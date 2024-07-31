جياني إنفانتينو يهنئ الرئيس الجديد للاتحاد اليوناني لكرة القدم على فوزه بالانتخابات

التقى جياني إنفانتينو الرئيس الجديد للاتحاد اليوناني لكرة القدم كريسوستوموس جكاجكاتسيس وهنّأه بمناسبة فوزه بالانتخابات مؤخراً. وكانت كرة القدم للسيدات من بين الموضوعات التي ناقشها الرئيسان في الاجتماع الذي عُقِد في مكتب FIFA في العاصمة الفرنسية باريس. وقال السيد إنفانتينو "تحدّثنا حول إمكانات تطوّر كرة القدم للسيدات بعد إطلاق اليونان للاستراتيجية ذات الصلة في وقت سابق من هذا العام بدعم من FIFA، وناقشنا كذلك أفضل الطرق التي يُمكن للاتحاد اليوناني لكرة القدم استغلالها للاستفادة بأقصى قدر من برنامج FIFA Forward." وأضاف "تمنّيت التوفيق للرئيس جكاجكاتسيس، وتواعدنا على التعاون معاً لمواصلة تطوير كرة القدم في اليونان، البلد المُولِع بعشق هذه اللعبة الجميلة."