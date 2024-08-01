رئيس الاتحاد الغاني لكرة القدم يُشيد بجهود جياني إنفانتينو لدعم كرة القدم في أفريقيا

زار كورت أوكراكو، رئيس الاتحاد الغاني لكرة القدم، جياني إنفانتينو في باريس

أشار السيد أوكراكو إلى أن رئيس FIFA كان في طليعة الداعمين لتطوير كرة القدم في القارة الأفريقية

تستفيد غانا من برنامج FIFA Forward ومخطط FIFA لتطوير المواهب

أشاد رئيس الاتحاد الغاني لكرة القدم، كورت أوكراكو، بجهود جياني إنفانتينو لدعم كرة القدم في أفريقيا، عقب لقائه برئيس FIFA في العاصمة الفرنسية باريس.

من جانبه، قال جياني إنفانتينو إن الاتحاد الغاني لكرة القدم يعمل جاهداً على مواصلة تطوير كرة القدم في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، ورفع مستويات المشاركة، لا سيما بين السيدات، فضلاً عن الاستفادة المُثلى من الدعم الذي يُقدمه FIFA.

وقال السيد إنفانتينو عقب الاجتماع الذي انعقد في مكتب FIFA "لقد هنّأته على حُسن استفادة الاتحاد الغاني لكرة القدم من برنامج FIFA Forward، والذي ظهر بوضوح في عمليات تطوير مركز التميز الكروي في غانا." وأضاف "كما شرح الرئيس أوكراكو كيف استفادت غانا من مخطط FIFA لتطوير المواهب، والذي يُتيح أمام جميع الأشخاص الراغبين في ممارسة كرة القدم في غانا الفرصة للتألق وإظهار براعتهم. كما أطلعني على آخر مستجدات العمل الجاري لتشجيع قطاعات أوسع من السيدات على المشاركة في كرة القدم."

وأردف إنفانتينو "غانا دولة كروية بامتياز، وقد لمست ذلك بنفسي حين زرتها منذ سنوات قليلة، كما أن الاتحاد الغاني لكرة القدم يبذل جهداً كبيراً لإفساح المجال أمام عددٍ أكبر من الشباب لممارسة رياضتنا الجميلة. أتطلع إلى مواصلة تعاوننا المثمر، ولرؤية غانا تشارك في بطولات FIFA في المستقبل."

“وتُعد غانا إحدى الدول التي انضمت إلى مخطط FIFA لتطوير المواهب، وقد استضافت ورشة عمل ذات صلة بالمخطط في يونيو/حزيران 2024، وشهدت مشاركة عشرة اتحادات أعضاء من دول القارة الأفريقية.

وقد شملت أعمال التطوير التي أُجريت في مركز التميّز الغاني لكرة القدم، وهو مركز لتدريب المنتخبات الوطنية تابع للاتحاد الغاني لكرة القدم، تركيب أضواءٍ كاشفة جديدة تم تشغيلها في أبريل/نيسان 2024، بينما وصل العمل في مركز الإقامة الخاص بالمنتخبات الوطنية بسعة 40 سريراً إلى مرحلة متقدمة للغاية. كما شارفت أعمال تركيب أرضية العشب الاصطناعي الإضافية على الانتهاء.

وقال السيد أوكراكو "لقد كان FIFA، بقيادة رئيسه، في طليعة الداعمين لتطوير كرة القدم، لا سيما في القارة الأفريقية. لقد كان التواصل أمراً مهماً بالنسبة لنا دائماً حتى نعرف مدى التقدّم والنجاح الذي نحققه، وما يتعيّن علينا القيام به لتحسين أدائنا أكثر وأكثر."

وأردف أيضاً "أعتقد أن السيد الرئيس تحدّث بوضوح شديد حول ما يتعيّن علينا القيام به. وبصفتي رئيساً لاتحاد كرة قدم، فسأتحدث بالوضوح نفسه حول رؤية FIFA، وأرى أننا نتفق معاً على الرؤية نفسها."

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وقال السيد أوكراكو إن كرة القدم الغانية تنهض من جديد. وأضاف "لقد استحدثنا مسابقات إضافية على مستوى فرق الشباب، وأضفنا المزيد من منتخبات الشباب الوطنية... لقد عادت مسابقاتنا المحلية إلى مسارها الصحيح وباتت تُنظّم في مواعيدها المناسبة. ولهذا أعتقد أن التوقعات المستقبلية تبدو مبشّرة للغاية."