الاتحاد اليوناني لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.epo.gr
العنوان
Goudi Park,
P.O. Box 14161,
11510 ATHENS
Greece
طرق التواصل
الهاتف: +30-210/930 6000
البريد الإلكتروني:epo@epo.gr
فاكس: +30-210/935 9666
التنظيم
President
Panagiotis BALTAKOS
Vice President
Asterios ANTONIOU
Dimosthenis KOUPTSIDIS
General Secretary
Iakovos FILIPPOUSIS
Treasurer
Daniil AGGELOS
Media And Communication Manager
Sotirios TRIANTAFYLLOU
Technical Director
Kostas TSANAS
National Coach Men
Gustavo POYET
National Coach Women
Alexandros KATIKARIDIS
Head/Director of the Referees Department
Dora MARINOU
Referee Coordinator
Dora MARINOU
Futsal Coordinator
Nikolaos AVLONITIS
تصنيف اليونان
تصنيف منتخب اليونان للرجال
تصنيف منتخب اليونان للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
47
مالي
مالي
1469.81
48
سلوفاكيا
سلوفاكيا
1465.73
49
اليونان
اليونان
1453.95
50
كندا
كندا
1453.76
51
الكاميرون
الكاميرون
1452.59
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
58
المغرب
المغرب
1433.23
59
كرواتيا
كرواتيا
1428.94
60
اليونان
اليونان
1416.52
61
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية إيران الإسلامية
1412.45
62
تركيا
تركيا
1404.24
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من الاتحاد اليوناني لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
استراتيجية كرة القدم للسيدات
الاتحاد اليوناني لكرة القدم يُطلق إستراتيجيته لكرة القدم للسيدات بدعم من FIFA
١١ مارس ٢٠٢٤