتيجية ذات الصلة في وقت سابق من هذا العام بدعم من FIFA، وناقشنا كذلك أفضل الطرق التي يُمكن للاتحاد اليوناني لكرة القدم استغلالها للاستفادة بأقصى قدر من برنامج FIFA Forward." وأضاف "تمنّيت التوفيق للرئيس جكاجكاتسيس، وتواعدنا على التعاون معاً لمواصلة تطوير كرة القدم في اليونان، البلد المُولِع بعشق هذه اللعبة الجميلة."
وتشمل استراتيجية كرة القدم للسيدات للاتحاد اليوناني لكرة القدم التي أطلقها بتاريخ 7 مارس/آذار 2024، تنظيم أول بطولة وطنية على الإطلاق للفتيات من فئة تحت 15 عاماً، والتي ستتلقّى الدعم من برنامج FIFA Forward. وقال السيد جكاجكاتسيس، الفائز بالانتخابات في شهر يوليو/تموز 2024 "لقد تحدّثنا في الكثير من الموضوعات، منها تطوير كرة القدم في اليونان وكيف يُمكن أن يدعم FIFA ذلك بإنشاء مركز لتدريب المنتخب الوطني اليوناني، إلى جانب أمور أخرى يُمكن لـFIFA مساعدتنا في تحقيقها في المستقبل القريب."