الاتحاد اليوناني لكرة القدم

الاتحاد اليوناني لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.epo.gr

العنوان

Goudi Park,

P.O. Box 14161,

11510 ATHENS

Greece

طرق التواصل

الهاتف: +30-210/930 6000

البريد الإلكتروني:epo@epo.gr

فاكس: +30-210/935 9666

التنظيم

President

Panagiotis BALTAKOS

Vice President

Asterios ANTONIOU

Dimosthenis KOUPTSIDIS

General Secretary

Iakovos FILIPPOUSIS

Treasurer

Daniil AGGELOS

Media And Communication Manager

Sotirios TRIANTAFYLLOU

Technical Director

Kostas TSANAS

National Coach Men

Gustavo POYET

National Coach Women

Alexandros KATIKARIDIS

Head/Director of the Referees Department

Dora MARINOU

Referee Coordinator

Dora MARINOU

Futsal Coordinator

Nikolaos AVLONITIS

تصنيف اليونان

تصنيف منتخب اليونان للرجال
تصنيف منتخب اليونان للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
47
مالي
مالي
مالي
1469.81
48
سلوفاكيا
سلوفاكيا
سلوفاكيا
1465.73
49
اليونان
اليونان
اليونان
1453.95
50
كندا
كندا
كندا
1453.76
51
الكاميرون
الكاميرون
الكاميرون
1452.59

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
58
المغرب
المغرب
المغرب
1433.23
59
كرواتيا
كرواتيا
كرواتيا
1428.94
60
اليونان
اليونان
اليونان
1416.52
61
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية إيران الإسلامية
1412.45
62
تركيا
تركيا
تركيا
1404.24

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من الاتحاد اليوناني لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد اليوناني لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

ATHENS, GREECE - MARCH 08: Hellenic Football Federation Women’s Strategy Launch Event on March 08, 2024 in Athens, Greece. (Photo Courtesy of the Hellenic Football Federation)
استراتيجية كرة القدم للسيدات
الاتحاد اليوناني لكرة القدم يُطلق إستراتيجيته لكرة القدم للسيدات بدعم من FIFA
١١ مارس ٢٠٢٤
NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 22: FIFA President Gianni Infantino meets with Hellenic Republic Prime Minister Kyriakos Mitsotakis in New York, United States of America on September 22, 2023. (Photo by Arturo Holmes - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
رئيس FIFA يلتقي "زميله المشجع" رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس
٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣
Lighthouse relief - UN World Refugee Day
المنظمة
مؤسسة FIFA تعزز دعمها للاجئين في جميع أنحاء العالم
٢٠ يونيو ٢٠٢٣
NEW YORK, USA - SEPTEMBER 22: FIFA President Gianni Infantino meeting with Hellenic Republic Prime Minister Kyriakos Mitsotakis on September 22, 2022 in New York City, USA. (Photo by Unknown)
الرئيس
رئيس FIFA يلتقي برئيس وزراء اليونان في نيويورك
٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢
PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 07: FIFA Director Member Associations Europe Elkhan Mammadov, Hellenic Football Federation President Panagiotis Baltakos, FIFA President Gianni Infantino and Hellenic Football Federation General Secretary Iakovos Filippousis meet at FIFA Paris offices on September 7, 2022 in Paris, France. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
جياني إنفانتينو يلتقي رئيس الاتحاد اليوناني
٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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DOHA, QATAR - AUGUST 22: FIFA President Gianni Infantino and Prime Minister of the Hellenic Republic Kyriakos Mitsotakis meet on August 22, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Dimitris Papamitsos/Greek Prime Minister's Office)
الرئيس
رئيس FIFA يلتقي برئيس وزراء اليونان
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الطريق إلى قطر ٢٠٢٢ يتضح لمنتخبات أوروبا
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